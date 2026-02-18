Franco Colapinto, protagonista del nuevo anticipo de la serie de Fórmula 1 Drive To Survive: “Sos el hombre del momento”

El piloto argentino tendrá un lugar destacado dentro de la serie de Netflix

La octava entrega de Formula 1: Drive to Survive, la producción de Netflix que expone el detrás de escena del campeonato mundial de Fórmula 1, incluirá uno de los episodios más esperados para el público latinoamericano. Franco Colapinto, quien integró el BWT Alpine F1 Team durante la última temporada, será una de las figuras destacadas de la serie. La nueva edición recorre su llegada al equipo francés como piloto titular en reemplazo de Jack Doohan, un movimiento que generó repercusión internacional y renovó el interés de la audiencia hispanoparlante por la máxima categoría.

El avance oficial difundido por Netflix confirma la presencia del piloto argentino en la temporada que se lanzará el 27 de febrero. El video lo muestra arribando al paddock del circuito de Imola, sede de la séptima fecha del calendario 2025, donde Colapinto asumió la titularidad junto a Pierre Gasly. La escena inicial lo presenta declarando: “Soy Franco Colapinto, piloto de BWT Alpine Formula 1”, antes de dar la señal de inicio con la claqueta de cine.

“¡Ahora sí! Calienten los motores porque van a conocer el detrás de escena de la vuelta de Franco Colapinto a las carreras en la próxima temporada de Formula 1: Drive to Survive, que estrena el 27 de febrero”, publicó la cuenta oficial de Netflix para acompañar el anticipo de la serie. En las imágenes, Colapinto avanza rodeado de periodistas y camarógrafos, mientras una persona dentro del paddock le señala: “Bienvenido otra vez. Eres el hombre del momento”.

El paso del piloto argentino a la escudería francesa se produce en un contexto marcado por la salida del australiano Jack Doohan y en medio de una reestructuración interna dentro de Alpine. La serie promete mostrar imágenes nunca vistas y el acceso a la intimidad de los equipos y pilotos, así como la preparación previa a cada Gran Premio. Esta temporada, los espectadores podrán observar de cerca las nuevas alineaciones, cambios de directivos, las relaciones entre competidores y los desafíos emocionales y técnicos que enfrentan los protagonistas del campeonato.

La participación de Colapinto adquiere relevancia al tratarse de la primera vez que un piloto argentino ocupa un lugar central en una de las series documentales más populares del automovilismo mundial. El propio piloto reconoce la importancia del momento: “Es genial estar otra vez en la F1. Flavio (Briatore) confía mucho en mí. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible”, afirmó al cierre del video promocional.

Formula 1: Drive to Survive cuenta con la producción ejecutiva de James Gay-Rees, ganador del Oscar por los documentales “Amy” y “Senna”, y de Paul Martin, responsable de “Diego Maradona”. Esta nueva entrega se propone ofrecer una perspectiva inédita sobre los movimientos y tensiones al interior del paddock, con especial atención a la irrupción de nuevos talentos y la evolución de los equipos ante los desafíos del calendario 2025.

La serie se ha consolidado como un fenómeno global, al acercar la Fórmula 1 a nuevas audiencias y revelar aspectos desconocidos del ambiente competitivo. La temporada ocho de Drive to Survive estará disponible desde el 27 de febrero y promete exhibir, con imágenes exclusivas y testimonios directos, cómo se gestó el ascenso del piloto argentino y cuáles son los desafíos que enfrenta en su retorno a la F1.

En otro tráiler de la octava temporada de Drive to Survive, Franco Colapinto se destaca por su actitud extrovertida y por frases que lo colocan en el centro de la atención mediática. Una de las escenas finales lo muestra diciendo: “Dejá de seguirme”, en referencia al seguimiento constante de las cámaras durante la temporada. El argentino remarca que, pese a la exposición, había quedado fuera de la edición anterior, cuando corrió para Williams en las últimas nueve fechas de 2024, y que en esta oportunidad su presencia será mucho más relevante.

La serie también aborda las tensiones internas en Alpine, especialmente la relación entre Flavio Briatore y Jack Doohan. En una entrevista dentro del documental, le preguntan a Briatore si le gusta despedir gente y responde de forma tajante: “Si la gente no hace su trabajo, sí”. La edición muestra la reacción de Doohan, frustrado en el paddock tras ser apartado luego de seis Grandes Premios, y un diálogo entre ambos donde el asesor italiano le remarca: “No lo lleves al límite”, antes de un accidente del piloto australiano en Japón.

Además, la nueva temporada retrata otros momentos clave del campeonato, como la lucha por el título de Lando Norris y la aparición de seis pilotos novatos en la parrilla.