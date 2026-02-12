El dardo de Franco Colapinto en el tráiler de Drive to Survive y la fulminante respuesta de Briatore sobre Doohan

El argentino integró el anticipo de la nueva temporada que retratará lo que fue el último año en la Fórmula 1

Netflix publicó este miércoles el tráiler de la octava temporada de Drive to Survive, en la que repasará todo lo que dejó la temporada 2025. La relación de Flavio Briatore con Jack Doohan y su reemplazante en Alpine, Franco Colapinto, representó uno de los ejes de la filmación que tiene una duración cercana a los dos minutos.

Colapinto apareció en los extractos finales del anticipo de la serie que se estrenará el 27 de febrero próximo. Allí, el argentino hizo uso de su perfil extrovertido con una frase que mostró que será uno de los focos de atracción: “Dejá de seguirme”.

De esta forma, se confirmó que el pilarense será parte en uno o varios capítulos, luego de que se haya quedado afuera en la última temporada, a pesar de haber pilotado en Williams durante las últimas nueve carreras de 2024. “Me siguieron todas las carreras. Todas. Con el micrófono por arriba y la cámara por atrás que te seguía por todos lados. A veces me agarraba en momentos en los que yo estaba diciendo cosas que no me podían escuchar. Veo la serie de Netflix: no salí ni cinco segundos”, reclamó durante una entrevista con el canal de YouTube Nude Project.

Otro de los tramos más emblemáticos de la grabación ocurrió en medio de una entrevista a Briatore, la cara principal de Alpine. “¿Te gusta despedir gente?“, le preguntaron y la afirmación del experimentado asesor no dejó margen a dudas: ”Si la gente no hace su trabajo, sí“.

La siguiente imagen del video lo mostró a Jack Doohan sacudiéndose la cabeza diciendo “es increíble” en plena frustración dentro del paddock durante alguno de los seis eventos en los que estuvo presente (Australia, China, Japón, Baréin, Arabia Saudita y Miami -EEUU-). Colapinto lo reemplazó a partir de Emilia Romaña.

Luego, otro cruce entre Briatore y Doohan los mostró a ambos intercambiando un diálogo con un claro mensaje del italiano sobre el auto: “No lo lleves al límite”. A continuación, la reconocida plataforma trasladó al espectador al impactante choque del piloto australiano en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón. “Fue un error al no cerrar el DRS en la curva 1”, había declarado en ese entonces el antiguo director de la escudería, Oliver Oakes.

*El impactante accidente de Jack Doohan en Japón

Por otro lado, la grabación explora diferentes ejes de lo que dejó el título de Lando Norris, la competencia interna con Oscar Piastri (su compañero en McLaren) y la irrupción de Max Verstappen, quien estuvo cerca de quedarse con la corona después de una gran remontada que lo dejó con chances hasta la última carrera.

En relación a Red Bull, el despido de Christian Horner tampoco se quedó afuera del análisis, y el propio protagonista concedió su testimonio para la productora. “Me quitaron algo sin preguntarme nada”, declaró el ex director de la escudería, que fue reemplazado por Laurent Mekies.

Además, la presencia de seis novatos en la Máxima fue parte de uno de los condimentos en la parrilla, ya que Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Jack Doohan (Alpine), Gabriel Bortoleto (Sauber), Ollie Bearman (Haas), Liam Lawson (Red Bull) e Isack Hadjar (Racing Bulls, equipo satélite de Red Bull) afrontaban la primera temporada desde el inicio. De esa lista, solo Doohan fue apartado al cabo de seis carreras, mientras que el resto completó el calendario (Lawson fue reemplazado por Tsunoda y finalizó el año en Racing Bulls).

En este sentido, las lágrimas de Kimi Antonelli fueron otro foco de atención en la filmación, luego de que el joven de Mercedes haya tenido un inicio de año prometedor con cinco de seis carreras en el Top 10 y un cuarto lugar en Australia, pero una saga de cuatro abandonos en seis Grandes Premios complicó su perfomance y su futuro en las Flechas Plateadas llegó a estar en duda. Las imágenes mostradas por Netflix se remontan al fin de semana del GP de Bélgica, cuando fue eliminado en Q1 y terminó 16° en la carrera: “Es un momento difícil para mí... Me cuesta encontrar la confianza. Solo necesito volver a encontrar la luz al final del túnel”.