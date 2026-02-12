Deportes

El dardo de Franco Colapinto en el tráiler de Drive to Survive y la fulminante respuesta de Briatore sobre Doohan

El piloto argentino participó del anticipo de la serie que se estrenará el 27 de febrero próximo

Guardar
El argentino integró el anticipo de la nueva temporada que retratará lo que fue el último año en la Fórmula 1

Netflix publicó este miércoles el tráiler de la octava temporada de Drive to Survive, en la que repasará todo lo que dejó la temporada 2025. La relación de Flavio Briatore con Jack Doohan y su reemplazante en Alpine, Franco Colapinto, representó uno de los ejes de la filmación que tiene una duración cercana a los dos minutos.

Colapinto apareció en los extractos finales del anticipo de la serie que se estrenará el 27 de febrero próximo. Allí, el argentino hizo uso de su perfil extrovertido con una frase que mostró que será uno de los focos de atracción: “Dejá de seguirme”.

De esta forma, se confirmó que el pilarense será parte en uno o varios capítulos, luego de que se haya quedado afuera en la última temporada, a pesar de haber pilotado en Williams durante las últimas nueve carreras de 2024. “Me siguieron todas las carreras. Todas. Con el micrófono por arriba y la cámara por atrás que te seguía por todos lados. A veces me agarraba en momentos en los que yo estaba diciendo cosas que no me podían escuchar. Veo la serie de Netflix: no salí ni cinco segundos”, reclamó durante una entrevista con el canal de YouTube Nude Project.

Otro de los tramos más emblemáticos de la grabación ocurrió en medio de una entrevista a Briatore, la cara principal de Alpine. “¿Te gusta despedir gente?“, le preguntaron y la afirmación del experimentado asesor no dejó margen a dudas: ”Si la gente no hace su trabajo, sí“.

La siguiente imagen del video lo mostró a Jack Doohan sacudiéndose la cabeza diciendo “es increíble” en plena frustración dentro del paddock durante alguno de los seis eventos en los que estuvo presente (Australia, China, Japón, Baréin, Arabia Saudita y Miami -EEUU-). Colapinto lo reemplazó a partir de Emilia Romaña.

Luego, otro cruce entre Briatore y Doohan los mostró a ambos intercambiando un diálogo con un claro mensaje del italiano sobre el auto: “No lo lleves al límite”. A continuación, la reconocida plataforma trasladó al espectador al impactante choque del piloto australiano en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón. Fue un error al no cerrar el DRS en la curva 1, había declarado en ese entonces el antiguo director de la escudería, Oliver Oakes.

*El impactante accidente de Jack Doohan en Japón

Por otro lado, la grabación explora diferentes ejes de lo que dejó el título de Lando Norris, la competencia interna con Oscar Piastri (su compañero en McLaren) y la irrupción de Max Verstappen, quien estuvo cerca de quedarse con la corona después de una gran remontada que lo dejó con chances hasta la última carrera.

En relación a Red Bull, el despido de Christian Horner tampoco se quedó afuera del análisis, y el propio protagonista concedió su testimonio para la productora. “Me quitaron algo sin preguntarme nada”, declaró el ex director de la escudería, que fue reemplazado por Laurent Mekies.

Además, la presencia de seis novatos en la Máxima fue parte de uno de los condimentos en la parrilla, ya que Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Jack Doohan (Alpine), Gabriel Bortoleto (Sauber), Ollie Bearman (Haas), Liam Lawson (Red Bull) e Isack Hadjar (Racing Bulls, equipo satélite de Red Bull) afrontaban la primera temporada desde el inicio. De esa lista, solo Doohan fue apartado al cabo de seis carreras, mientras que el resto completó el calendario (Lawson fue reemplazado por Tsunoda y finalizó el año en Racing Bulls).

En este sentido, las lágrimas de Kimi Antonelli fueron otro foco de atención en la filmación, luego de que el joven de Mercedes haya tenido un inicio de año prometedor con cinco de seis carreras en el Top 10 y un cuarto lugar en Australia, pero una saga de cuatro abandonos en seis Grandes Premios complicó su perfomance y su futuro en las Flechas Plateadas llegó a estar en duda. Las imágenes mostradas por Netflix se remontan al fin de semana del GP de Bélgica, cuando fue eliminado en Q1 y terminó 16° en la carrera: “Es un momento difícil para mí... Me cuesta encontrar la confianza. Solo necesito volver a encontrar la luz al final del túnel”.

Temas Relacionados

Franco ColapintoFórmula 1F1Flavio BriatoreJack DoohanAlpinedeportes-argentina

Últimas Noticias

River Plate afrontará una visita de riesgo ante Argentinos Juniors en La Paternal por el Apertura: hora, TV y posibles formaciones

Chocarán en el estadio Diego Armando Maradona a partir de las 21:15. Televisará TNT Sports

River Plate afrontará una visita

Las declaraciones del dueño del Manchester United sobre la inmigración en Reino Unido que lo obligaron a pedir disculpas

Jim Ratcliffe había señalado que los inmigrantes habían “colonizado” Gran Bretaña y quedó en el ojo de la tormenta. Las repercusiones

Las declaraciones del dueño del

Raíces marcadas por la guerra, un amor en Acapulco y el sueño de la Copa Davis: la historia del tenista Daniel Altmaier

El alemán cayó en su debut en el Argentina Open, pero en diálogo con Infobae dejó ver su costado más personal: la historia de sus padres inmigrantes, su vínculo con entrenadores sudamericanos, su reciente casamiento y los objetivos que se plantea en el circuito

Raíces marcadas por la guerra,

Pierre Gasly explicó cuál fue el problema en su Alpine que le impidió terminar la actividad en el segundo día de pretemporada de Fórmula 1

El piloto francés alcanzó a completar 97 giros, pero una falla en el A526 lo sacó de la pista cuando restaban dos horas de actividad: “Nuestra sesión se interrumpió después de ver algo en los datos que no nos gustó”

Pierre Gasly explicó cuál fue

Dura crítica de Max Verstappen a los nuevos coches con una preocupante advertencia: “Estoy explorando otras cosas fuera de la Fórmula 1”

El piloto neerlandés de Red Bull Racing se mostró muy crítico con los monoplazas creados con las reglamentaciones del 2026 y dejó una frase que abrió los interrogantes sobre su futuro

Dura crítica de Max Verstappen
DEPORTES
Las declaraciones del dueño del

Las declaraciones del dueño del Manchester United sobre la inmigración en Reino Unido que lo obligaron a pedir disculpas

River Plate afrontará una visita de riesgo ante Argentinos Juniors en La Paternal por el Apertura: hora, TV y posibles formaciones

Raíces marcadas por la guerra, un amor en Acapulco y el sueño de la Copa Davis: la historia del tenista Daniel Altmaier

Pierre Gasly explicó cuál fue el problema en su Alpine que le impidió terminar la actividad en el segundo día de pretemporada de Fórmula 1

Dura crítica de Max Verstappen a los nuevos coches con una preocupante advertencia: “Estoy explorando otras cosas fuera de la Fórmula 1”

TELESHOW
La primera cena íntima de

La primera cena íntima de Bad Bunny en Buenos Aires: menú de pasos, cata de vinos y dos flanes para el camino

El emotivo recuerdo que publicó la hermana de Gustavo Cerati: las notas que le dejaba su madre, Lilian Clark

Risas y complicidad: Susana Giménez celebró en Madrid junto a Humberto Tortonese y La Negra Vernaci

Emilia Attias, el amor y el desafío de ensamblar la familia: “No me persigue la idea de volver a convivir”

Las primeras horas de Bad Bunny en Argentina: la vigilia de los fans y la previa de sus tres shows en River

INFOBAE AMÉRICA

Millones de personas bajo alerta

Millones de personas bajo alerta por lluvias intensas e inundaciones repentinas en cinco estados del sur de Estados Unidos

Incendios en Chile: 1win Charity, Andrés Campos y Creadores de Contenido llevan ayuda a Ñuble

Por qué cae Wall Street y sacude a todos los índices del mundo

El movimiento estudiantil de Venezuela encabezó la primera marcha en Caracas tras la captura de Maduro: “No tenemos miedo”

Avance en la ampliación de Los Chorros: el MOP prevé finalizar taludes a mediados de año en El Salvador