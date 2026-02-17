Los filosos comentarios de Morena Beltrán sobre la situación de Lucas Blondel en Boca: “No tiene lugar”

El lateral derecho de Boca Juniors está de remate. Juan Barinaga inició el año como dueño del puesto, por encima de Luis Advíncula, quien se marchó a Alianza Lima, y parecía que Lucas Blondel iba a ganar terreno en la consideración de Claudio Úbeda. Sin embargo, Marcelo Weigandt le ganó la pulseada tras volver de un préstamo en Inter Miami, aunque tampoco el Chelo ofrece garantías en el fondo, mientras el ex Tigre permanece sin sumar minutos de manera oficial desde hace nueve meses.

Esta situación motivó un debate en el programa F90, ciclo emitido por ESPN. A la hora de repasar la situación de Blondel con vistas al partido de este viernes contra Racing en La Bombonera, su pareja, Morena Beltrán, dejó filosos comentarios en su rol de periodista dentro del programa. Primero, Augusto César, cronista de la señal deportiva enfocado en las novedades del club de La Boca, repasó que el defensor había jugado 45 minutos durante el amistoso de principios de año contra Olimpia. “En ocho meses”, se escuchó decir a la panelista sobre el escaso rodaje que tuvo su novio desde que llegó Miguel Ángel Russo y Úbeda heredó el puesto por la muerte del entrenador.

El 18 de enero pasado, Sonrisa, tal el apodo de Beltrán, saltó al Estadio Único de San Nicolás en lugar de Barinaga para disputar el complemento del encuentro con victoria 2-1 contra el elenco paraguayo. De esta manera, volvió a sumar continuidad en la Primera del cuadro de la Ribera, luego de que su última vez había ocurrido el 19 de mayo de 2025: jugó los 90 minutos con Mariano Herrón como DT en la eliminación ante Independiente por los cuartos de final del Torneo Apertura en condición de local.

Blondel no suma minutos de manera oficial hace nueve meses

A continuación, Marcelo Cholo Sottile sostuvo que el presente de Blondel va más allá de la consideración que tenga en el plantel: “Puede ser el tercer o cuarto lateral, pero lo que parece de afuera es que no compite”. A propósito de esto, Morena Beltrán volvió a dejar su sensación con un escueto comentario: “No tiene lugar”.

Más adelante, la analista, quien también se desenvuelve en las transmisiones de la Liga Profesional de Fútbol, mantuvo un intercambio con Diego Fucks. Él manifestó que Agustín Martegani, Lucas Janson y Kevin Zenón son convocados regularmente, pero no suman minutos seguido, aunque Morena diferenció el caso de su pareja: “Pero te sentís parte del grupo. Zenón juega poco, es cierto, tenés razón, pero juega, es parte de las convocatorias”.

Lucas Blondel arribó a Boca Juniors a mitad de 2023 después de ejecutar la cláusula de rescisión con Tigre, que escalaba a USD 1.850.000. En marzo de 2024, sufrió un esguince de rodilla derecha con ruptura del ligamento cruzado anterior y pudo retornar a las canchas en enero de 2025. Jugó 32 partidos con el elenco Azul y Oro, en los que anotó cuatro goles y brindó una asistencia, y su rendimiento lo llevó a jugar cuatro duelos con la selección de Suiza.

El futbolista de 29 años fue suplente en los tres duelos del Mundial de Clubes ante Benfica, Bayern Múnich y Auckland City y no fue convocado en 16 de 19 compromisos del Torneo Clausura.

Lucas Blondel le propuso matrimonio a Morena Beltrán durante sus últimas vacaciones

Esto motivó su pedido para bajar a Reserva con la intención de sumar minutos en el último tramo del calendario pasado. Su nombre sonó para reforzar a Independiente, pero la ida de Advíncula lo llevó a quedarse esperando una chance que nunca llegó con Úbeda. En el presente Apertura, fue al banco ante Riestra y Estudiantes y estuvo ausente en los últimos tres partidos.

Incluso, Morena Beltrán especuló sobre si el vínculo amoroso entre ambos pudo repercutir en la carrera de su amado. “Estos meses fueron más difíciles porque tenemos la incertidumbre de por qué el cuerpo técnico nunca lo quiso, o lo quiso tan poco. Sé que se dijo eso, pero es incomprobable, aunque me siento culpable. En su momento dijeron que no jugaba por el vínculo que tengo con él. Él está desde mediados de 2023 y es el quinto entrenador que tiene. Con los cuatro anteriores podrá haber sido titular o suplente, pero jugó”, afirmó al programa de streaming Unbox.