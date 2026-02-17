Deportes

La selección argentina femenina empató ante Venezuela y sigue invicta en el Sudamericano Sub 20

El equipo dirigido por Christian Meloni igualó 2-2 en el hexagonal final

Guardar
Con goles de Francisca Altgelt y Kishi Núñez la Albiceleste mantiene la ilusión de clasificar al Mundial Sub 20

La selección argentina femenina igualó ante Venezuela en el estadio Luis Alfonso Giagni por el hexagonal final del Sudamericano Sub 20, y continúa la racha invicta bajo la dirección de Christian Meloni. La Albiceleste sostiene la expectativa de lograr la clasificación al Mundial de la categoría.

El primer tiempo mostró un duelo parejo, con presión e iniciativas compartidas entre ambos equipos, pero sin ocasiones claras que permitieran romper la paridad en el resultado. En el arranque del complemento, Argentina logró mostrar el dominio que la caracteriza en este torneo. El primer gol llegó a los 50 minutos, cuando Francisca Altgelt convirtió con un remate desde la medialuna, tras una presión alta iniciada por Julieta Martínez y una asistencia precisa de Annika Paz. El festejo se demoró por una revisión prolongada del VAR, que debutó en esta etapa final del certamen y necesitó cuatro minutos para convalidar la jugada por posible posición adelantada.

La selección argentina continúa su
La selección argentina continúa su camino en busca del cupo directo al Mundial Sub 20

La ofensiva argentina no se detuvo: a los 60 minutos, Kishi Núñez volvió a convertir y sumó su quinto gol en el torneo, reafirmando así su etapa goleadora en el certamen. Valeria Rebanales, la arquera venezolana, intentó cortar un avance pero terminó entregando la pelota a la delantera de Boca Juniors quien definió con determinación a favor de la selección argentina. A los 67 minutos, Venezuela consiguió descontar tras una jugada generada a partir de un tiro libre, pero la acción fue anulada rápidamente cuando la jueza asistente levantó la bandera por posición adelantada. Pese al gol anulado previamente, Anggely Muñoz tuvo una nueva oportunidad y, a los 77 minutos, marcó el primer tanto del equipo dirigido por Gonzalo Moscoso con un potente remate desde fuera del área.

El conjunto argentino se medirá
El conjunto argentino se medirá ante Ecuador en el próximo encuentro

En los minutos finales, la Vinotinto consiguió igualar con una jugada similar a la del primer gol: Gellinott Reyes conectó de cabeza cerca del arco defendido por Paulina Aprile y estableció el 2-2 definitivo. Por otro lado, el arbitraje generó inquietud en ambos bancos de suplentes, que manifestaron su descontento ante varias decisiones tomadas durante el encuentro.

El equipo argentino evidenció a lo largo del certamen, una identidad de juego en la que predominó el equilibrio colectivo y la eficacia ofensiva. Desde el inicio del torneo, el conjunto se impuso ante Ecuador por 2-1, y luego consiguió dos victorias consecutivas por 4-0 frente a Perú y Bolivia. Además, alcanzó un resultado histórico al vencer a Brasil por 2-1, sin duda consolidó su protagonismo en el Sudamericano Sub 20.

El conjunto dirigido por Christian Meloni continuará su participación en la fase final este jueves frente a Ecuador a las 22. El domingo se enfrentará nuevamente a Brasil desde las 20. El miércoles el rival será Paraguay a partir de las 22, y el sábado se enfrentará a Colombia, con horario aún por confirmar. Por otro lado, quienes están en la lucha por acceder a los cuatro cupos directos para la Copa del Mundo 2026 de Polonia son Colombia, Brasil, Paraguay, Ecuador, además de Argentina y Venezuela.

Temas Relacionados

Selección argentina femeninaSudamericano Sub 20 femeninoDeportes-Argentina

Últimas Noticias

Dieron a conocer la fecha y la sede de la esperada pelea entre Mike Tyson y Floyd Mayweather

Las leyendas del boxeo, de 59 y 48 años, respectivamente, habían anunciado la exhibición en 2025

Dieron a conocer la fecha

Ausencias de peso y un regreso clave: los convocados de River Plate y el equipo que imagina Gallardo para jugar con Ciudad de Bolívar

Las sensibles bajas obligan al DT a modificar el once titular, en lo que será el debut del Millonario por la Copa Argentina

Ausencias de peso y un

Comenzó el AAT Challenger Tigre con destacada participación argentina

El certamen se disputa sobre polvo de ladrillo en las instalaciones del Club Náutico Hacoaj y reúne a una nutrida representación de jugadores nacionales

Comenzó el AAT Challenger Tigre

Revelaron la oferta de 143 millones de dólares por Julián Álvarez que rechazó el Atlético de Madrid

El argentino llegó al Colchonero en 2024 y sigue cosechando interesados en sus servicios

Revelaron la oferta de 143

La estupenda jugada del Diablito Echeverri que le dio el triunfo al Girona ante el Barcelona por la Liga de España

El argentino ingresó desde el banco y tuvo un cuarto de hora de alto vuelo en el estadio Montilivi

La estupenda jugada del Diablito
DEPORTES
Dieron a conocer la fecha

Dieron a conocer la fecha y la sede de la esperada pelea entre Mike Tyson y Floyd Mayweather

Ausencias de peso y un regreso clave: los convocados de River Plate y el equipo que imagina Gallardo para jugar con Ciudad de Bolívar

Comenzó el AAT Challenger Tigre con destacada participación argentina

Revelaron la oferta de 143 millones de dólares por Julián Álvarez que rechazó el Atlético de Madrid

La estupenda jugada del Diablito Echeverri que le dio el triunfo al Girona ante el Barcelona por la Liga de España

TELESHOW
El hábito que Paulo Dybala

El hábito que Paulo Dybala dejó de lado para casarse con Oriana Sabatini: “Lo hice por mi mujer”

Adelantaron cómo será la impactante serie de Silvina Luna: “Tiene material inédito que ella dejó grabado”

Ariel Tarico: “El humor político incomoda, pero es parte de mi oficio”

Cómo una influencer cumplió su sueño de conocer a Bad Bunny en La Casita: “Fue la mejor noche de mi vida“

Sabrina Rojas junto a sus hijos en medio de la internación de Luciano Castro: “Son mi lugar”

INFOBAE AMÉRICA

Se mantiene la huelga de

Se mantiene la huelga de hambre de familiares de presos políticos en Caracas ante el estancamiento de las excarcelaciones

Miles de cubanos se suman a una lista de espera para comprar gasolina tras la intensificación del cerco energético de Estados Unidos

Más de 600 presos políticos continúan detenidos en Venezuela pese a las excarcelaciones prometidas por el chavismo

Al menos 28 muertos y decenas de heridos por un ataque con drones contra un mercado en el centro de Sudán

Emergencia en Cuba: montañas de basura y servicios paralizados por la falta de combustible agravan el peligro sanitario