La selección argentina femenina empató ante Venezuela y sigue invicta en el Sudamericano Sub 20

Con goles de Francisca Altgelt y Kishi Núñez la Albiceleste mantiene la ilusión de clasificar al Mundial Sub 20

La selección argentina femenina igualó ante Venezuela en el estadio Luis Alfonso Giagni por el hexagonal final del Sudamericano Sub 20, y continúa la racha invicta bajo la dirección de Christian Meloni. La Albiceleste sostiene la expectativa de lograr la clasificación al Mundial de la categoría.

El primer tiempo mostró un duelo parejo, con presión e iniciativas compartidas entre ambos equipos, pero sin ocasiones claras que permitieran romper la paridad en el resultado. En el arranque del complemento, Argentina logró mostrar el dominio que la caracteriza en este torneo. El primer gol llegó a los 50 minutos, cuando Francisca Altgelt convirtió con un remate desde la medialuna, tras una presión alta iniciada por Julieta Martínez y una asistencia precisa de Annika Paz. El festejo se demoró por una revisión prolongada del VAR, que debutó en esta etapa final del certamen y necesitó cuatro minutos para convalidar la jugada por posible posición adelantada.

La selección argentina continúa su camino en busca del cupo directo al Mundial Sub 20

La ofensiva argentina no se detuvo: a los 60 minutos, Kishi Núñez volvió a convertir y sumó su quinto gol en el torneo, reafirmando así su etapa goleadora en el certamen. Valeria Rebanales, la arquera venezolana, intentó cortar un avance pero terminó entregando la pelota a la delantera de Boca Juniors quien definió con determinación a favor de la selección argentina. A los 67 minutos, Venezuela consiguió descontar tras una jugada generada a partir de un tiro libre, pero la acción fue anulada rápidamente cuando la jueza asistente levantó la bandera por posición adelantada. Pese al gol anulado previamente, Anggely Muñoz tuvo una nueva oportunidad y, a los 77 minutos, marcó el primer tanto del equipo dirigido por Gonzalo Moscoso con un potente remate desde fuera del área.

El conjunto argentino se medirá ante Ecuador en el próximo encuentro

En los minutos finales, la Vinotinto consiguió igualar con una jugada similar a la del primer gol: Gellinott Reyes conectó de cabeza cerca del arco defendido por Paulina Aprile y estableció el 2-2 definitivo. Por otro lado, el arbitraje generó inquietud en ambos bancos de suplentes, que manifestaron su descontento ante varias decisiones tomadas durante el encuentro.

El equipo argentino evidenció a lo largo del certamen, una identidad de juego en la que predominó el equilibrio colectivo y la eficacia ofensiva. Desde el inicio del torneo, el conjunto se impuso ante Ecuador por 2-1, y luego consiguió dos victorias consecutivas por 4-0 frente a Perú y Bolivia. Además, alcanzó un resultado histórico al vencer a Brasil por 2-1, sin duda consolidó su protagonismo en el Sudamericano Sub 20.

El conjunto dirigido por Christian Meloni continuará su participación en la fase final este jueves frente a Ecuador a las 22. El domingo se enfrentará nuevamente a Brasil desde las 20. El miércoles el rival será Paraguay a partir de las 22, y el sábado se enfrentará a Colombia, con horario aún por confirmar. Por otro lado, quienes están en la lucha por acceder a los cuatro cupos directos para la Copa del Mundo 2026 de Polonia son Colombia, Brasil, Paraguay, Ecuador, además de Argentina y Venezuela.