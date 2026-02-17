La insólita revelación de un ex jugador del Barcelona sobre un campeón del mundo con Argentina: “Se probó y era muy malo”

A los 17 años, Nahuel Molina viajó a España con la ilusión de quedarse en el club más poderoso de aquel país. La historia, revelada por el exfutbolista Éric Montes en una entrevista con el portal Post United, expone que el actual campeón del mundo con la selección argentina estuvo a prueba en Barcelona y fue descartado por bajo rendimiento. El defensor, hoy consolidado en el Atlético de Madrid y titular indiscutido para Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026, enfrentó un golpe temprano en su trayectoria, aunque logró revertir su destino.

Montes recordó que durante una pretemporada en La Masía llegaron tres argentinos, entre ellos Molina, para ser evaluados. “En una pretemporada vinieron tres argentinos a probarse y no dieron el nivel, eran muy malos. Me enteré que Nahuel Molina era uno de esos”, reveló el exjugador, quien nunca llegó a debutar en la Primera División española. “Para que veas cómo son las cosas, él era un ‘Matao’. Mira al Matao ahora y mírame a mí”, agregó Montes. La expresión “Matao” en jerga futbolística española alude a un futbolista considerado limitado o de bajo nivel.

Nahuel Molina no pasó la prueba en las inferiores del FC Barcelona

Mientras Montes desarrolló su carrera en clubes del ascenso de España, como el Peralada, la Cultural Leonesa, el Albacete, el Gimnàstic y el Manresa, Molina persistió en Argentina. Surgido de las inferiores de Boca Juniors, el lateral derecho sumó minutos en el primer equipo entre 2016 y 2017, aunque sin afianzarse en la formación titular. Luego llegó el préstamo a Rosario Central y, más tarde, la transferencia al fútbol europeo.

El salto de calidad para el defensor se produjo en Udinese, de la Serie A italiana. Allí, Molina acumuló regularidad, se destacó por su despliegue y su capacidad ofensiva y terminó siendo transferido al Atlético de Madrid. En el conjunto dirigido por Diego Simeone, el argentino encontró espacio en la elite europea. Su rendimiento lo llevó a integrar la nómina de la selección argentina para la Copa América 2021.

En el ciclo de Lionel Scaloni, Molina se consolidó como el lateral derecho titular. Su aporte fue clave en la conquista de la Copa América y, sobre todo, en el Mundial de 2022. En Qatar, el defensor convirtió un gol fundamental en los cuartos de final ante Países Bajos y se mantuvo en el once inicial durante toda la competencia. A casi cuatro años de esa consagración, el futbolista sigue siendo la principal opción de la Selección en esa demarcación, sin rivales de peso que le disputen el puesto.

El jugador Eric Montes, surgido de La Masía, anunció su retiro en diciembre de 2025 a los 27 años (Algesires CF)

Las trayectorias de Molina y Montes ilustran dos destinos opuestos. Mientras el español se desvinculó del Barcelona y nunca accedió a la máxima categoría, el argentino revirtió el rechazo inicial y alcanzó la cúspide del fútbol mundial. “Sales de la burbuja de lo que es el Barcelona y empiezas a darte cuenta de lo que es la vida”, reflexionó Montes, quien en diciembre pasado anunció su retiro del fútbol a los 27 años debido a una grave lesión de rodilla que obligó a un giro de 180 grados en su vida.

Nahuel Molina (centro) celebra con Lionel Messi (derecha) tras anotar el primer gol de Argentina en el partido ante Holanda por los cuartos de final del Mundial, en Lusail, Qatar, el viernes 9 de diciembre de 2022. (AP Foto/Ricardo Mazalán)

El recuerdo del paso de Molina por La Masía permanece como anécdota, frente a los logros obtenidos en la elite. El presente del argentino lo muestra afianzado en el Atlético de Madrid y en la Selección. El defensor se prepara para disputar su segunda Copa del Mundo, respaldado por su rendimiento en clubes y en la Albiceleste. La historia de su prueba fallida en Barcelona resalta la imprevisibilidad del fútbol profesional, donde un descarte juvenil puede convertirse en un campeón del mundo.