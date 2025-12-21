España Deportes

Un excanterano del FC Barcelona se retira a los 27 años por salud mental: “No quiero sufrir más”

El joven futbolista sufrió una grave lesión de rodilla, su vida dio un giro de 180 grados y su “cabeza hizo clic”

El jugador Eric Montes (Algeciras CF)

Eric Montes, exintegrante de la cantera del FC Barcelona y quien llegó a portar el brazalete de capitán en diferentes categorías juveniles, ha tomado la determinación de dejar el fútbol profesional a los 27 años por salud mental. La noticia fue confirmada por el propio deportista durante una rueda de prensa en la que abordó de manera abierta la relevancia de la salud mental en su decisión.

Montes, que hasta ahora defendía los colores del Algeciras Club de Fútbol en la Primera RFEF, ha explico los motivos detrás de su prematura retirada del fútbol profesional. En ese sentido, fue contundente al describir sus razones: “Va a sonar un poco duro, pero me da igual: quiero dejar el fútbol de manera profesional. No lo dejé antes por esas típicas preguntas de ‘¿qué va a ser de mí?’”. El jugador explicó que el miedo a lo desconocido y la incertidumbre respecto al futuro post-deportista le hicieron dudar en otras ocasiones, pero una lesión de rodilla le obligó a replantear su relación con el fútbol: “Cuando me rompí la rodilla, mi cabeza hizo clic”, expresó.

La trayectoria de Montes comenzó desde muy pequeño, con apenas cuatro años ya se encontraba vinculado al deporte. “Llevo desde los cuatro años jugando y me ha dado muchas cosas bonitas, pero también he sufrido mucho. No quiero sufrir más”, admitió durante la conferencia, dejando en claro que la pasión por el balón convivía con episodios de sufrimiento y presión. Esas experiencias, acumuladas durante dos décadas, influyeron en su determinación de buscar una vida equilibrada, aun si eso significaba alejarse de su mayor sueño.

La publicación del Algeciras CF para Eric Montes (imagen de X)

Montes fue parte de una generación de jóvenes futbolistas que iniciaron su carrera en La Masia. Allí no solo aprendió aspectos técnicos y tácticos, sino que también asumió el liderazgo como capitán azulgrana de distintos equipos de base. En 2017, decidió buscar minutos fuera del entorno azulgrana y firmó por el Girona FC. Esa etapa supuso un proceso de adaptación, ya que el Girona lo cedió al filial Peralada, en Segunda División B, con la intención de que sumara rodaje y experiencia a nivel semiprofesional. Posteriormente, volvió al Girona y continuó forjando su camino en el fútbol español, incorporándose a equipos tradicionales como la Cultural Leonesa, el Albacete y el Gimnàstic de Tarragona, antes de arribar al Algeciras.

La lesión de rodilla de Eric Montes que lo cambió todo

En el club andaluz, su destino estuvo marcado por una grave lesión de rodilla. Ese episodio fue determinante en su vida y en su relación con el fútbol. Montes confesó que ese momento fue el punto de inflexión que le llevó a reflexionar sobre sus límites y prioridades. Aunque el Algeciras decidió renovarle el contrato y apoyarle durante el proceso de recuperación, la herida mental que dejó esa lesión superó en peso al desafío físico.

“Me voy a mi ciudad para empezar mi vida de cero”, anunció Montes, quien planea regresar a su entorno natal para iniciar una etapa alejada de los focos mediáticos y las exigencias que implica el fútbol profesional. A pesar de lo inesperado de su determinación, el ya exjugador manifestó sentirse satisfecho y en paz. Según sus palabras, el objetivo ahora radica en “volver a disfrutarlo como un niño en el recreo”. El deseo de conectar nuevamente con el fútbol de manera lúdica, libre de presiones y obligaciones contractuales, es su prioridad en este nuevo comienzo.

Temas Relacionados

Eric MontesFC BarcelonaAlgeciras CFSalud MentalFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

