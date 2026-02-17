Alerta en la selección argentina antes de la Finalíssima por la lesión de Leandro Paredes en Boca Juniors

Boca Juniors atraviesa una crisis futbolística que lo mantiene en el séptimo lugar de la Zona A del Torneo Apertura y lleva al entrenador Claudio Úbeda a ser cuestionado respecto a su continuidad. Para colmo, su emblema y capitán arrastra una molestia importante en su tobillo derecho que le impediría estar presente en el siguiente compromiso contra Racing (este viernes, desde las 20, en la Bombonera). Leandro Paredes pidió el cambio sobre el final del último empate sin goles ante Platense y ahora permanece en observación. Lionel Scaloni mira de reojo.

A priori, el campeón del mundo sería preservado ante la Academia ya que la idea es que el esguince que sufrió el año pasado en un duelo ante Talleres de Córdoba y que reapareció en el encuentro ante Estudiantes en La Plata hace un par de semanas no empeore. Según informó ESPN, el 5 se infiltró para dar el presente el domingo pasado contra el Calamar y comprometió aún más la zona. Con un dolor insoportable, fue reemplazado en el epílogo por Milton Delgado.

En un principio, Paredes no negociaba la posibilidad de presenciar la cita de este viernes contra Racing, pero los médicos del plantel le recomendaron expresamente que la articulación pedía detener ya mismo el rodaje para recomponerse. El calendario del elenco de la Ribera invita al parate de Paredes, ya que después del cotejo contra los de Avellaneda Boca se medirá el martes 24 de febrero ante Gimnasia de Chivilcoy en Salta (32avos de final de Copa Argentina). Luego recibirá a Gimnasia de Mendoza el sábado 28/2 y hay que tener en cuenta que Lanús postergó el choque válido por la Fecha 7 para marzo debido a la disputa de la Recopa Sudamericana ante Flamengo.

Frente a este panorama, Paredes entonces podría someterse a una rehabilitación que le demandaría entre dos y tres partidos. Si se ausenta contra Racing y por Copa Argentina, sumaría casi dos semanas completas y reaparecería contra Gimnasia de Mendoza el sábado 28/2 en la Bombonera. Si es baja para ese match, entonces reuniría entre 17 y 18 días de recuperación antes de visitar a Lanús a principios de marzo.

Mientras se aclara el panorama en Boca, Scaloni está al tanto de su situación porque planifica lo que acontecerá el próximo mes con la selección argentina, que sufrió varias bajas y tiene a algunos de sus elementos en duda. La Finalíssima contra España se llevará a cabo el 27 de marzo en Qatar, por lo que Paredes tendrá más de un mes para recuperarse al 100% de su tobillo, ponerse a punto y hasta llegar con rodaje en el Xeneize.

La principal preocupación del entrenador albiceleste pasa por la rehabilitación de Lionel Messi, víctima de una distensión que obligó al Inter Miami a suspender un amistoso frente a Independiente del Valle de Ecuador y además pone en duda su presencia en el debut de esta temporada en la MLS contra Los Angeles FC (este sábado). Pero hay más: Nicolás Tagliafico fue baja en los últimos seis partidos del Lyon por una lesión de tobillo, Nicolás González acaba de retomar la actividad en Atlético Madrid después de una molestia en su espalda y Giovani Lo Celso también se privó de presenciar los últimos seis encuentros con Betis por una lesión muscular. Vale recordar que Juan Foyth, quien sufrió una rotura de tendón de Aquiles, se perderá incluso el Mundial 2026.

El cronograma de la selección argentina marca que después de la Finalíssima ante España, Fecha FIFA en la que no se confirmó ningún otro amistoso hasta el momento, se abrirá una última ventana a principios de junio para los últimos duelos preparatorios de cara a la Copa del Mundo. El gran debut contra Argelia se llevará a cabo el sábado 16 de junio en Kansas. El lunes 22/6 chocará ante Austria en Dallas y el sábado 27/6 cerrará la fase de grupos contra Jordania en el mismo escenario.