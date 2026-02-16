La estupenda jugada del Diablito Echeverri que le dio el triunfo al Girona ante el Barcelona por la Liga de España

Girona dio el golpe en su estadio Montilivi y venció 2-1 a Barcelona en el cierre de la jornada 24 de La Liga española. Este resultado le devolvió el liderato al Real Madrid y complicó las aspiraciones de los azulgranas en el campeonato. En un partido marcado por la intensidad, la reacción local y errores puntuales, el equipo de Hansi Flick perdió la cima que había logrado tras el empate madridista, mientras el conjunto dirigido por Míchel Sánchez sumó tres unidades decisivas para alejarse de la zona de descenso. Claudio Echeverri ingresó desde el banco y fue determinante en la victoria.

La definición en Montilivi fue de alta tensión. Cuando restaban cuatro minutos para el cierre, el delantero argentino mostró sus cualidades técnicas con una excelente jugada que derivó en el gol del triunfo de Fran Beltrán, quien remató cruzado y venció la resistencia de Joan García para el 2-1 final del Girona.

La jugada fue reclamada por los jugadores del Barça, quienes reclamaron infracción de Echeverri sobre Jules Koundé. Luego de recibir el llamado del VAR, el árbitro César Soto Grado convalidó el gol tras considerar que se trató de un pisotón producto de una acción de juego. Flick y parte de sus dirigidos protestaron enérgicamente la decisión sin obtener respuesta positiva.

En los minutos finales, Joel Roca vio la tarjeta roja por una fuerte entrada a Lamine Yamal, dejando a Girona con diez jugadores en el tramo más crítico. Barcelona apuró el empate, llegó a anotar un gol a través de Robert Lewandowski, pero la acción fue anulada por fuera de juego al delantero polaco.

El primer tiempo tuvo al Barcelona como claro dominador de la posesión (63% al cierre), con 25 remates contra 13 del Girona. Los de Flick buscaron la apertura del marcador de múltiples formas y dispusieron de la opción más clara en el tiempo añadido: Lamine Yamal ejecutó un penal, pero el balón se estrelló en el poste izquierdo, ahogando el festejo visitante. El joven delantero había convertido las anteriores tres penas máximas, pero esta vez falló y sumó el tercer remate errado por los azulgranas, tras los dos que había desperdiciado anteriormente Lewandowski.

En la segunda mitad, el Barça rompió la paridad a los 59 minutos, cuando Pau Cubarsí cabeceó al gol anticipando a la defensa local. Fue su primer tanto en la liga y representó el breve retorno del liderato catalán. Solo tres minutos después, el empate llegó mediante una gran acción de Lemar, quien empujó el balón en el área chica luego de un pase atrás de Iván Martín.

Desde entonces, el encuentro se tornó abierto y disputado. El arquero Joan García sostuvo a Barcelona con atajadas destacadas ante remates de Roca y Vanat, aunque su esfuerzo no alcanzó para impedir el segundo de los locales.

Míchel Sánchez modificó el dibujo habitual del Girona, pasando a un 4-2-3-1 conservador pero eficaz, que permitió a su equipo cubrir mejor los espacios y resistir la ofensiva culé. El nivel de Bryan Gil y las entradas de Echeverri y Roca dieron oxígeno al local en el tramo decisivo.

Hansi Flick dispuso inicialmente su clásico 4-3-3, con Raphinha regresando al once tras lesión, y una alineación ofensiva en busca de la victoria. Sin embargo, el Barcelona mostró nuevamente debilidades defensivas, especialmente en la transición, y una escasa conexión entre líneas, situación que ya lo había perjudicado ante equipos que aprovechan bien el contraataque. De hecho, Girona castigó cada descuido, logrando remontar y resistiendo con uno menos.

El triunfo permitió al Girona ascender al duodécimo puesto de LaLiga, alcanzando 29 puntos y alejándose del descenso. El Barcelona, con 58 unidades, quedó segundo, a la espera de cómo evoluciona el Real Madrid, que mantiene la punta tras la caída culé.

Claudio Echeverri, autor de una asistencia clave en la jugada del gol definitivo, se mostró satisfecho al término del partido: “Muy contento por la victoria de hoy. Deseaba mucho una noche como esta, la pasé muy mal en Alemania. Trato de agarrar mi versión con la que me fichó el City. Sabemos que el Barcelona es el mejor equipo del mundo hoy en día. Nos tocaba sufrir en algún momento. El equipo jugó muy bien y corrió demasiado. Por eso nos llevamos la victoria hoy”.

“Traté de ayudar al equipo. Queríamos ganar porque necesitamos los puntos. En la jugada con el empuje pudimos generar el gol. Hay que seguir sacando puntos. Este equipo juega bien. Nos faltaba convertir. Ojalá este sea el impulso para seguir adelante”, cerró el Diablito Echeverri que poco a poco va ganando la confianza del entrenador y de los aficionados del Girona.

El resultado dejó abierta la definición del campeonato, con un Barça obligado a corregir errores defensivos y no regalar más puntos si quiere sostener sus opciones ante el avance del Real Madrid. Por parte del Girona, la victoria marca un posible punto de inflexión, tras un mes sin triunfos, y refuerza sus aspiraciones de permanencia y crecimiento en el torneo.

El próximo desafío para Girona será el encuentro frente a Alavés el lunes 23 de febrero a las 17:00 en Mendizorroza, mientras que Barcelona recibirá a Levante el domingo 22 a las 12:15 en el Camp Nou.