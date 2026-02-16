Deportes

Andriy Shevchenko y el recuerdo del error que cambió su carrera: “El fútbol es hermoso por eso”

El legendario goleador ucraniano revive la noche en Estambul, donde su penal atajado por Jerzy Dudek no solo definió la Champions League sino también un giro trascendental en su vida profesional

Andriy Shevchenko recuerda con intensidad
Andriy Shevchenko recuerda con intensidad el penal fallado en la final de la Champions League 2005 ante Liverpool (UEFA)

Andriy Shevchenko confesó que aún revive con intensidad el recuerdo de la noche en que el AC Milan dejó escapar una de las finales más memorables de la UEFA Champions League. Aquella jornada de mayo de 2005 en Estambul, donde el Liverpool remontó un 3-0 adverso y conquistó el título en una definición por penales, marcó un antes y un después en la carrera del goleador.

Dos décadas después, el legendario delantero ucraniano reconoce el peso emocional de esa derrota y el impacto que tuvo en su trayectoria deportiva: “Nunca hay que dar nada por sentado”, reflexionó.

El inicio soñado y el giro inesperado

El AC Milan, dirigido por Carlo Ancelotti, llegaba a la final de la Champions League 2005 como favorito, con una plantilla plagada de estrellas y el recuerdo fresco de la gloria europea obtenida en 2003.

En el estadio Atatürk, el conjunto italiano comenzó de forma arrolladora: Paolo Maldini abrió el marcador en el primer minuto y, antes del descanso, Hernán Crespo anotó dos veces, dejando el 3-0 parcial que parecía sentenciar el partido.

Estábamos 3-0 arriba al descanso, luego siguieron seis minutos de pesadilla”, reconoció Shevchenko en diálogo con la revista FourFourTwo.

Shevchenko tuvo oportunidades claras, pero
Shevchenko tuvo oportunidades claras, pero el arquero del Liverpool se "lució" con sus atajadas (UEFA)

El propio delantero describe aquel tramo como una sucesión de hechos difíciles de asimilar: “En ese período, entregamos nuestra ventaja de tres goles, pero también hay que dar crédito a Liverpool por la fe ciega que tuvieron en su remontada. Sus hinchas nunca dejaron de animarlos desde las tribunas”.

La reacción del conjunto inglés, liderado por Steven Gerrard, se tradujo en tres goles en menos de diez minutos: el propio Gerrard, Vladimir Smicer y Xabi Alonso igualaron el marcador, forzando la prórroga y, posteriormente, la tanda de penales

La atajada decisiva de Jerzy
La atajada decisiva de Jerzy Dudek a un penal de Shevchenko definió el título de la UEFA Champions League 2005 (AP)

Las oportunidades perdidas

Lejos de relajarse, los jugadores del Milan intentaron recomponerse tras el golpe anímico. “La gente puede pensar que nos relajamos con el 3-0, pero eso no es verdad. Estábamos concentrados y no subestimamos al Liverpool”, aclaró Shevchenko, quien recuerda que durante el entretiempo el plantel habló específicamente de mantener la concentración porque aún quedaba un tiempo completo por jugar.

En la prórroga, el atacante ucraniano tuvo en sus pies la posibilidad de cambiar la historia. “La final fue extraña. Si pudiéramos obviar esos seis minutos, jugamos un gran partido. Dominamos, generamos ocasiones y tuve una doble oportunidad en el tiempo extra que Jerzy Dudek inexplicablemente salvó”, relató sobre aquella jugada en la que el arquero polaco se agigantó bajo los tres palos.

El fútbol es hermoso por eso. Nunca hay que dar nada por sentado”, repitió, subrayando la imprevisibilidad que define a este deporte.

El penal decisivo y la lección de la derrota

La definición desde los once metros selló el destino de la final. Shevchenko, que en la final de 2003 había convertido el penal definitivo para darle la Copa al Milan frente a la Juventus, volvió a asumir la responsabilidad de ejecutar el último disparo para su equipo.

Dos años antes, Shevchenko fue
Dos años antes, Shevchenko fue clave para ganar la orejona ante Juventus desde los penales (UEFA)

Aquella vez, el contexto era radicalmente distinto: “Sí, estaba nervioso, y noté que Dudek hacía algunos movimientos extraños en el arco. Mi disparo terminó demasiado cerca del centro del arco, y él lo atajó con la mano izquierda”, recordó el ucraniano sobre el penal que significó la consagración del Liverpool.

El peso de ese error trascendió lo futbolístico. “Entender que no siempre se gana es otra lección valiosa en la vida. Todo gran atleta ha fallado en algún momento”, reflexionó.

Para ilustrar su punto, citó a Michael Jordan, quien solía explicar que antes de alcanzar la cima había fallado miles de tiros libres: “Hay que aceptar la derrota como parte del camino”.

La derrota en Estambul se
La derrota en Estambul se convirtió en una lección de vida para Shevchenko, quien aprendió el valor de aceptar los fracasos (UEFA)

La derrota enseña más que la victoria. Aprendí que el fútbol, como la vida, está lleno de momentos impredecibles, y que el éxito nunca está garantizado”, sentenció Shevchenko confesando que aquella noche en Estambul fue la más amarga de su carrera, pero también la más formativa.

