El recuerdo de Peter Crouch a horas de una final con el Liverpool: “Tuve que elegir entre atropellar a Xabi Alonso o a Kuyt”

El delantero inglés relató cómo un simple paseo en karts se transformó en un asunto de vida o muerte antes de enfrentarse al Milán por la final de la Champions League

Peter Crouch reveló el drama
Peter Crouch reveló el drama que casi viven como equipo horas antes de jugar una final de Champions League (AP)

Peter Crouch es uno de los delanteros más recordados del fútbol inglés, tanto por su peculiar físico como por su carisma y capacidad goleadora. Llegó al Liverpool en 2005, tras destacar en equipos como el Southampton y el Aston Villa. Rápidamente se ganó un lugar en la memoria de los aficionados por su estilo poco convencional y sus goles importantes en competiciones nacionales e internacionales. Durante su etapa en el club, vivió momentos inolvidables, incluyendo la lucha por la UEFA Champions League bajo la dirección de Rafa Benítez.

A pesar de su altura imponente y su figura inusual para un delantero, Crouch demostró ser un futbolista técnico. Su paso por Anfield estuvo marcado por el buen humor y la camaradería, algo que quedaría reflejado en una anécdota que él mismo relató años después y que tuvo lugar justo antes de la final por la “Orejona” en el 2007.

Una carrera de karts para descomprimir

El delantero inglés debió elegir
El delantero inglés debió elegir entre Xabi Alonso o Dirk Kuyt para tomar una drástica decisión (Wikipedia)

En la antesala de la final de la Champions League 2006/07, Rafa Benítez tomó una decisión inusual: llevar al plantel de excursión a un circuito de karts. El objetivo era distender el ambiente y fortalecer la química grupal antes del crucial partido ante el Milan. Pero lo que nadie imaginaba es que ese paseo terminaría convirtiéndose en una anécdota tan insólita como peligrosa para algunos de los protagonistas.

Casi 20 años después, Crouch reveló el incidente que vivió ese día: “Tuve que elegir entre atropellar a Xabi Alonso o a Kuyt”, confesó en una entrevista que le brindó a ‘talkSPORT’. El exdelantero explicó que la carrera había concluido y que varios compañeros conversaban relajadamente a un costado del circuito. En ese momento, el inglés decidió “asustarlos un poco” dirigiéndose hacia ellos con su kart a alta velocidad. Sin embargo, de repente notó que los frenos no respondían.

Sin posibilidad de detenerse y con el encuentro ante los italianos a la vuelta de la esquina, Crouch tuvo que tomar una decisión en fracciones de segundo. “Teníamos la final de la Champions justo después, así que pensé: ¿A quién necesitamos más, a Xabi o a Kuyt? Y fui directo a por Kuyt”, confesó.

La escena terminó en un instante de tensión y alivio. Según el propio Crouch: “Saltó y abrió las piernas y pasé por debajo”. Finalmente, el impacto solo fue contra las protecciones del circuito y ninguno de los futbolistas resultó herido.

Dirk Kuyt también compartió su versión de los hechos: “No participé en los karts porque tenía una pequeña lesión y quería cuidármela. Creía que había escogido un lugar seguro. De la nada apareció Crouch directo hacia mí a 55 kms/h”.

Un desenlace sin consecuencias, pero en vano

Milan venció 2-1 al Liverpool
Milan venció 2-1 al Liverpool y se consagró campeón de la Champions League en la revancha de la célebre final de 2005 (Action Images)

El episodio de los karts quedó como una anécdota dentro del vestuario, pero no tuvo repercusión negativa en la integración del equipo. Tanto Xabi Alonso como Dirk Kuyt estuvieron presentes en la final de la UEFA Champions League ante el Milan, disputada en Atenas. Crouch, por su parte, comenzó el partido como suplente y luego ingresó en la segunda parte, buscando aportar frescura en el ataque del elenco inglés.

El resultado, sin embargo, no fue el esperado para los aficionados de los ‘reds’. El Milan se impuso por 2-1, cobrando revancha de la recordada final de dos años atrás cuando Liverpool se llevó su quinta orejona tras remontar un histórico 0-3 y ganar en los penales.

Ni el inusual episodio previo, ni el esfuerzo de los jugadores en el campo, lograron alterar el destino de ese encuentro. No obstante, la anécdota quedó como un ejemplo del espíritu distendido que a veces busca un entrenador para liberar tensiones antes de una cita decisiva, y también como una muestra del carácter desenfadado de Crouch, que lo siguió demostrando hasta el día de su retiro.

Las impactantes fotos del triunfo

Arrancó la nueva era de

El debut del japonés Ryoga

El nocaut "más lento de

Amenazó al líder de la
Las impactantes fotos del triunfo de los Patriots bajo una histórica nevada en Denver: enfrentarán a los Seahawks en el Super Bowl de la NFL

La emoción de Juli Puente por su embarazo: "Siempre pensamos que algún día iba a pasar"

"La hipótesis de la felicidad": fragmento del nuevo libro del best seller Jonathan Haidt

