Cena romántica y un regalo gigante: la celebración de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo por el día de San Valentín

La familia Messi celebró un San Valentín marcado por la intimidad y los gestos emotivos en su residencia de Miami, donde Lionel Messi y Antonela Roccuzzo compartieron detalles de su velada a través de redes sociales. La jornada incluyó una cena especial, obsequios y una participación destacada de los hijos de la pareja, que aportaron su propio toque a la celebración.

Antonela Roccuzzo, con cerca de 40 millones de seguidores en Instagram, publicó imágenes de la noche que vivió junto a Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina y figura del Inter Miami. En las fotografías, ambos aparecen vestidos de gala en un restaurante de la ciudad ubicada en la costa de Florida. La influencer eligió dos emojis —una rosa y un corazón, ambos rojos— para acompañar las imágenes, evitando cualquier descripción adicional.

En la primera imagen, Messi luce un atuendo formal y se muestra sonriente junto a su esposa. El menú de la noche incluyó sushi y chocolates, una elección acorde a la fecha. Roccuzzo compartió también una fotografía de su propio look, compuesto por un vestido marrón que combinó con zapatos y una cartera de una reconocida marca internacional.

La secuencia de publicaciones en Instagram mostró el plato principal, una imagen panorámica del paisaje, frutillas bañadas en chocolate con la palabra “Love” y, finalmente, un retrato de la influencer con el oso gigante que recibió como regalo. Al parecer, Messi optó por sorprender a su esposa con un peluche de gran tamaño para decorar el salón principal del hogar familiar. El presente fue acompañado por un arreglo floral compuesto por rosas blancas, rojas y amarillas en un florero transparente.

La celebración se extendió al plano familiar, donde, según detalló la revista Caras, el hijo menor del matrimonio, Ciro Messi, entregó a su madre un dibujo colorido con corazones entrelazados y los nombres de todos los integrantes del núcleo familiar: Thiago, Mateo, los padres y su propia firma.

La relación entre Messi y Roccuzzo se formalizó en 2012, aunque mantienen un vínculo desde la adolescencia en la ciudad de Rosario, Argentina. En esta oportunidad, la pareja eligió un festejo tradicional, alejado de grandes producciones o eventos públicos, y centrado en la privacidad y la cercanía con sus hijos.

La jornada de San Valentín coincidió con un momento particular para el capitán del Inter Miami. El partido que el club tenía previsto disputar frente al ecuatoriano Independiente del Valle en Puerto Rico fue pospuesto para el 26 de febrero, debido a una lesión muscular. El futbolista informó a través de una historia publicada en la cuenta de Instagram que, tras el último encuentro en Ecuador, finalizó “con una molestia”. En ese mensaje, comunicó: “Junto con la gente de la organización, el club decidió suspender este partido. Agradecerles por el cariño porque sé que estaban todas las entradas vendidas”.

El Grupo VRDG Entertainment, productor del evento en Puerto Rico, calificó la situación como una “lamentable noticia” que escapa al control de todos los involucrados. En el comunicado la organización sostuvo: “Todas las partes coincidieron que el evento debe ocurrir, pero con la participación de Leo Messi, quien es la figura principal”.

Los boletos originales, agotados en apenas 17 minutos, serán válidos para las nuevas fechas. El equipo estadounidense tenía previsto viajar a la isla para realizar una sesión de entrenamiento abierta al público en el Estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón, algo inédito en la actual gira de pretemporada que ya incluyó paradas en Perú, Colombia y Ecuador.

El regreso de Messi a los entrenamientos dependerá de la evolución de su recuperación tras la distensión muscular en el isquiotibial izquierdo sufrida durante el partido frente al Barcelona SC en Ecuador.

