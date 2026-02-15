La llamativa reflexión de una estrella de la NBA sobre la comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo

Giannis Antetokounmpo dejó una definición que se hizo viral sobre el eterno debate entre Messi y Cristiano

Las declaraciones de Giannis Antetokounmpo sobre el debate entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo trascendieron el ámbito futbolístico e impactaron también en la NBA. Al ser consultado durante el Media Day del All-Star Game, la estrella de los Milwaukee Bucks reconoció el talento indiscutible de ambos futbolistas, pero reveló una afinidad particular por la mentalidad del portugués.

“Creo que Messi es puro talento. Ha estado en la cima con trabajo duro y disciplina. Puede que sea el mejor jugador de todos los tiempos”, sostuvo Giannis, subrayando la combinación de genialidad y esfuerzo del argentino. Sin embargo, explicó que identifica más su forma de ser con Cristiano. “Me siento más cercano a las personas que son similares a Ronaldo. Trabajo duro, disciplina, cuidar tu cuerpo y ser constante muchos años”, afirmó el griego ante la prensa.

Para Antetokounmpo, la ética de trabajo y la actitud frente al desafío son aspectos determinantes a la hora de elegir un referente. Remarcó: “Mi mentalidad está más cerca a la de Cristiano Ronaldo. Él es más llamativo que yo, pero cuando se trata del juego y de desafiar tus límites soy similar”.

Giannis confesó que se identifica más con la carrera de Cristiano (Credit: William Liang-Imagn Images)

El respeto hacia Messi fue absoluto. El jugador sostuvo que la trayectoria del argentino, sus ocho Balones de Oro y su Mundial lo sitúan en la cima histórica del fútbol. No obstante, expresó que prefiere identificarse con quienes comparten su propio enfoque profesional. “Ahora tiene 41 años y sigue jugando al más alto nivel”, dijo sobre Ronaldo, en su relato valoró la longevidad y la capacidad de mantenerse competitivo con el paso del tiempo.

Además de su carrera en la NBA, Giannis logró diversificar sus intereses. Se convirtió en accionista de Kalshi, un mercado de predicciones deportivas, y también adquirió una participación minoritaria en el Chelsea, actual campeón de la Women’s Super League inglesa. Estas inversiones refuerzan su perfil como atleta global interesado en dejar huella más allá del baloncesto.

Finalmente, Giannis reflexionó sobre el valor de ser parte de los grandes debates deportivos: “Cuando llegas al punto en el que la gente debate ‘¿Messi o Ronaldo?’, ya ganaste. Ojalá llegase a un punto en el que me pregunten Jordan o Giannis. Ahí ya gané en la vida”, concluyó el griego, dejando claro que el verdadero triunfo es convertirse en referente de futuras generaciones.

Giannis Antetokounmpo aguarda su recuperación para regresar a las canchas (Credit: Jeff Hanisch-Imagn Images)

La situación física de Giannis Antetokounmpo genera inquietud en el entorno de los Milwaukee Bucks. El ala-pívot enfrenta desde hace semanas una inflamación en la rodilla izquierda, una molestia que lo obligó a perder varios encuentros de temporada regular y a jugar otros bajo estrictas restricciones de minutos.

Ante este escenario, el cuerpo técnico del conjunto de Milwaukee optó por priorizar la recuperación total del jugador. La decisión apunta a minimizar cualquier riesgo y preparar a la estrella para la etapa decisiva de la campaña y los playoffs. A este cuadro se suma una distensión en la pantorrilla derecha, lesión que el propio Giannis estimó que podría mantenerlo fuera de las canchas entre cuatro y seis semanas. Esta combinación de dolencias mantiene en vilo a la franquicia, ya que el regreso del jugador a la competencia se mantiene incierto.