Deportes

La llamativa reflexión de una estrella de la NBA sobre la comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo

Giannis Antetokounmpo aseveró que el argentino “puede que sea el mejor de todos los tiempos”. Sin embargo, explicó por qué se identifica más con el portugués

Guardar
Giannis Antetokounmpo dejó una definición que se hizo viral sobre el eterno debate entre Messi y Cristiano

Las declaraciones de Giannis Antetokounmpo sobre el debate entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo trascendieron el ámbito futbolístico e impactaron también en la NBA. Al ser consultado durante el Media Day del All-Star Game, la estrella de los Milwaukee Bucks reconoció el talento indiscutible de ambos futbolistas, pero reveló una afinidad particular por la mentalidad del portugués.

Creo que Messi es puro talento. Ha estado en la cima con trabajo duro y disciplina. Puede que sea el mejor jugador de todos los tiempos”, sostuvo Giannis, subrayando la combinación de genialidad y esfuerzo del argentino. Sin embargo, explicó que identifica más su forma de ser con Cristiano. “Me siento más cercano a las personas que son similares a Ronaldo. Trabajo duro, disciplina, cuidar tu cuerpo y ser constante muchos años”, afirmó el griego ante la prensa.

Para Antetokounmpo, la ética de trabajo y la actitud frente al desafío son aspectos determinantes a la hora de elegir un referente. Remarcó: “Mi mentalidad está más cerca a la de Cristiano Ronaldo. Él es más llamativo que yo, pero cuando se trata del juego y de desafiar tus límites soy similar”.

Giannis confesó que se identifica
Giannis confesó que se identifica más con la carrera de Cristiano (Credit: William Liang-Imagn Images)

El respeto hacia Messi fue absoluto. El jugador sostuvo que la trayectoria del argentino, sus ocho Balones de Oro y su Mundial lo sitúan en la cima histórica del fútbol. No obstante, expresó que prefiere identificarse con quienes comparten su propio enfoque profesional. “Ahora tiene 41 años y sigue jugando al más alto nivel”, dijo sobre Ronaldo, en su relato valoró la longevidad y la capacidad de mantenerse competitivo con el paso del tiempo.

Además de su carrera en la NBA, Giannis logró diversificar sus intereses. Se convirtió en accionista de Kalshi, un mercado de predicciones deportivas, y también adquirió una participación minoritaria en el Chelsea, actual campeón de la Women’s Super League inglesa. Estas inversiones refuerzan su perfil como atleta global interesado en dejar huella más allá del baloncesto.

Finalmente, Giannis reflexionó sobre el valor de ser parte de los grandes debates deportivos: “Cuando llegas al punto en el que la gente debate ‘¿Messi o Ronaldo?’, ya ganaste. Ojalá llegase a un punto en el que me pregunten Jordan o Giannis. Ahí ya gané en la vida”, concluyó el griego, dejando claro que el verdadero triunfo es convertirse en referente de futuras generaciones.

Giannis Antetokounmpo aguarda su recuperación
Giannis Antetokounmpo aguarda su recuperación para regresar a las canchas (Credit: Jeff Hanisch-Imagn Images)

La situación física de Giannis Antetokounmpo genera inquietud en el entorno de los Milwaukee Bucks. El ala-pívot enfrenta desde hace semanas una inflamación en la rodilla izquierda, una molestia que lo obligó a perder varios encuentros de temporada regular y a jugar otros bajo estrictas restricciones de minutos.

Ante este escenario, el cuerpo técnico del conjunto de Milwaukee optó por priorizar la recuperación total del jugador. La decisión apunta a minimizar cualquier riesgo y preparar a la estrella para la etapa decisiva de la campaña y los playoffs. A este cuadro se suma una distensión en la pantorrilla derecha, lesión que el propio Giannis estimó que podría mantenerlo fuera de las canchas entre cuatro y seis semanas. Esta combinación de dolencias mantiene en vilo a la franquicia, ya que el regreso del jugador a la competencia se mantiene incierto.

Temas Relacionados

Giannis AntetokounmpoNBALionel MessiCristiano RonaldoDeportes-Argentina

Últimas Noticias

“¡Qué gesto horrible!“: la reacción de Trinity Rodman al saludar a su novio Ben Shelton tras su triunfo en el ATP 500 de Dallas

La futbolista, hija del mítico Dennis Rodman, celebró el título de su pareja desde las tribunas, pero luego una actitud suya se hizo viral

“¡Qué gesto horrible!“: la reacción

Francisco Cerúndolo levantó el trofeo del Argentina Open por primera vez: la tabla completa de títulos ATP de los tenistas argentinos

Es la cuarta conquista para el porteño en su carrera y la primera desde Umag 2024. Además, se convirtió en el séptimo campeón albiceleste en el torneo más importante del país

Francisco Cerúndolo levantó el trofeo

“De tanto golpear la puerta, se abrió”: Fran Cerúndolo festejó el titulo y le mandó un mensaje a la ATP por el futuro del Argentina Open

El argentino venció a Luciano Darderi en la final y consiguió el trofeo más esperado de su carrera. En plena celebración, le habló directamente a Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, en medio de la incertidumbre sobre la continuidad del certamen en el calendario

“De tanto golpear la puerta,

Tras solo cinco pases desde el saque inicial: el golazo a los 10 segundos de un partido que da la vuelta al mundo

Una jugada preparada perfecta le permitió a Jacopo Segre hacer historia al convertir antes del minuto en el fútbol italiano

Tras solo cinco pases desde

Jutta Leerdam sumó otra medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno: la reacción de su novio Jake Paul

La neerlandesa logró la presea de plata en 500 de patinaje de velocidad. Había ganado el oro en los 1.000 metros

Jutta Leerdam sumó otra medalla
DEPORTES
“¡Qué gesto horrible!“: la reacción

“¡Qué gesto horrible!“: la reacción de Trinity Rodman al saludar a su novio Ben Shelton tras su triunfo en el ATP 500 de Dallas

Francisco Cerúndolo levantó el trofeo del Argentina Open por primera vez: la tabla completa de títulos ATP de los tenistas argentinos

“De tanto golpear la puerta, se abrió”: Fran Cerúndolo festejó el titulo y le mandó un mensaje a la ATP por el futuro del Argentina Open

Tras solo cinco pases desde el saque inicial: el golazo a los 10 segundos de un partido que da la vuelta al mundo

Jutta Leerdam sumó otra medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno: la reacción de su novio Jake Paul

TELESHOW
Juana Repetto mostró cómo Sebastián

Juana Repetto mostró cómo Sebastián Graviotto la acompaña a la distancia tras la llegada de Timoteo: “Gracias”

Las lágrimas de una puertorriqueña en el show de Bad Bunny en Buenos Aires: “Pone en alto nuestra cultura”

Las fotos de Cecilia Roth en sus vacaciones, a pura sensualidad y relax

Preocupación por la salud de La Mona Jiménez durante su primer show del año: “Me quedé sin aire”

Las vacaciones mágicas de Jimena Barón con Matías Palleiro y sus hijos en un crucero por el Caribe

INFOBAE AMÉRICA

Preocupación por el estado de

Preocupación por el estado de salud de familiares de presos políticos en Caracas tras más de un día en huelga de hambre

Miles de ucranianos siguen sin calefacción por los intensos bombardeos rusos en medio de temperaturas de casi -20°

Un periodista boliviano fue secuestrado y torturado tras cubrir un acto electoral en El Alto

Del sapo concho de Bad Bunny a la rana de Darwin: anfibios en peligro en América

Un estudio internacional respalda la conexión biológica entre esquizofrenia y trastorno bipolar