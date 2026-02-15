Deportes

La impensada polémica que envuelve al curling en los Juegos Olímpicos de Invierno: denuncia de trampa y un video “irregular”

La controversia se desató en el triunfo de Canadá ante Suecia. Las razones

Ben Hebert, Marc Kennedy y Brett Gallant, de Canadá, en acción (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

El equipo masculino de curling de Canadá ha acusado al conjunto sueco de realizar una grabación irregular durante su partido en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Cortina d’Ampezzo, Italia.

La polémica surgió después de la victoria de Canadá por 8-6, cuando un video captado desde las gradas se viralizó en redes sociales. En este material, se observa al jugador canadiense Marc Kennedy aparentemente rozando una piedra de curling, con un dedo extendido que terminó convirtiéndose en un meme olímpico.

La controvertida grabación muestra lo que parece ser un pasamanos azul en las gradas, lo que indica que no procede de la transmisión oficial. Esta circunstancia intensificó el debate sobre posibles trampas en deportes olímpicos y la legalidad de grabaciones en la línea hog.

Kennedy, pieza clave del equipo canadiense, expresó que existía un plan premeditado por parte del combinado sueco para “atrapar a los equipos en el acto”. Según su testimonio, no se trata de un caso aislado y otros equipos también habrían sido objeto de tácticas similares. “Han desarrollado un plan aquí en los Juegos Olímpicos, que yo sepa, para atrapar a los equipos en el acto en la línea hog”, declaró.

Afirmó que los indicios de premeditación surgieron a partir de movimientos y comentarios del cuerpo técnico rival y de la presencia cercana de cámaras. Kennedy agregó: “Sé que no somos el único equipo al que le han hecho eso”.

En respuesta, Niklas Edin y Oskar Eriksson negaron rotundamente cualquier grabación fuera del reglamento. Edin aseguró que “absolutamente no” fue el equipo sueco quien grabó el video y defendió su inocencia ante las acusaciones.

Eriksson, por su parte, explicó que la grabación habría sido responsabilidad de un grupo de medios suecos acreditados. “El equipo de medios sueco, la gente que cubría el partido quien hizo eso, eso nos dijeron, al menos. No tengo idea, pero eso fue lo que nos dijeron después”, manifestó.

El director ejecutivo de Curling Canadá, Nolan Thiessen, manifestó su sorpresa por la existencia del video, recalcando que la normativa de los Juegos solo permite grabaciones a los servicios oficiales de transmisión olímpica (OBS). “Me sorprendió que hubiera un video en vivo en la línea hog fuera de las reglas del OBS”, comentó Thiessen.

Un comunicado oficial del OBS recalcó que el organismo no produjo la grabación y no conoce la identidad de quien lo hizo. Además, precisó que solo los titulares de derechos con acreditación pueden grabar en las sedes, siempre bajo autorización del Comité Olímpico Internacional.

La rivalidad se intensificó durante el encuentro, cuando Eriksson dijo a Kennedy que, tras el partido, le mostraría un video de las supuestas infracciones en la línea de salida. El sueco aludió también a grabaciones de partidos anteriores, donde según él “algunos jugadores estaban sobre la línea hog”.

Por su parte, el entrenador canadiense Paul Webster sugirió que tanto aficionados como algún oficial sueco podrían haber estado involucrados en la grabación no autorizada, y recalcó que “había un juego en marcha”. Mencionó además que situaciones similares han afectado a otras selecciones, como la italiana.

El elenco de Suecia en los Juegos Olímpicos de Invierno (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Estas disputas sobre la línea hog no son nuevas en el ámbito internacional del curling. El propio Edin reconoció que se trata de una polémica recurrente sobre la línea hog (la que define la validez de los lanzamientos), en la que llevan discutiendo entre siete y ocho años. El debate pone sobre la mesa la preocupación de numerosos equipos por la privacidad y la equidad en la competencia.

En medio de la controversia, Kennedy insistió en que cualquier contacto suyo con la piedra fue accidental y que no influyó en el resultado de la jugada. Destacó que la federación internacional ha sido clara respecto a la prohibición de tales acciones y subrayó que nunca realizaría un movimiento de ese tipo con intención deliberada.

