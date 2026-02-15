El piloto argentino que no pudo correr el Rally Dakar tras sufrir un grave accidente mostró el video de su recuperación

Juan Cruz Yacopini recibió una visita especial en el hospital donde se está recuperando

Juan Cruz Yacopini, campeón mundial de Bajas Cross-Country, sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes de su recuperación en el Instituto Fleni, luego del grave accidente que lo dejó fuera del Rally Dakar 2026 y requirió una intervención médica inmediata en Mendoza. El piloto mendocino difundió a través de sus redes sociales el reencuentro con Alfredo Guiroy, el neurocirujano especialista en columna que fue clave en su tratamiento y que, de acuerdo a sus propias palabras, se transformó en un “hermano de la vida”.

El reencuentro con el doctor Guiroy marcó un punto especial en la recuperación emocional y física de Yacopini. El neurocirujano integró el equipo que lo operó tras el siniestro en el dique El Carrizal y fue artífice principal de su intervención quirúrgica.

En palabras de Yacopini publicadas en su cuenta de Instagram, relató: “Una visita inesperada, mi doctor Alfredo, con el que por esas casualidades de la vida nos cruzamos. Fue una persona con la que, sin hablarnos en los primeros días en el hospital, ya hubo una conexión especial”.

También fue visitado por os hermanos Kevin y Luciano Benavides (@l.benavides77)

El piloto añadió públicamente sobre el especialista: “De doctor pasó a ser mi amigo y, como todos mis amigos, hoy es un hermano de la vida. Solo tengo palabras de agradecimiento para vos, hermano. Te quiero mucho”. La presencia de Guiroy, quien viajó exclusivamente a Buenos Aires para su visita, fue profundamente valorada por Yacopini, quien enfatizó la importancia del acompañamiento en esta etapa.

Yacopini continúa su rehabilitación en Buenos Aires con una notable evolución en su salud. En el último tiempo, el deportista recibió la visita de los hermanos Kevin y Luciano Benavides, quienes acaban de regresar del Rally Dakar 2026, donde Luciano celebró el triunfo en la categoría motos. “Hoy, un día muy especial. Feliz de visitarte amigo , y de verte en tan buen camino con esa fuerza y fe. Vamos perro, todo es posible”, publicó Kevin Benavides, mientras que Yacopini se limitó a emitir una respuesta llena de afecto.

El 19 de diciembre de 2025, Yacopini vivió uno de los momentos más críticos de su carrera y de su vida personal. El piloto, que venía de consagrarse en la Copa Mundial de Rally Bajas de la FIA, estaba de vacaciones en el camping El Biguá, en el Dique El Carrizal de Luján de Cuyo, cuando decidió lanzarse al agua desde una lancha en una zona de escasa profundidad. Impactó su cabeza contra el fondo, perdió el conocimiento y quedó flotando en el lago.

Juan Cruz Yacopini, en silla de ruedas y con un collarín. El piloto tiene todo el apoyo de su familia (@juanxyacopini)

Sus amigos iniciaron una rápida maniobra de rescate y lo trasladaron en auto hasta encontrarse en el camino con una ambulancia. Los profesionales de la salud lograron reanimarlo tras un paro cardiorrespiratorio, aplicando maniobras de RCP en ruta, antes de su ingreso al Hospital Perrupato.

Allí, los médicos diagnosticaron un politraumatismo grave y shock medular, y dispusieron su derivación a la Clínica de Cuyo en la ciudad de Mendoza, donde permaneció internado en terapia intensiva. Posteriormente, se dispuso su traslado al Instituto Fleni en la Ciudad de Buenos Aires para continuar con el tratamiento específico y la rehabilitación.

El accidente tuvo inmediatas repercusiones en la trayectoria profesional de Yacopini. Debido al severo traumatismo en la cabeza y el impacto medular sufrido, debió renunciar a la participación en el Rally Dakar 2026 con el equipo Toyota Gazoo Racing Sudáfrica, lo que pospuso sus planes deportivos internacionales. Iba a tener asistencia oficial de la marca japonesa y en teoría era candidato a pelear por los puestos de punta en la categoría Autos.

Juan Cruz Yacopini junto al doctor Alfredo Guiroy (@juanxyacopini)

Actualmente, Yacopini sigue un plan médico enfocado en la recuperación progresiva, bajo tratamiento multidisciplinario, y permanece internado en el Instituto Fleni de Buenos Aires.

La solidaridad y el apoyo recibidos, tanto por parte de colegas y amigos como de figuras emblemáticas del automovilismo y el motociclismo argentinos, marcan esta etapa, donde la atención médica, el acompañamiento emocional y la resiliencia personal convergen en su lucha por la recuperación.

MÁS FOTOS DE LA RECUPERACIÓN DE YACOPINI

Juan Cruz Yacopini se encuentra en plena recuperación (@juanxyacopini)

Junto a otros seres queridos que también lo visitaron (@juanxyacopini)

El mendocino mostró varias fotos en el Instituto Fleni (@juanxyacopini)

Su sonrisa e impronta son un ejemplo de lucha (@juanxyacopini)

Recorriendo el centro médico en silla de ruedas (@juanxyacopini)

Juan Cruz era candidato a pelear los puestos de punta en la categoría Autos del Rally Dakar (@juanxyacopini)

El calor de sus seres queridos es clave en estos momentos (@juanxyacopini)