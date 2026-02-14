Pochettino revela cómo fue dirigir a Messi, Neymar y Mbappé juntos en el PSG

Pochettino describió el desafío de gestionar a Messi, Neymar y Mbappé como el vestuario más difícil del mundo del fútbol (YouTube: High Performance)

“Messi, Neymar y Mbappé parecen más grandes que el propio club”, sintetizó Mauricio Pochettino al narrar su experiencia al frente del vestuario del París Saint-Germain (PSG) durante la etapa en la que coincidieron estas tres estrellas, según relató en una entrevista para el canal de YouTube High Performance.

El desafío de unir a tres figuras globales

De acuerdo con el exentrenador del PSG, trabajar con semejante concentración de talento representó un desafío sin precedentes en el fútbol contemporáneo.

Pochettino explicó que su principal objetivo era lograr que Messi, Neymar y Mbappé funcionaran como grupo, pese a que su naturaleza es la de ser figuras principales, habituadas a liderar sus equipos.

La convivencia entre Messi, Neymar y Mbappé llevó a Mauricio Pochettino y Jesús Pérez a equilibrar egos y expectativas sin precedentes en el PSG (REUTERS/Eric Gaillard)

Jesús Pérez, asistente técnico de Pochettino, detalló durante la misma conversación para High Performance que esa convivencia requería equilibrar egos y expectativas en un entorno sin referentes comparables.

Normalidad en circunstancias excepcionales

Pochettino relató que cada jornada comenzaba bajo una premisa clara: “crear un ambiente de normalidad aun en circunstancias excepcionales”. Tanto él como Pérez resaltaron que los tres jugadores siempre mantuvieron un trato respetuoso y profesional.

“Nunca hubo problemas de disciplina ni de respeto con ellos. Siempre fueron profesionales con nosotros”, enfatizó el técnico argentino durante la entrevista difundida en High Performance.

Relaciones personales y gestión del talento

El trato personalizado y la adaptación a las personalidades de Messi, Neymar y Mbappé resultaron esenciales para la gestión emocional del vestuario del PSG (REUTERS/Pascal Rossignol)

Las relaciones individuales exigían un enfoque personalizado. Pochettino subrayó la importancia de adaptar el trato a las particularidades de cada futbolista, reconociendo que las personalidades y los momentos vitales de cada uno eran distintos.

El trato con Messi no era igual al de Neymar o Mbappé; cada uno requería una atención y comunicación diferenciadas.

Un episodio clave: la sustitución de Messi

Un episodio concreto ilustró los desafíos cotidianos de la gestión. Pochettino recordó la sustitución de Messi ante el Olympique de Lyon: lo reemplazó debido a un problema en la rodilla y tras recibir un reporte médico sobre el alto riesgo de lesión.

Pochettino enfrentó un episodio clave al sustituir a Messi por lesión en un partido frente al Olympique de Lyon, priorizando la salud del jugador argentino (REUTERS/Benoit Tessier)

“Messi estaba decepcionado y me dijo: ‘Tenés que preguntarme’. Pero yo debía priorizar su salud”, explicó el entrenador, quien aclaró que la decisión fue estrictamente médica y no de autoridad.

Tras ese encuentro, el futbolista argentino comprendió la situación y, según relató el propio Pochettino, la relación se fortaleció: “Después de ese partido, Messi volvió, marcó contra el Manchester City y, en el vestuario, simplemente me abrazó”.

Presión mediática y repercusión global

El entorno del grupo distaba de la normalidad, principalmente por la presión mediática y la dimensión global de la audiencia. “Estos jugadores suman más seguidores que el propio club. Cada decisión afecta a millones de personas”, advirtió el técnico en otro tramo de la entrevista con High Performance.

La presión mediática y la repercusión global de cada decisión sobre Messi, Neymar y Mbappé complicaron la gestión interna del PSG según Pochettino (EFE/EPA/YOAN VALAT)

Pochettino reconoció que, aunque el trato diario con las estrellas era natural, las repercusiones externas complicaban mucho la gestión interna.

Entrenamientos, compromisos y bienestar del grupo

En el aspecto táctico, el entrenador insistió en la necesidad de diseñar entrenamientos sencillos y liberadores. Jesús Pérez explicó que no podían exigir demasiada carga mental durante la semana, porque el objetivo era llegar a los partidos “con el talento fresco y el grupo mentalmente preparado”.

Pérez añadió que, en ocasiones, jugadores como Neymar debían cumplir compromisos comerciales que alteraban su rutina, por lo que el cuerpo técnico optaba por simplificar las sesiones para priorizar el bienestar del plantel.

Equilibrios, liderazgo y gestión interna

Pochettino afirmó que cada decisión tomada sobre Messi, Neymar o Mbappé trasciende el resultado deportivo e impacta en millones de aficionados globalmente (@psg_espanol)

La gestión de responsabilidades en la cancha planteaba interrogantes singulares. “¿Quién decide quién tira los penales cuando tenés a esos tres juntos?”, planteó Pérez, remarcando la necesidad de encontrar equilibrios sutiles en un equipo repleto de egos y expectativas elevadas. Se trataba de hallar la normalidad dentro de lo extraordinario.

Pochettino enfatizó el valor del liderazgo compartido entre los integrantes del cuerpo técnico como recurso fundamental para proteger al grupo —incluido él mismo— del desgaste que implica una presión constante.

“Debemos protegernos entre nosotros y apoyarnos en la confianza mutua. Eso nos ayuda a mantener nuestra salud mental frente a la crítica externa, que muchas veces no conoce el contexto real de las decisiones”, reflexionó el entrenador en la conversación recogida por High Performance.

Decisiones que trascienden el resultado deportivo

El cuerpo técnico del PSG diseñó entrenamientos sencillos para preservar el bienestar mental y físico de sus estrellas ante exigencias deportivas y comerciales (REUTERS/Benoit Tessier)

Para ambos técnicos, esas vivencias consolidaron un estilo basado en la disciplina táctica, la empatía y el equilibrio emocional dentro del vestuario, en un contexto donde cada decisión puede provocar una reacción en cadena en la esfera mediática internacional.

Lidiar con una plantilla en la que las estrellas eclipsan al propio club exige una sensibilidad y una firmeza poco frecuentes. Pochettino considera que cada decisión vinculada a Messi, Neymar o Mbappé trasciende el resultado deportivo y termina impactando en la percepción y las emociones de millones de personas en todo el mundo.