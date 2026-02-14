Pasión sin fronteras: la historia del hincha que viaja más de 40 horas para ver a sus dos clubes

John Sims recorre semanalmente más de 9.000 kilómetros para ver en vivo a Birmingham City y Santos (Instagram/@simmo1875)

La pasión futbolera no conoce fronteras ni límites geográficos. En todo el mundo, millones de aficionados transforman el fútbol en una devoción que trasciende lo racional y se convierte en un rasgo de identidad, capaz de unir culturas y romper cualquier barrera.

Sin embargo, hay casos que llevan ese amor a extremos insospechados: la historia de un hincha que cada semana viaja entre Inglaterra y Brasil para ver a sus equipos, resume como pocos la locura colectiva que genera este deporte global.

El hincha que desafía la lógica

Desde sus orígenes, el fútbol ha fascinado a pueblos, provocado movilizaciones masivas y forjado lealtades inquebrantables. No importa el idioma, la latitud o el clima: en cada rincón del planeta existen hinchas que viven y sufren por sus equipos.

En el siglo XXI, la tecnología y la conectividad aérea aceleraron la globalización de esta pasión, permitiendo que la afición por un club trascienda los límites territoriales y se convierta en un fenómeno universal.

En ese universo de fanatismo, John Sims se ha convertido en un símbolo. Nacido y criado en Inglaterra, es un abonado histórico del Birmingham City, club al que acompaña desde niño.

Pero su historia dio un giro inesperado años atrás, cuando un viaje a Brasil lo conectó emocionalmente con el Santos, el legendario club paulista donde brillaron figuras como Pelé. Desde entonces, su vida se divide entre dos amores y dos continentes.

Sims alterna entre Inglaterra y Brasil, manteniendo una rutina de viajes intercontinentales para acompañar a sus dos clubes favoritos (Instagram/@simmo1875)

Sims logró una hazaña que pocos pueden siquiera imaginar: viaja todas las semanas entre Inglaterra y Brasil para ver en vivo a ambos equipos. Según Extra, su rutina se ha convertido en un “ritual semanal” que implica organizar vuelos intercontinentales, comprar entradas y compartir cada instante de su travesía en redes sociales, donde miles de personas siguen sus aventuras.

“No conoce la distancia”, resaltan los usuarios que lo han visto viralizarse en plataformas como Instagram y X (antes Twitter), donde comparten sus anécdotas y celebran su entrega.

A fines de enero, Sims protagonizó una auténtica odisea: más de 41 horas de viaje para llegar desde Inglaterra hasta Chapecó, Brasil, con el único objetivo de ver al Santos, que terminó perdiendo 4-2 ante Chapecoense. A pesar del resultado adverso, su entusiasmo se mantuvo intacto.

No obstante, al regresar a Inglaterra, el Birmingham City le dio una alegría con un triunfo por 2-0, un desenlace que sus seguidores interpretaron como “un homenaje a su fidelidad incansable”.

Entre dos mundos

La historia de Sims despertó fascinación y comentarios apasionados en todo el mundo. Sin embargo, su vida no es sencilla. Cada semana organiza su agenda para poder estar presente tanto en los partidos del Birmingham City como en los del Santos. Siendo esta una rutina que requiere no solo recursos económicos y una logística precisa, sino también una convicción a prueba de todo.

Sims comparte cada detalle de sus travesías futboleras en redes sociales, donde miles de seguidores celebran su inquebrantable lealtad (Instagram/@simmo1875)

En cada destino, comparte su experiencia en redes, donde los hinchas de ambos clubes y de otras latitudes celebran su determinación. Organiza cada detalle, desde la compra de vuelos hasta la adquisición de entradas, manteniendo un contacto constante con otras comunidades de hinchas.

Para muchos, su historia es la prueba de que el fútbol puede generar identidades globales que trascienden estadios, idiomas y fronteras.

Lejos de ser un simple turista, Sims se ha transformado en una figura admirada y respetada tanto en Birmingham como en Santos. En Brasil, los medios lo describen como un símbolo de la pasión internacional por el club paulista, mientras que en Inglaterra, lo consideran un ejemplo de lealtad absoluta.

Él mismo reconoce que el fútbol le ha dado una vida llena de sentido: “El fútbol es mi familia, mi casa y mi alegría”, señaló en sus redes.

Asimismo, su historia refleja una tendencia creciente en el fútbol moderno: la de los hinchas que, gracias a la globalización y a la tecnología, viven su pasión sin límites.