Polémica en Brasil por la disputa por “Neymar 2.0″, el prodigio de 13 años: el club que se lo arrebató al Santos

El joven de 13 años es furor desde pequeño tras firmar un contrato con Nike y está llamado a ser la gran estrella de Brasil

El mercado de pases quedó envuelto en un revuelo por el traspaso de uno de los mayores talentos emergentes del fútbol brasileño: el Athletico Paranaense selló el fichaje de Kauan Basile, un joven delantero de 13 años, y le quitó al Santos a quien es considerado como la futura estrella del país. Al tratarse de un menor de edad, el elenco de Curitiba le pagará una multa al Peixe para quedarse con el chico que lleva el apodo de “Neymar 2.0”, que se ganó a partir de su desempeño en Vila Belmiro. El prometedor adolescente cuenta con más de 1.7 millones de seguidores en sus redes sociales y es conocido por batir un récord de Lionel Messi y Neymar a los ocho años.

Según informaron los portales locales UOL y Lance!, el club le propuso un contrato juvenil con salario mensual, una remuneración similar a la que reciben los futbolistas que se encuentran en etapa de transición al profesionalismo. Debido a la normativa vigente, el delantero solo podrá firmar un vínculo profesional cuando cumpla 16 años, lo que se producirá el 21 de junio de 2028. Hasta ese momento, se estableció un acuerdo sobre los derechos de imagen y una cláusula de confidencialidad que protege los detalles más sensibles del traspaso.

Los medios mencionaron que la operación fue posible gracias a la intervención de Ricardo Guimarães, propietario del banco BMG y socio del Paranaense, quien pasó a gestionar el futuro deportivo del jugador. Este habría desembolsado un total de 5,5 millones de reales (más de un millón de dólares) en la operación global. “El Atlético deberá pagar una multa de R$2 millones al Santos, que tenía un acuerdo de licencia de derechos de imagen con el joven jugador desde julio del año pasado. Kauan forma parte de la cantera del Santos desde 2022”, comentó, por su parte, el portal Ge Globo.

Kauan Basile tenía un contrato con una empresa de marketing relacionada con Neymar y su padre (@kauan.basile)

Tras concretar la desvinculación del Santos, tanto Flamengo como Athletico Paranaense buscaron fichar al jugador, aunque la propuesta de desarrollo deportivo y proyecto a largo plazo presentada por el club de Paraná fue determinante. Según reportó el medio mencionado, Kauan y su padre quedaron “impresionados con las instalaciones” y entusiasmados por el plan que les ofrecieron.

El Santos perdió recientemente la licencia de derechos de imagen del futbolista, un contrato que había firmado con NR Sports, empresa del padre de Neymar, y que se rescindió a comienzos de año. Como parte del procedimiento, el padre de Kauan Basile deberá presentar una solicitud de liberación a la Federación Paulista de Fútbol, trámite que también requiere la aprobación de la Confederación Brasileña de Fútbol, por medio de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas.

Kauan Basile es considerado como la figura emergente del fútbol brasileño y está llamado a ser la gran figura del país en el futuro (kauan.basile)

Respecto a su perfil, Kauan Basile cuenta con nacionalidad italiana y una trayectoria precoz que ha llamado la atención desde que tenía ocho años, edad a la que se convirtió en el jugador más joven del mundo en firmar un contrato de patrocinio con Nike, una marca que estableció acuerdos similares con Neymar a los 13 años y Rodrygo a los 11. En este rubro también superó a Lionel Messi.

Esta exposición le permitió acaparar admiradores y batir récords: en 2023 anotó 25 goles en 19 partidos del Campeonato Paulista Sub-11, superando las marcas alcanzadas por Rodrygo y Endrick, ambos jugadores que posteriormente ficharon por el Real Madrid. También en 2020 ganó un campeonato de forma invicta. Se trató de un torneo para futbol infantil llamado Portuarios Cup, mientras que fue considerado el Mejor Jugador Paulista de Futsal en 2019.

El ascenso mediático de Kauan se vio reflejado en su protagonismo en el lanzamiento de la tercera camiseta del Santos para 2024, y en la cesión del 50% de sus derechos de imagen. Incluso, contó con múltiples participaciones en cuestiones de marketing del Santos.

Deportivamente, recibió oportunidades para competir no solo en la Sub-13, sino también en categorías superiores. En 2025, destacó en torneos internacionales como el MICFootball Punta Cana Sub-16 y la Copa Alcans Sub-14, donde anotó un gol en la final. También se convirtió en el máximo realizador histórico en una sola edición del Campeonato de São Paulo Sub-11.

Kauan Basile ya cuenta con más de 1.7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram (kauan.basile)