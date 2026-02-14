Luciano Darderi eliminó a Sebastián Báez y jugará la final del Argentina Open ante Francisco Cerúndolo

Luciano Darderi venció a Sebastián Báez y se clasificó para la final del Argentina Open (Crédito: Prensa Argentina Open)

El italoargentino Luciano Darderi, en el día de su cumpleaños número 24, venció al argentino Sebastián Báez y se clasificó para la final del Argentina Open con un marcador de 7-6(2) y 6-1. Este domingo buscará su quinto título en el ATP Tour frente al porteño Francisco Cerúndolo, quien superó al platense Tomás Etcheverry. El partido comenzará a las 16:00 y tendrá transmisión por TyC Sports.

En el Día de los Enamorados, la postal de la tarde en el Buenos Aires Lawn Tennis Club quedó marcada cuando el sol comenzó a esconderse detrás de las tribunas de la cancha central, que lleva el nombre de Guillermo Vilas. Acto seguido, Báez, la segunda mejor raqueta nacional y 34 del ranking mundial, salió al court principal para enfrentar a Luciano Darderi, quien este lunes alcanzó el mejor puesto de su carrera, el 22°.

En el inicio del encuentro, Darderi jugó su propio partido frente al público, que lo abucheó cada vez que se dispuso a sacar. Primero le reclamó al umpire brasileño Fabio Souza, quien solicitó por los altoparlantes que se respetara el silencio. El tenista nacido en Villa Gesell, que desde hace 12 años compite bajo la bandera italiana, no se dejó intimidar y en el séptimo game, tras sostener su servicio, levantó los brazos en un gesto desafiante hacia los presentes en los momentos decisivos del primer set.

Durante ese tramo, ambos sostuvieron con firmeza su principal fortaleza: el saque. Ninguno concedió oportunidades de quiebre y la definición se resolvió en el tie-break, momento en el que por primera vez bajó desde las tribunas el aliento para el bonaerense de 25 años. Fiel a su estilo, Darderi ignoró el entorno, mantuvo la concentración y atendió las indicaciones que llegaron desde su banco, especialmente las de su padre y entrenador, Gino, acompañado por el respaldo constante de su hermano Vito, quien a los 18 años comienza a dar sus primeros pasos en el profesionalismo. Así se quedó con la primera manga por 7-6(2).

En el segundo parcial Darderi fue el que consiguió el primer quiebre del partido y se colocó 3-1. De ahí en más todo el set fue para el nacido en Villa Gesell que con dos quiebres lo ganó por 6-1.

Luciano Darderi se medirá en la final del Argentina Open ante Francisco Cerúndolo (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)

Darderi se medirá en la final con Francisco Cerúndolo (19°), quien en el primer turno superó a Tomás Etcheverry (54°) en sets corridos por 6-3 y 7-5. El porteño accedió por tercera vez a la definición del certamen porteño.

Al cierre del encuentro, Darderi comentó: “Con Seba siempre son partidos duros. Hoy es mi cumpleaños y estar en una final en Buenos Aires es muy especial para mí. Mi familia y mis amigos estuvieron alentando. Aunque tenía a la gente en contra, me la banqué. Estoy sacando bien y también jugando bien con la derecha. Me siento sólido en los momentos importantes”.

Sobre la final ante el mayor de los Cerúndolo, agregó: “Fran es un gran amigo. Me llevo bien con todos los argentinos. Es un gran jugador y será una gran batalla”. Y para cerrar con humor, sentenció: “Hoy, un asadito y a dormir”.

Con este triunfo Darderi estiró su racha a 12 victorias consecutivas sobre polvo de ladrillo (17 incluyendo Challenger) tras ganar los títulos consecutivos en Bastad y Umag el pasado julio. Además, llegó a su quinta final del ATP Tour, donde aún consiguió los cuatro trofeos, la segunda en Sudamérica tras ganar su primer título en Córdoba 2024. Por haber llegado a la definición del torneo el italoargentino ascenderá al puesto 21 y de ganar este domingo subirá al 20.

A su vez, se posiciona en la segunda posición en cantidad de triunfos sobre polvo de ladrillo en el ATP Tour desde 2024: Francisco Cerúndolo lidera con 45, seguido por Luciano Darderi (44), Sebastián Báez (42), Alexander Zverev (41) y Carlos Alcaraz (39).