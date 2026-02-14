La buena noticia que recibió Edinson Cavani en Boca Juniors en el día de su cumpleaños número 39

Edinson Cavani cumple 39 años y volverá a concentrar en Boca (REUTERS/Marco Bello)

Después de mucho esperar, Edinson Cavani volverá a formar parte de la lista de concentrados de Boca Juniors justo en el día de su aniversario número 39. El uruguayo, que desde hace meses padece una lumbalgia que lo tiene a maltraer y lo marginó de gran parte de los partidos oficiales del Xeneize, será tenido en cuenta nuevamente por el cuerpo técnico conducido por Claudio Úbeda, quien ya había adelantado que estaba en al recta final de su recuperación total. Existen grandes posibilidades de que el Matador tenga minutos mañana ante Platense (arrancará 19:30 en la Bombonera).

Las ausencias de Cavani a lo largo de todo 2025 lo llevaron a ser muy cuestionado por propios y ajenos en la Ribera. El número 10, que no estuvo en ninguna de las cuatro presentaciones del equipo de Úbeda en lo que va de esta temporada, apenas había cosechado 24 presencias (de las cuales en solo ocho completó los 90 minutos), convirtiendo 5 goles y aportando 2 asistencias. Su último encuentro oficial fue en noviembre de 2025: victoria 1-0 ante Argentinos Juniors. Disputó solamente tres cotejos en los últimos cinco meses.

El ex PSG y Napoli tiene contrato en Boca hasta fin de año y pretende tener revancha en la Copa Libertadores. Sin embargo, la directiva presidida por Juan Román Riquelme tomó cartas en el asunto luego de sus reiteradas ausencias y buscaría un centrodelantero en este mercado de pases. Caída la chance de Edwuin Cetré, los cañones apuntarían al paraguayo ex River Adam Bareiro. “Obviamente, no vamos a discutir lo que es Cavani para nosotros y lo que ha sido en su carrera, pero necesitamos un poco más de él en los momentos decisivos. A veces surgen ese tipo de lesiones y hay que entenderlo y seguir trabajando para que él se pueda recuperar de la mejor manera”, había declarado el director deportivo, Marcelo Delgado, a fines del año pasado.

Por su parte, el entrenador no hizo referencia a Cavani en la rueda de prensa posterior a la derrota con Vélez, pero sí lo había mencionado luego del triunfo ante Newell’s como local: “Esta semana que pasó empezó a hacer trabajos progresivos. Pero todavía no hizo trabajos de contacto como espacios reducidos o fútbol. Lo que vamos a tratar de hacer es que se pueda equilibrar un porcentaje alto del entrenamiento que vamos a hacerle a la par nuestra. Ahí vamos a estar en condiciones de ver si puede sumarse al grupo como todos. Viene bien”.

Esta no será la única alta para Boca, ya que también se recuperó Lucas Janson y hasta fue probado en el equipo titular entre semana. En paralelo, Carlos Palacios será preservado nuevamente a pesar de que le apuntaba a este encuentro ante el Calamar después de una extensa rehabilitación de su rodilla derecha (sinovitis). En la enfermería también permanecen Milton Giménez (tratamiento por pubalgia), Alan Velasco (distensión grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda), Ander Herrera (lesión muscular grado 1 de músculo recto anterior del muslo derecho), Exequiel Zeballos (lesión muscular grado 2–3 del bíceps femoral izquierdo) y Rodrigo Battaglia (intervenido quirúrgicamente con éxito por una tendinopatía insercional crónica del tendón de Aquiles derecho).

Aunque todavía no está confirmado, el once de Boca para recibir al cuadro de Vicente López por la quinta jornada del Torneo Apertura formaría con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Ángel Romero.

LA LISTA DE CONVOCADOS DE BOCA JUNIORS

Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García

Defensores: Juan Barinaga, Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida

Mediocampistas: Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte y Williams Alarcón

Delanteros: Kevin Zenón, Tomás Aranda, Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre, Lucas Janson, Ángel Romero, Miguel Merentiel y Edinson Cavani