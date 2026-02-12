Deportes

Tigre y Aldosivi abrirán la quinta fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

El Matador y el Tiburón levantarán el telón de una nueva jornada en el campeonato. A partir de las 19, en Victoria

El envalentonado Tigre de Diego Dabove afrontará una nueva cita en lo que será la apertura de la quinta jornada de la Liga Profesional: Aldosivi buscará dar el golpe en Victoria. La historia en el estadio José Dellagiovanna arrancará a las 19 y contará con el arbitraje de Bryan Ferreyra. Televisará ESPN Premium.

El Matador le dio una lección de fútbol a River en el Monumental y su contundente 4-1 a favor lo catapultó al primer lugar de la Zona B del Torneo Apertura 2026. Sin embargo, el único equipo que hasta aquí tiene puntaje perfecto (Independiente Rivadavia) lo privó de estar arriba de todo, privilegio que volverá a saborear en caso de sumar de a tres en su feudo. Los de Diego Dabove son implacables en Victoria hasta el momento: triunfos ante Estudiantes de Río Cuarto y Racing así lo validan. Además, igualaron con Belgrano en Córdoba.

Enfrente aparecerá el Tiburón, que luego de salvarse del descenso de forma agónica la temporada pasada, perseguirá el sueño de mantenerse en Primera y para eso tiene que cosechar victorias cuanto antes. Por lo pronto, viene de salvar un punto frente al Rosario Central de Ángel Di María en Mar del Plata, gracias al golazo de Nicolás Cordero. Los marplatenses habían cosechado dos empates sin goles ante Defensa y Justicia y Barracas Central en condición de local, mientras que cayeron con Gimnasia en La Plata en la que fue su única excursión fuera de casa.

El historial entre ambos equipos muestra una ventaja trascendental de Tigre, que triunfó en 7 de las 8 oportunidades que se cruzaron en Primera División (el restante fue empate). Es decir que Aldosivi intentará ganarle a su adversario por primera vez en la historia.

Probables formaciones:

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Lucas Rodríguez; Roberto Bochi; Tomás Fernández, Esteban Rolón, Federico Gino, Agustín Palavecino; y Junior Arias. DT: Guillermo Farré

Estadio: José Dellagiovanna

Hora: 19.00

Árbitro: Bryan Ferreyra

Televisará: ESPN Premium

AGENDA DE LA FECHA 5 DEL TORNEO APERTURA

  • Jueves 12 de febrero

19:00 Tigre-Aldosivi

21:15 Argentinos Juniors-River Plate

  • Viernes 13 de febrero

20:00 Independiente-Lanús

22:15 Unión-San Lorenzo

22:15 Defensa y Justicia-Vélez Sarsfield

  • Sábado 14 de febrero

17:30 Banfield-Racing

19:45 Huracán-Sarmiento

19:45 Talleres-Gimnasia de Mendoza

22:00 Independiente Rivadavia-Belgrano

22:00 Atlético Tucumán-Estudiantes de Río Cuarto

  • Domingo 15 de febrero

17:00 Gimnasia-Estudiantes

19:30 Boca-Platense

22:00 Rosario Central-Barracas Central

22:00 Instituto de Córdoba-Central Córdoba

  • Lunes 16 de febrero

19:00 Deportivo Riestra-Newell’s

TABLA DE POSICIONES

