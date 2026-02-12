Prohibieron el ingreso a las canchas a 31 hinchas de Belgrano por una pelea durante la final del Torneo Femenino

La pelea entre los hinchas de Belgrano que provocó la restricción administrativa de 31 personas (Video: Instagram @numerosdelaliga)

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional resolvieron prohibir el ingreso de 31 personas a cualquier evento deportivo en todo el país. La sanción surge tras una pelea durante la final del Torneo Femenino de Fútbol, que disputaron Club Atlético Belgrano y Racing Club el 14 de diciembre de 2025 en el estadio Julio César Villagra de Córdoba. Los involucrados no podrán acercarse a un estadio por cuatro años.

El conflicto se originó cuando dos facciones de simpatizantes radicalizados del Club Atlético Belgrano se enfrentaron violentamente dentro de una tribuna y fuera del estadio. El cruce fue tan intenso que la Policía cordobesa debió intervenir con “armamento menos letal” para dispersar a los grupos y limitar el daño. El operativo logró replegar a una facción hacia dentro del estadio, pero la otra se retiró lanzando piedras y otros objetos contra los agentes, lo que provocó daños en autos particulares estacionados cerca.

Según la investigación policial, la pelea fue encabezada por el grupo de Germán Minuet, apodado “El Gitano”. La otra facción respondía a Lucas Pavón, quien ese día tenía vigente una prohibición de concurrencia, por lo que, de acuerdo con el expediente, no fue visto en la cancha.

El choque entre facciones fue registrado por las cámaras de seguridad, cuyos videos están en poder de la Unidad Judicial 2 bajo el sumario digital correspondiente. También circularon imágenes en distintos medios y redes sociales, lo que permitió identificar con precisión a los señalados.

El expediente cita un informe de la Dirección de Planificación y Diseño Prevencional de la Policía de Córdoba. Este señala que la pelea respondió a disputas internas dentro de la barra local y detalla que, producto de las agresiones, se emplearon estrategias de control escalonado y se priorizó el retiro seguro de los asistentes ajenos al conflicto. El Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (CO.SE.DE.PRO) de Córdoba remitió la lista de los implicados junto con documentación para incorporarlos al Programa Tribuna Segura. El programa ya opera en partidos de alto riesgo y busca eliminar la violencia del fútbol argentino.

El listado abarca a quienes fueron filmados y reconocidos atacando a otras personas, lanzando objetos peligrosos o participando en maniobras para evitar la intervención policial.

La decisión de Monteoliva se basa en una serie de normas vigentes, como la Ley de Ministerios y la Ley de Deporte, que otorgan al Ministerio de Seguridad Nacional la potestad de implementar políticas de prevención en el fútbol profesional y amateur, así como medidas restrictivas ante antecedentes graves. En palabras de la resolución, uno de los objetivos centrales consiste en “neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que pudieran alterar, en cualquier forma, la reunión deportiva”.

La restricción de concurrencia administrativa implica que los afectados no podrán ingresar a ningún estadio o recinto donde se disputen eventos deportivos oficiales, sin importar si participan de partidos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino o de otras competencias reconocidas. Según la resolución, la medida alcanza a “todo el territorio nacional” y entró en rigor a partir de la firma de la ministra.

En los fundamentos, la cartera de Seguridad argumenta que la acción responde al “espíritu de la normativa”, orientada a proteger la integridad de jugadores, asistentes y personal policial, al igual que garantizar el correcto desarrollo de los espectáculos futbolísticos.