Las declaraciones del dueño del Manchester United sobre la inmigración en Reino Unido que lo obligaron a pedir disculpas

Sir Jim Ratcliffe, copropietario del Manchester United, ofreció una disculpa pública tras afirmar que el Reino Unido ha sido “colonizado por inmigrantes”, una declaración que llevó a la Asociación de Fútbol (FA) a abrir una investigación y provocó una fuerte reacción política y deportiva. Ratcliffe lamentó haber “ofendido a algunas personas” y defendió que debe haber un debate sobre una inmigración “controlada y bien gestionada” que, según él, impulse el crecimiento económico, de acuerdo con MailOnline. Sus palabras causaron malestar entre los seguidores del club y desencadenaron una ola de respuestas.

“Mi intención era subrayar que los gobiernos deben gestionar la migración junto con la inversión en competencias, industria y empleo, de modo que la prosperidad a largo plazo sea compartida por todos. Es fundamental que mantengamos un debate abierto sobre los retos a los que se enfrenta el Reino Unido”, añadió.

En su intervención, el empresario sostuvo que la población del Reino Unido ha crecido en 12 millones desde 2020, pasando de 58 a 70 millones de habitantes, y que “nueve millones de personas están recibiendo prestaciones”. Sin embargo, las cifras oficiales muestran que la población aumentó de 67 millones en 2020 a 70 millones en 2024, y que 8,3 millones reciben el crédito universal, mientras que 24 millones son beneficiarios de algún tipo de prestación, incluidos pensionistas, según datos citados por MailOnline.

La FA detalló que analizará si las declaraciones de Ratcliffe dañan la reputación del fútbol inglés, en una investigación que recuerda al caso del propietario del Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, sancionado en 2024 por conducta impropia. Las reacciones políticas no se hicieron esperar. El primer ministro Sir Keir Starmer calificó los comentarios de “ofensivos y erróneos” y exigió una disculpa. La ministra de Economía, Rachel Reeves, consideró las palabras como “inaceptables y repugnantes” y subrayó el valor de la diversidad nacional, aunque aclaró que el Gobierno seguirá apoyando la inversión en industrias estratégicas.

Por el contrario, el líder de Reform UK, Nigel Farage, salió en defensa de Ratcliffe y criticó a los laboristas por, a su juicio, ignorar el impacto migratorio, asegurando que “Gran Bretaña ha experimentado una inmigración masiva sin precedentes”. El locutor y expropietario del Crystal Palace, Simon Jordan, calificó de “torpes” las palabras del empresario, pero sostuvo que el fondo de su mensaje es “correcto”, argumentando que Ratcliffe hace uso legítimo de la libertad de expresión en el debate público, según MailOnline.

La afición del Manchester United reaccionó de inmediato y en su mayoría de forma negativa. El colectivo “The ‘58” tachó las declaraciones de Ratcliffe de “una vergüenza total”, mientras que el Manchester United Supporters Trust lo acusó de marginar a la hinchada. El alcalde de Manchester, Andy Burnham, señaló que esas ideas contradicen la historia y la tradición inclusiva tanto del club como de la ciudad.

En el plano deportivo y social, el grupo Kick It Out denunció el “discurso profundamente divisivo” en una etapa en que el fútbol busca unir comunidades. “Este tipo de lenguaje y liderazgo no tiene cabida en el fútbol inglés”, declaró la organización, según recoge MailOnline.

La investigación de la FA aumenta la presión sobre Ratcliffe y el Manchester United, que vive un ambiente tenso desde la adquisición de la participación del empresario en diciembre de 2023. Se suma el temor a que la polémica afecte al rendimiento de los jugadores y a proyectos como un nuevo estadio valorado en GBP 2.000 millones.

El debate sobre el impacto económico y social de la inmigración se ha intensificado en el Reino Unido. La oposición y algunos aliados políticos presionan a Starmer mientras crecen las divisiones entre el Gobierno y fuerzas como Reform UK respecto a las políticas migratorias y la cohesión nacional.