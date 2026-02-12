Deportes

Las declaraciones del dueño del Manchester United sobre la inmigración en Reino Unido que lo obligaron a pedir disculpas

Jim Ratcliffe había señalado que los inmigrantes habían “colonizado” Gran Bretaña y quedó en el ojo de la tormenta. Las repercusiones

Guardar
Jim Ratcliffe, en Old Trafford
Jim Ratcliffe, en Old Trafford (REUTERS/Phil Noble/File Photo)

Sir Jim Ratcliffe, copropietario del Manchester United, ofreció una disculpa pública tras afirmar que el Reino Unido ha sido “colonizado por inmigrantes”, una declaración que llevó a la Asociación de Fútbol (FA) a abrir una investigación y provocó una fuerte reacción política y deportiva. Ratcliffe lamentó haber “ofendido a algunas personas” y defendió que debe haber un debate sobre una inmigración “controlada y bien gestionada” que, según él, impulse el crecimiento económico, de acuerdo con MailOnline. Sus palabras causaron malestar entre los seguidores del club y desencadenaron una ola de respuestas.

“Mi intención era subrayar que los gobiernos deben gestionar la migración junto con la inversión en competencias, industria y empleo, de modo que la prosperidad a largo plazo sea compartida por todos. Es fundamental que mantengamos un debate abierto sobre los retos a los que se enfrenta el Reino Unido”, añadió.

En su intervención, el empresario sostuvo que la población del Reino Unido ha crecido en 12 millones desde 2020, pasando de 58 a 70 millones de habitantes, y que “nueve millones de personas están recibiendo prestaciones”. Sin embargo, las cifras oficiales muestran que la población aumentó de 67 millones en 2020 a 70 millones en 2024, y que 8,3 millones reciben el crédito universal, mientras que 24 millones son beneficiarios de algún tipo de prestación, incluidos pensionistas, según datos citados por MailOnline.

La FA detalló que analizará si las declaraciones de Ratcliffe dañan la reputación del fútbol inglés, en una investigación que recuerda al caso del propietario del Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, sancionado en 2024 por conducta impropia. Las reacciones políticas no se hicieron esperar. El primer ministro Sir Keir Starmer calificó los comentarios de “ofensivos y erróneos” y exigió una disculpa. La ministra de Economía, Rachel Reeves, consideró las palabras como “inaceptables y repugnantes” y subrayó el valor de la diversidad nacional, aunque aclaró que el Gobierno seguirá apoyando la inversión en industrias estratégicas.

Por el contrario, el líder de Reform UK, Nigel Farage, salió en defensa de Ratcliffe y criticó a los laboristas por, a su juicio, ignorar el impacto migratorio, asegurando que “Gran Bretaña ha experimentado una inmigración masiva sin precedentes”. El locutor y expropietario del Crystal Palace, Simon Jordan, calificó de “torpes” las palabras del empresario, pero sostuvo que el fondo de su mensaje es “correcto”, argumentando que Ratcliffe hace uso legítimo de la libertad de expresión en el debate público, según MailOnline.

La afición del Manchester United reaccionó de inmediato y en su mayoría de forma negativa. El colectivo “The ‘58” tachó las declaraciones de Ratcliffe de “una vergüenza total”, mientras que el Manchester United Supporters Trust lo acusó de marginar a la hinchada. El alcalde de Manchester, Andy Burnham, señaló que esas ideas contradicen la historia y la tradición inclusiva tanto del club como de la ciudad.

En el plano deportivo y social, el grupo Kick It Out denunció el “discurso profundamente divisivo” en una etapa en que el fútbol busca unir comunidades. “Este tipo de lenguaje y liderazgo no tiene cabida en el fútbol inglés”, declaró la organización, según recoge MailOnline.

La investigación de la FA aumenta la presión sobre Ratcliffe y el Manchester United, que vive un ambiente tenso desde la adquisición de la participación del empresario en diciembre de 2023. Se suma el temor a que la polémica afecte al rendimiento de los jugadores y a proyectos como un nuevo estadio valorado en GBP 2.000 millones.

El debate sobre el impacto económico y social de la inmigración se ha intensificado en el Reino Unido. La oposición y algunos aliados políticos presionan a Starmer mientras crecen las divisiones entre el Gobierno y fuerzas como Reform UK respecto a las políticas migratorias y la cohesión nacional.

Temas Relacionados

Jim RatcliffeReino UnidoManchester UnitedPremier Leaguedeportes-argentina

Últimas Noticias

El dardo de Franco Colapinto en el tráiler de Drive to Survive y la fulminante respuesta de Briatore sobre Doohan

El piloto argentino participó del anticipo de la serie que se estrenará el 27 de febrero próximo

El dardo de Franco Colapinto

River Plate afrontará una visita de riesgo ante Argentinos Juniors en La Paternal por el Apertura: hora, TV y posibles formaciones

Chocarán en el estadio Diego Armando Maradona a partir de las 21:15. Televisará TNT Sports

River Plate afrontará una visita

Raíces marcadas por la guerra, un amor en Acapulco y el sueño de la Copa Davis: la historia del tenista Daniel Altmaier

El alemán cayó en su debut en el Argentina Open, pero en diálogo con Infobae dejó ver su costado más personal: la historia de sus padres inmigrantes, su vínculo con entrenadores sudamericanos, su reciente casamiento y los objetivos que se plantea en el circuito

Raíces marcadas por la guerra,

Pierre Gasly explicó cuál fue el problema en su Alpine que le impidió terminar la actividad en el segundo día de pretemporada de Fórmula 1

El piloto francés alcanzó a completar 97 giros, pero una falla en el A526 lo sacó de la pista cuando restaban dos horas de actividad: “Nuestra sesión se interrumpió después de ver algo en los datos que no nos gustó”

Pierre Gasly explicó cuál fue

Dura crítica de Max Verstappen a los nuevos coches con una preocupante advertencia: “Estoy explorando otras cosas fuera de la Fórmula 1”

El piloto neerlandés de Red Bull Racing se mostró muy crítico con los monoplazas creados con las reglamentaciones del 2026 y dejó una frase que abrió los interrogantes sobre su futuro

Dura crítica de Max Verstappen
DEPORTES
El dardo de Franco Colapinto

El dardo de Franco Colapinto en el tráiler de Drive to Survive y la fulminante respuesta de Briatore sobre Doohan

River Plate afrontará una visita de riesgo ante Argentinos Juniors en La Paternal por el Apertura: hora, TV y posibles formaciones

Raíces marcadas por la guerra, un amor en Acapulco y el sueño de la Copa Davis: la historia del tenista Daniel Altmaier

Pierre Gasly explicó cuál fue el problema en su Alpine que le impidió terminar la actividad en el segundo día de pretemporada de Fórmula 1

Dura crítica de Max Verstappen a los nuevos coches con una preocupante advertencia: “Estoy explorando otras cosas fuera de la Fórmula 1”

TELESHOW
La primera cena íntima de

La primera cena íntima de Bad Bunny en Buenos Aires: menú de pasos, cata de vinos y dos flanes para el camino

El emotivo recuerdo que publicó la hermana de Gustavo Cerati: las notas que le dejaba su madre, Lilian Clark

Risas y complicidad: Susana Giménez celebró en Madrid junto a Humberto Tortonese y La Negra Vernaci

Emilia Attias, el amor y el desafío de ensamblar la familia: “No me persigue la idea de volver a convivir”

Las primeras horas de Bad Bunny en Argentina: la vigilia de los fans y la previa de sus tres shows en River

INFOBAE AMÉRICA

Millones de personas bajo alerta

Millones de personas bajo alerta por lluvias intensas e inundaciones repentinas en cinco estados del sur de Estados Unidos

Incendios en Chile: 1win Charity, Andrés Campos y Creadores de Contenido llevan ayuda a Ñuble

Por qué cae Wall Street y sacude a todos los índices del mundo

El movimiento estudiantil de Venezuela encabezó la primera marcha en Caracas tras la captura de Maduro: “No tenemos miedo”

Avance en la ampliación de Los Chorros: el MOP prevé finalizar taludes a mediados de año en El Salvador