La filosa reflexión de un legendario entrenador cuando le compararon a Cristiano Ronaldo con Messi y Maradona

Capello, Messi, Cristiano Ronaldo y Maradona

Fabio Capello, exentrenador italiano de fútbol y figura reconocida a nivel internacional, ofreció declaraciones contundentes sobre algunas de las mayores leyendas del deporte durante su paso por el programa Hat-Trick, del canal egipcio ON Sport.

El técnico, de 79 años, expresó: “Cristiano es un gran goleador y un atleta increíble, pero no tiene el genio de Messi, Maradona o Ronaldo Nazario”. Esta afirmación marcó el inicio de una diferenciación clara entre el portugués y las otras tres figuras históricas del fútbol.

Capello, multicampeón con el Milan, el Real Madrid, la Roma y la Juventus (incluyendo una Champions League) profundizó en su postura y añadió: “Ese genio que tenían los otros está ausente en Cristiano. No se le puede comparar con esos tres”. Para el italiano, la distinción reside en el talento natural y la creatividad, cualidades que, según él, solo poseen los dos talentos argentinos y el brasileño.

El ex orientador devenido analista reforzó su evaluación con otro comentario: “Cristiano ha sido un jugador extraordinario, construido con voluntad y mentalidad competitiva. Pero el brillo diferencial que define a los fenómenos, eso solo lo han tenido los otros grandes”.

Dentro de la misma conversación en Hat-Trick, Capello abordó la dificultad de gestionar equipos repletos de estrellas. Al referirse a su experiencia con Ronaldo Nazario, señaló: “Era un líder negativo. Organizaba fiestas enormes y no quería entrenar”.

Capello también habló sobre la influencia de los jugadores en el vestuario, aludiendo a una reciente situación entre Kylian Mbappé y Xabi Alonso en el Real Madrid. “Cuando un jugador le dice a sus compañeros que no hagan pasillo, significa que el entrenador ya no tiene poder ni liderazgo”, opinó respecto al desencuentro entre el punta y el DT en la definición de la Supercopa de España, que terminó ganando el Barcelona.

No es la primera vez que el orientador europeo arriesga una reflexión sobre la comparación entre Cristiano, Messi y otras leyendas. Además, siempre se presentó como un admirador del capitán del actual seleccionado campeón del mundo. Hace poco menos de un año, por ejemplo, le consultaron si Lamine Yamal podría llegar a la estatura de la Pulga.

“Es un jugador que está haciendo cosas importantes, pero no llega a ese nivel. Es extraordinario, espectacular y top, pero no tiene esa genialidad", aseveró.

A principios de año, Capello también sorprendió al elegir sus selecciones candidatas a ganar en el Mundial 2026. La curiosidad: dejó afuera a Argentina, defensora del título.

“España me gusta mucho, Francia siempre, que tiene a Mbappé pero también a otros buenos jugadores. También los ingleses, que lo están haciendo muy bien. Y vamos a ver qué pasa con Brasil, con Ancelotti”, enumeró.

“Me gusta mucho el trabajo de Luis de la Fuente porque ha cambiado el sistema de juego. Un estilo Guardiola de muchos pases, por pases más verticales y un fútbol más rápido, no sólo tocar hasta aburrir, jugando muy abiertos. Está haciendo un gran trabajo”, remarcó sobre el campeón de la última Eurocopa, hito que le permitirá disputar la Finalissima ante Argentina -que ganó la última Copa América- en Doha durante el mes de marzo.