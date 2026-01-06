Deportes

Un legendario entrenador dejó a Argentina fuera de los candidatos a ganar el Mundial 2026: sus selecciones elegidas

Fabio Capello optó por otros combinados, a pesar de que la Albiceleste defenderá el título con Lionel Messi como capitán

Capello, de 79 años, en la última entrega del Balón de Oro (REUTERS/Benoit Tessier)

Fabio Capello, considerado uno de los mejores entrenadores de las décadas del 90 y el 2000, dejó afuera a Argentina y a Lionel Messi de su lista de favoritos para el Mundial 2026, certamen en el que la Albiceleste defenderá el título obtenido en Qatar 2022. En su análisis sobre los principales candidatos al título, el italiano, de 79 años, apuntó a España y Francia como las selecciones con más opciones.

El técnico italiano incluyó también a Inglaterra y Brasil entre los equipos con mayores posibilidades de ganar el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Al mencionar a la vigente campeona, Capello la descartó de su grupo principal de aspirantes, en contraste con la opinión generalizada.

De acuerdo con Marca, Capello explicó: “España me gusta mucho, Francia siempre, que tiene a Mbappé pero también a otros buenos jugadores. También los ingleses, que lo están haciendo muy bien. Y vamos a ver qué pasa con Brasil, con Ancelotti”.

Para el multicampeón entrenador con el Milan y el Real Madrid, entre otras escuadras, España ha dado un giro positivo bajo el mando de Luis de la Fuente. “Me gusta mucho el trabajo de Luis de la Fuente porque ha cambiado el sistema de juego. Un estilo Guardiola de muchos pases, por pases más verticales y un fútbol más rápido, no sólo tocar hasta aburrir, jugando muy abiertos. Está haciendo un gran trabajo”, remarcó sobre el campeón de la última Eurocopa, hito que le permitirá disputar la Finalissima ante Argentina -que ganó la última Copa América- en Doha durante el mes de marzo.

Sobre el nuevo formato con 48 equipos en el Mundial, Capello mostró dudas acerca de la sobrecarga de partidos para los futbolistas: “Ahora, con cinco cambios en cada partido, necesitas mucho y pueden jugar muchos jugadores, pero como siempre cada equipo tiene 14 o 15 titulares de más nivel, y los otros pueden ayudar. Pero sí, pienso que se van a jugar demasiados partidos en el Mundial”.

Capello, junto a Ronaldo Nazario
Capello, junto a Ronaldo Nazario en el Real Madrid (REUTERS/Victor Fraile - Grosby)

En otro apartado, el legendario orientador fue crítico sobre el presente de Italia, selección que deberá disputar el repechaje europeo para buscar la clasificación. El técnico lamentó la escasez de jugadores titulares italianos en los principales clubes del país y criticó la prioridad táctica en la formación de futbolistas: “En el once del Milan juega un italiano; en la Juventus, sólo dos; el Inter tiene cuatro o cinco; en la Roma, dos o tres. Esa es la clave. De cara al futuro no tenemos muchas oportunidades. Ha fallado el sistema de entrenamientos, hay mucha táctica y poco fútbol”.

Capello amplió su análisis del fútbol de base italiano: “Este es el problema de Italia. Con 12 años los niños hacen táctica, ¿por qué táctica ya? Hay que tocar, tocar, tocar, manejar la pelota y conocer el A, B, C, D del fútbol. Yo he vivido en España y veo que a los chavales les gusta tocar y tocar. Técnica, técnica… Ahora el fútbol es más rápido, y si no tienes técnica, ¿dónde vas? ¿Hablamos entonces de presionar?”.

Mientras destaca a España, Francia, Inglaterra y Brasil como máximos aspirantes, Capello no descarta que el Mundial 2026 decrete alguna sorpresa fuera de los pronósticos, con una selección inesperada capaz de protagonizar un desenlace inesperado.

