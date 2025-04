Colapinto, íntimo: su enojo por no salir en la serie Drive To Survive, los rumores de su llegada a Red Bull y el paralelismo con Messi

Franco Colapinto revolucionó a la Fórmula 1 con su arribo en 2024, además de volver a poner al deporte en el foco principal en Argentina. El pilarense consiguió excelentes resultados en sus primeras nueve carreras con Williams y se ganó un puesto como piloto de reserva de Alpine. Precisamente, con el correr de los Grandes Premios, los rumores y las especulaciones respecto a la chance de que reemplace a Jack Doohan en el puesto de titular aumentan tras los problemas que tuvo el australiano en las primeras tres carreras de la temporada.

Incluso, el nombre del albiceleste también se relacionó con Racing Bulls para ocupar el puesto de Yuki Tsunoda, quien pasó a Red Bull en lugar de Liam Lawson. Sin embargo, Colapinto cortó de raíz dichas versiones y respondió con humor. “Yo soy piloto de Alpine y tengo contrato con el equipo de ellos. Espero una oportunidad en ese equipo, hicieron un esfuerzo muy grande por tenerme. Si se durmieron los otros boludos, ahora es tarde”, comentó Franco en una entrevista brindada en el canal de YouTube Nude Project.

Otro de los puntos en los que hizo hincapié Colapinto fue en sus inicios en el automovilismo y destacó quién fue el piloto que lo inspiró. “Ayrton Senna”, respondió el argentino de forma rotunda. Lo novedoso es que los fanáticos del pilarense compararon su aspecto físico con el del histórico corredor brasileño, aunque el joven de 22 años no está tan convencido. “¿Vos decís que me parezco? Dicen que a nivel visual que nos parecemos. Pero yo me miro al espejo y no me veo en Senna, boludo. Hay fotos que se parecen un poco, pero la gente exagera”, afirmó.

“Yo soy lo que soy y, por suerte, siempre digo lo que siento. Es un poco lo que en la F1 no pasa hoy en día. Tienen un librito y su media training, que les dice lo que tienen que decir y nadie dice lo que siente. El año pasado, yo era con Verstappen los únicos dos boludos que decían lo que pasaba de verdad y los otros se guardaban todo porque no quieren quedar mal”, explicó sobre su forma de ser en el paddock y frente a los micrófonos.

A su vez, comentó sobre las críticas que recibe: “Hate hay siempre. Son unos tarados los que están en la cama con el telefonito escribiendo boludeces y que se toman cinco minutos del día para escribir cosas malas”. En esta misma línea, Colapinto hizo un profundo análisis sobre la intensidad de los fanáticos argentinos y realizó un paralelismo con el caso de Lionel Messi.

“El argentino es muy intenso. Es muy, muy fanático y ama mucho el deporte. Es muy resultadista. Si en algún momento no tenés la performance que esperan, pasás de allá (arriba) al piso. Eso es complicado de manejar para los deportistas. Yo creo que Messi lo habrá trabajado mucho esto. Seguramente fue un tema que a él le habrá hecho bastante daño. El chabón estaba dando todo por su país y estaba pasándola mal. Le dolía lo que estaba pasando y cómo lo trataban sus fanáticos. Imaginate que él estaba jugando para su país y la gente parecía que no lo quería”, profundizó.

A esto, agregó: “Es el mejor jugador del mundo. Todos tenemos altibajos. También la presión que genera ese momento, estás jugando enfrente de millones de personas y para 45 millones de argentinos. Te están apoyando y sos un poco de lo que depende que el equipo gane el Mundial. Y, cuando eso no pasa, tenés mucha responsabilidad en los hombros”.

Franco Colapinto sigue a la expectativa de volver a competir de forma oficial en la F1. Mientras tanto, trabaja en su rol de reserva en Alpine y realiza diferentes test en monoplazas

Por otro lado, Colapinto brindó detalles de las dificultades que tuvo que atravesar para conseguir un lugar en las categorías del automovilismo europeo y el poco rodaje que tuvo en monoplazas de Fórmula 1 antes de su debut en la Máxima con Williams. “Había hecho 400 kilómetros en unos test y en Silverstone. Nada más. Había girado muy poco en F1. Y los chicos que se suben hoy en día hacen 15 mil kilómetros. Antonelli, que está en Mercedes, hizo 15 mil antes de su primera carrera. Yo nunca tuve la posibilidad de hacer test porque no tenía presupuesto. Llegaba justo para pagar el año”, argumentó.

Al mismo tiempo, sumó: “Estamos en la otra punta del mundo. Tenés que dejar a tu familia y un montón de cosas. Eso es lo difícil para un piloto argentino. Primero está la parte presupuestaria, porque es un deporte muy caro; después, la parte emocional. Un pibe europeo termina la carrera y el domingo a la noche está comiendo en su casa con los padres. Yo si tenía un fin de semana malo estaba solo en mi casa y no quería hablar con nadie. Ni me cocinaba. Es mucho más dura la vida de un piloto argentino”.

De hecho, también hizo hincapié en las relaciones que tiene con otros pilotos y puntualizó que en las categorías inferiores “no me llevaba bien con nadie”. Además, comparó las situaciones con la Fórmula 1: “Me llevo bien con Alex (Albon), que era mi excompañero de equipo, con Lando (Norris), Gasly, que está en mi equipo; con Leclerc. Al final, terminás compitiendo y eso genera llevarte como el orto. Estás compitiendo, te chocás con uno y ya está todo mal. Querés ganarles a todos y hay mucha competencia. En la F1, cuando llegás, como hay equipos que están por arriba o por abajo, es más fácil llevarte bien o mal”.

Por último, le lanzó un dardo a la serie Drive To Survive, producida por Netflix, la cual sigue de cerca la temporada de la Fórmula 1 y suele contar intimidades de los pilotos a lo largo del paddock. “Me siguieron todas las carreras. Todas. Con el micrófono por arriba y la cámara por atrás que te seguía por todos lados. A veces me agarraba en momentos en los que yo estaba diciendo cosas que no me podían escuchar. Veo la serie de Netflix: no salí ni cinco segundos”, reclamó Franco entre risas.