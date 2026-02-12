Con Argentina clasificada, así se definen los últimos dos cupos para el hexagonal final del Sudamericano femenino Sub 20

La Albiceleste tiene puntaje ideal en el torneo

La selección argentina garantizó ayer su pase al hexagonal final del Sudamericano Sub 20 femenino tras imponerse 4-0 sobre Bolivia en el estadio Emiliano Ghezzi, alcanzó así su tercera victoria consecutiva en la competencia. El equipo dirigido por la dupla Christian Meloni y Clarisa Huber mantuvo el dominio desde el inicio, reflejó una superioridad que ya había quedado evidenciada en los encuentros anteriores frente a Ecuador y Perú.

El primer gol llegó a los seis minutos con un cabezazo de Julia Vinhas Robledo a partir de un tiro libre ejecutado por la capitana Francisca Altgelt. Poco después, Kishi Núñez amplió la ventaja con un penal ejecutado con precisión a los 10’ y, solo dos minutos después, marcó su segundo tanto al aprovechar un rebote luego de un remate que dio en el palo, de esa manera a la Albiceleste finalizó la primera etapa con una ventaja de tres goles. El encuentro propuso probar variantes desde el arranque y darle descanso a las jugadoras que venían siendo titulares, aunque ingresaron en el segundo tiempo mientras el equipo argentino mantenía el control del juego.

La selección argentina sumó su tercera victoria consecutiva

El cuarto gol llegó tras una conexión entre Altgelt y Delfina Lombardi: un centro de la capitana encontró libre en el área chica a la futbolista, que milita en el Florida International University, quien sentenció el 4-0 final. La salida de la delantera de River Plate le permitió a Julieta Martínez asumir la capitanía. Pese al resultado apabullante, la arquera del seleccionado boliviano Melody Merino impidió una diferencia mayor mediante varias intervenciones destacadas.

Este triunfo ratifica el buen momento del seleccionado argentino, que en el debut superó a Ecuador por 2-1 y luego venció ampliamente a Perú con un 4-0. Con esta victoria, la clasificación al hexagonal quedó asegurada, aunque resta disputar el clásico ante Brasil, que también llega invicto y pelea el liderazgo del Grupo B. El partido, que se jugará el viernes 13 de febrero a las 18:00 en el estadio Luis Alfonso Giagni, definirá al primer puesto de la zona previo a la fase final.

El próximo compromiso será ante Brasil para definir al líder de la zona

El formato de la competencia se estructura en dos fases diferenciadas: una primera ronda de grupos y una etapa final donde solo avanzan los tres equipos mejor ubicados de cada zona. Actualmente, Colombia, Venezuela, Paraguay, Argentina, Brasil y Ecuador figuran entre los seis seleccionados que aseguraron su acceso a la segunda instancia del certamen.

La selección argentina femenina Sub 20 se mantiene firme en su objetivo de lograr la clasificación al Mundial Sub 20 de 2026, que tendrá lugar en Polonia. Solo los combinados que logren ubicarse entre los cuatro mejores del certamen tendrán la posibilidad de disputar la máxima cita mundialista de la categoría.

La definición de la fase de grupos del certamen presenta distintos escenarios de clasificación para las selecciones que aún disputan un lugar en la etapa final. Paraguay y Uruguay protagonizarán una lucha clave por el cupo a la siguiente instancia: el conjunto anfitrión asegurará su pase con un triunfo o un empate, mientras que las uruguayas necesitan una goleada de Colombia para superar a las guaraníes por diferencia de goles.

Por su parte, Chile mantiene una mínima esperanza de acceder al hexagonal final. Las chilenas están obligadas a ganar ante Venezuela por al menos dos goles de diferencia. Además, requieren que Paraguay pierda ante Colombia por más de cuatro goles para conservar posibilidades matemáticas. Un empate o una derrota dejarían a la Roja fuera de competencia. En cuanto a Bolivia, el equipo ya quedó sin opciones de avanzar a la siguiente fase. La situación de Perú dependerá del resultado ante Ecuador, el seleccionado que logre sumar de a tres se acercaría a un cupo en la fase final.

Hoy se enfrentan Venezuela y Chile, mientras en simultáneo Paraguay se medirá ante Colombia con el apoyo de su público y la ilusión de asegurar su lugar en la fase final. Mañana se disputarán los últimos partidos de la fase inicial: desde las 18:00 se jugará el clásico entre Brasil y Argentina, los únicos seleccionados que lograron ganar los tres partidos jugados, además el duelo entre Perú y Ecuador que cierra la primera instancia.