Superó graves lesiones e hizo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno: la esquiadora argentina que corre como un F1, pero sobre hielo

Quien se iba a imaginar que aquella niña oriunda de San Carlos de Bariloche que se puso por primera vez los esquíes cuando tenía dos años iba a hacer historia para los deportes de invierno argentinos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Francesca Baruzzi, que volvió a llevar la bandera en la ceremonia de apertura como en la cita en Beijing 2022, logró un meritorio 17° puesto junto a Nicole Begué en la prueba combinada del esquí alpino, el mejor resultado en la disciplina.
La acción ya comenzó en las múltiples sedes que tiene la primera edición olímpica invernal que se lleva a cabo en más de una ciudad. Y son ocho los representantes argentinos. Entre ellos, está Francesca, que habló con Infobae con la felicidad de volver a ser la elegida para llevar los mejores colores del mundo en la inauguración, pero también aprovechó para contarles a los que desconocen los deportes en la nieve, que nuestros deportistas buscan crear cultura para que cada día haya más fanáticos de disciplinas que, por una cuestión cultural, no tienen el espacio necesario para crecer aún más de lo que lo vienen haciendo ciclo tras ciclo rumbo a los Juegos Olímpicos.
“Además de mi objetivo personal, de resultados, mi objetivo también es dar a conocer el deporte, que cada vez más chicos practiquen deportes de invierno. Aprovechando también lo que decías, en nuestro país tenemos una cordillera gigante. No quiero vender a Argentina más de lo que ya lo venden, pero con las mejores montañas que se pueden ver, te lo digo yo que he visto montañas en todos los países del mundo, te digo que las montañas de Argentina son de las mejores. Quiero sumar para una revolución invernal”, reflexiona.
Pero además de poner en el mapa del mundo olímpico a Argentina, esta joven de 27 años nos abrió la puerta de su vida. De su esfuerzo para clasificar a sus segundos Juegos, o lo que hizo para recuperarse de tres graves lesiones que pusieron en jaque su carrera y cómo es sentirse casi un piloto de Fórmula 1 corriendo sobre hielo. “Mi deporte es de velocidad, adrenalina y emoción, que consiste en realizar un circuito hacia abajo de la montaña lo más rápido posible. Las mangas duran alrededor de un minuto, minuto y medio, así que es un deporte de velocidad y alcanzamos entre 120 o 130 kilómetros por hora. Memorizás cada curva, sabés cuántas curvas hay, generalmente entre 50 y 60 y te tenés que memorizar cada una. Pensar a qué velocidad vas a pasar por esa curva, porque no es lo mismo ir frenando y verlo que entender que vas a pasar por ahí a 80 o 100 kilómetros por hora. O sea, tenés que hacer mucha visualización. En ese sentido, es muy parecido a la F1”, dijo desde su espacio en la Villa Olímpica de Cortina d’Ampezzo, la pintoresca ciudad que es uno de los espacios de competencia en medio de los Alpes Dolomitas.
“Siento que después de todas esos pensamientos de dudas por las lesiones, llegar acá hoy es decir pude superarlo, mejorar más allá de las lesiones y llegar a un nivel más alto al que estaba antes de lesionarme. Siento que es como una confirmación de que uno intentando y con la resiliencia, todo llega”, relató Fran, que ya en su primera salida en un circuito que conoce sólo una hora antes salir a pista, logró un increíble resultado. Uno tan grande como su historia de superación y en la que sigue buscando dejar la marca argentina en cada lugar donde pasan a gran velocidad sus esquíes.
- ¿Qué representa para vos seguir siendo una atleta olímpica después de tu debut en los Juegos de Lillehammer en 2016?
- Sí, la verdad que creo que crecí mucho, además de edad, en estos últimos 10 años de experiencia, de conocer lo que significa realmente unos Juegos Olímpicos, los valores, siento que crecí mucho en ese sentido. Que cada vez que participé en unos Juegos fue como una experiencia que me llevo, que fue un aprendizaje. Y siento que en este momento de mi carrera llego como con mucha experiencia en todos los sentidos, como a estar tranquila con todo el trabajo que hice para llegar hasta acá, en saber cómo manejarme en todos los sentidos, cómo manejarme con los medios, cómo manejarme en la Villa, cómo manejarme en las carreras, cómo manejarme con otros atletas. Siento que todo eso se va ganando con la experiencia y por ahí sí, en mi primer juego de juventud, que por ahí no competía con los atletas así top, porque al final somos juveniles todavía, pero hace cuatro años en Beijing, todo me daba nervios porque estaba compitiendo con mis ídolos y decía: “No, no, para ¿Qué hago yo acá?” Y de repente ahora llego con otra mentalidad, con una mentalidad de: “No son solo mis ídolos, o sea, sí, los admiro a todos, pero son mis rivales al final y me siento en la misma posición que ellos”. Entonces, siento que llego ahí como con más impronta a estos Juegos.
- Al no haber tanta tradición de deporte de invierno en la Argentina, vos y el resto de los atletas de la delegación, tienen que aprovechar estas oportunidades para crear conciencia, para que los deportes invernales en nuestro país puedan desarrollarse más, ¿no?
- Sí, exactamente. Además de mi objetivo personal, de resultados, mi objetivo también es dar a conocer el deporte, que cada vez más chicos practiquen deportes de invierno. Aprovechando también lo que decías, en nuestro país tenemos una cordillera gigante. No quiero vender a Argentina más de lo que ya lo venden, pero con las mejores montañas que se pueden ver, te lo digo yo que he visto montañas en todos los países del mundo, te digo que las montañas de Argentina son de las mejores. Yo como que lo tengo a eso como un objetivo a largo plazo también de poder seguir, una vez que cuando me retire, poder seguir como sumando esta revolución invernal, de seguir sumando chicos y de seguir sumando gente que mire deportes de invierno, que entienda deportes de invierno, que entienda que tenemos representantes de invierno. Y con eso también crece todo lo demás. Si es atractivo para el público, también se consiguen más sponsor, se consigue más apoyo. Con ese apoyo podés desarrollar más. Podés hacer una generación de chicos con una línea marcada de apoyo para que puedan llegar arriba, como pasa en los países desarrollados en deportes de invierno, como Austria, Italia, que tienen 150 millones de nenes esquiando. Eso es como un sueño que tengo, que obviamente es difícil, más en un país como Argentina, tan variable y tan complicado en tantos sentidos. Pero bueno, siempre que puedo sumar mi granito de arena para que eso suceda, lo hago, ya sea compartiendo en redes o dando notas y que la gente entienda un poquito de qué se trata.
- Cuando empezaste a esquiar en Bariloche, tus papás y la familia fueron fundamentales para que hoy estés donde estás ahora, ¿Cómo es tu situación hoy con respecto a poder vivir de tu carrera? Es una buena forma de contarle a la gente la tarea que tenés que hacer para haberte convertido en profesional.
- Difícil (risas). No es difícil, pero es como que a veces sí, te olvidas de dónde empezaste y a dónde estás ahora. A veces me pasa que doy por sentado todo lo que tengo y todo lo que hice para llegar hasta donde estoy, en realidad. No te voy a mentir y te voy a decir que sí es un deporte barato, porque no lo es, porque hay mucha inversión atrás, sobre todo en los primeros años. O sea, sí, obvio que ahora cuento con sponsors, con las marcas que me ayudan en la parte de indumentaria, de esquíes, de material, de todo, pero sigue siendo un deporte caro. Y todo el proceso previo a llegar a donde estoy fue una inversión. Pero ahora lo miro y digo “bueno, valió la pena toda esa inversión, tanto monetaria como de tiempo. De mucho tiempo, mucho tiempo lejos de mi casa, mucho tiempo lejos de mi familia, mis amigos, sola, dando vueltas por el mundo, que suena divino, pero al final, te digo que estando ocho meses afuera con una valija arriba de una camioneta… Tampoco es estar de vacaciones. La verdad que si lo miro ahora digo “sí, valió la pena”, más teniendo el privilegio de representar a, a la Argentina en unos Juegos Olímpicos y siendo la abanderada también.
- ¿Cómo lograste clasificar a tus segundos Juegos Olímpicos tras su debut en 2022?
- Empezamos a preparar estos Juegos hace dos años con la temporada sudamericana de 2024. Para que el público comprenda, el esquí se basa prácticamente en tres componentes muy importantes, que es la técnica, el físico y lo mental. Sé que todos los deportes se basan en esos tres componentes, pero lo digo para encadenar los parámetros de la preparación. En cuanto a lo técnico, venimos así, trabajando hace dos años en pequeños detalles para lograr estar en la mejor posición técnica para estos Juegos, en realidad, para la temporada, porque no se pueden variar muchas cosas en la temporada europea en cuanto a la técnica. Así que empezamos a trabajar para conseguir los puntos para la clasificación. En el caso del esquí alpino, tenés que estar dentro de los mejores 40° del mundo para tener tu cupo propio, que era lo que yo apuntaba. Así podíamos tener dos cupos y poder correr la combinada por equipos. Lo físico, por su lado, lo vengo trabajando hace 10 años casi, en los que trato de mantener todos los componentes: ser fuerte, pero también necesitamos mucha reactividad y mucha potencia en nuestro deporte. Entonces, tampoco pasarse con la fuerza, como centrado. Y lo mental, bueno, trabajando en carreras, en las Copa del Mundo, tratar de estar mentalizado para cada carrera, llegar al punto justo de rendimiento. O sea, llegar a rendir al máximo posible en cada carrera para estar seguro de la mentalidad que quiero tener en los Juegos. Trabajamos desde julio a septiembre toda la estación invernal de Sudamérica, en Ushuaia y Chile, que son dos lugares con muy buenas condiciones para entrenar y también para hacer las competencias de gira sudamericana, que son necesarias para sumar estos puntos para la clasificación. A partir de octubre empieza lo que es la gira norteamericana, del hemisferio norte, que es Europa y Estados Unidos. Ahí empezamos a correr la Copa del Mundo para lograr esta sensación de mentalidad fuerte y de rendir en la carrera. Así que desde octubre estoy casi todos los fines de semana con carreras.
- ¿Qué tiene que saber cualquier argentino que no conoce tu deporte sobre cómo es ser una participante del esquí alpino?
- Mi deporte es un deporte de velocidad, adrenalina y emoción que consiste en realizar un circuito hacia abajo de la montaña lo más rápido posible. Las mangas duran alrededor de un minuto, minuto y medio, así que es un deporte de velocidad y alcanzamos entre 120 o 130 kilómetros por hora. Es un sprint esquiando.
- ¿Qué se siente cuando estás a tanta velocidad sobre los esquíes?
- Desde afuera se ve mucho peor de lo que se siente desde adentro. A ver, hace 25 años que esquío. O sea, estoy como muy en mi zona de confort, pero siento que a esa velocidad es como que llegas un punto en que todo te viene en cámara lenta, como que estás metido en el momento y en la concentración de la carrera, que es como que se para el tiempo y vas viendo todo en cámara lenta, aunque vayas a 100 kilómetros por hora. Después me pongo a pensar... En el auto yendo a 120, tipo haciendo curvas así cerradas, digo: “No” (risas).
- No lo harías, ¿no?
- Me imagino en un camino de Bariloche, con las curvas que tiene, subiendo al Cerro Catedral, yendo a 120 kilómetros por hora. Y digo: “No, no, bueno”. Algo demente estoy para bajar esa velocidad. Pero sé que desde afuera se ve como mucho más adrenalínico. Seguramente alguien que no está acostumbrado a ir a esa velocidad esquiando, yendo a esa velocidad, lo siente ir yendo rápido. Pero nada, yo lo siento como eso, como que se abre el portillón, que es la largada, y se para el tiempo. Y tengo como mucho tiempo para pensar lo que tengo que hacer y para elegir las líneas más rápidas.
- ¿Cómo es conocer el circuito donde vas a correr poco tiempo antes de salir a la nieve?
- En el esquí alpino, lo que tiene de particular el circuito lo marcan el día anterior. O sea, vos no sabés el circuito que te va a tocar hasta la mañana de la carrera. En la mañana de la carrera te dan una hora para reconocer ese circuito. O sea, que vas bajando, esquiando lento, no podés ir rápido, solo como frenando para reconocer y mirar bien las curvas más cerradas. Y a la media hora largas. Pero sí, en este caso conozco la pista porque hice el campeonato del mundo en 2021 en la misma pista, así que tengo la experiencia de cómo hicieron el trazado. Es más, va a estar inyectada, que es regada con hielo, o sea, con agua para que se congele, así de hielo puro, que es lo que más me gusta a mí, así que bien.
- ¿Cuánto te influye en la preparación antes y en la previa de la carrera, saber que te vas a encontrar con un circuito que podes desconocer y tener tanto tiempo para aprenderlo?
- En todas las carreras sucede lo mismo, que te dan esta hora para reconocer el circuito y vos lo que tenés que hacer es memorizarlo como si tu vida dependiera de eso. O sea, te memorizás cada curva, sabés cuántas curvas hay, generalmente entre 50 y 60 curvas y te tenés que memorizar cada una. Pensar a qué velocidad vas a pasar por esa curva, porque no es lo mismo ir frenando y verlo que entender que vas a pasar por ahí a 80 o 100 kilómetros por hora. O sea, tenés que hacer mucha visualización. En ese sentido, siento que es muy parecido a la Fórmula 1, que hacen visualización del circuito de carrera, como que saben a la curva, saben cuándo entran, cuando salen, como que tenés el circuito grabado en la cabeza.
- Es todo muy técnico. Imagino entonces que la visualización es clave para poder afrontar una competencia en condiciones extremas y a una alta velocidad donde entregas el cuerpo
- Sí, obvio. Al final, nuestro entrenamiento de técnica, que es lo que hacemos todos los días, también nos ocupamos de hacer esa parte de visualización. O sea, yo simulo lo mismo que en la carrera, voy así, reconociendo de a poquito, memorizándome el trazado para entrenar a mi mente también para que se acuerde eso, porque al final no es tan fácil acordarse cómo son las 60 curvas, decir si esta es más larga, esta es más corta, esta tiene tres metros, esta 12 metros, tenés que entrenar esa parte también de la memoria.
- Ningún atleta está ajeno a sufrir lesiones, pero a vos te tocó como una etapa bastante complicada en la que sufriste varias complicadas. ¿Cómo atravesaste esa etapa y manejas el valor de mantenerte sana para seguir compitiendo?
- Sí, la verdad que es un deporte donde las lesiones son bastante normales. Te digo que dentro del circuito de Copa del Mundo, que están los 60 mejores, no hay ninguno que se salve de haber tenido una lesión alguna vez en su carrera. Así que es un deporte bastante nocivo para el cuerpo. Yo personalmente sí, tuve tres roturas del ligamento cruzado en un periodo de cuatro años. Así que fue bastante... Encima es una lesión que es larga de recuperar. Son 10 meses de recuperación. Así que siento que llegar es una recompensa por esa resiliencia. Tuve la tranquilidad de pensar que todo va a salir bien, que iba a poder superar las lesiones y a poder volver a esquiar como esquiaba antes, sin miedo, sin poder llevar mi cuerpo al límite una vez. Después de haberme operado tres veces de la rodilla, siento que es como un premio estar acá ahora. Después de tener tantas dudas en el camino de decir: “Che, y si no me recupero bien, ¿vale la pena seguir intentándolo y vale la pena otra vez exponer a mi cuerpo a esto?” Como que al final, si te pones a pensar en el largo plazo, también decís: “Estoy poniendo mi cuerpo que una vez que termine mi carrera deportiva voy a tener que seguir con el mismo cuerpo, no es que cambio de cuerpo, listo, empiezo de nuevo”. Es el mismo, que al final el deporte de alto rendimiento, creo que todos los deportes en alto rendimiento no es que te digo “es buenísimo para la salud”. Así que nada, siento que después de todo eso y después de todas esos pensamientos de dudas, llegar acá hoy es decir pude superarlo, mejorar más allá de las lesiones y llegar a un nivel más alto al que estabas antes de lesionarme. Siento que es como una confirmación de que uno intentando y con la resiliencia, todo llega.
- ¿Qué vas a buscar en estos Juegos de Milano-Cortina?
- En cuanto a resultados realistas, voy a buscar un top 15 o un diploma olímpico en la carrera del 15 de febrero, que es la prueba de slalom gigante. Es mi fuerte, así que estoy poniendo ahí todo el foco. Pero obvio que uno siempre sueña con más, siempre sueño con una medalla. ¿Lo veo realista? No, pero al final uno tiene que soñar. Si no lo puedo soñar, seguramente no lo voy a hacer, así que hay que apuntar alto. Y nada, después también a disfrutar de estos Juegos que al final los miro y digo: “Es una carrera más. Sí, pero son unos Juego Olímpicos y hay que disfrutarlo. Por suerte tengo unos días sin competencias. Igual, uno no va todos los años a unos JJOO, ni alguna vez en su vida capaz tampoco. Así que hay que disfrutarlo también. Es parte de esa recompensa que te decía y a darlo todo, pero también a disfrutar el momento.
- ¿Cuánto disfrutaste de volver a llevar la bandera argentina en la apertura?
- Yo tenía muchas ganas de hacerlo en San Siro, porque es un emblema de Milán, pero me tocó estar en Cortina haciendo el desfile, porque es la segunda sede y como estoy ahí en la Villa, toco ahí, pero fue increíble volver a sentir eso. Yo te juro que la sensación que tuve cuando entré con la bandera en Beijing fue una sensación de plenitud tan grande que no había sentido nunca en mi vida, y estaba ansiosa por volver a repetirlo.
