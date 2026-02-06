Quiénes son los 8 argentinos que disputarán los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: la agenda de su participación

Francesca Baruzzi será una de las abanderadas de la delegación argentina (REUTERS/Denis Balibouse)

Después de la espectacular ceremonia de apertura, que tuvo a Francesca Baruzzi y Franco dal Farra como los abanderados argentinos, la delegación nacional comenzará a competir en la 25° edición de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Serán ocho los representantes nacionales, el mayor número desde la última cita en suelo italiano hace 20 años en Turín 2006, donde fueron nueve atletas.

El evento deportivo multidisciplinario más grande del mundo vuelve a Europa luego de dos ediciones en el continente asiático y tendrá siete sedes olímpicas distribuidas en 22.000 kilómetros cuadrados entre Milán y Cortina d’Ampezzo, e incluirá la participación de más de 2.900 atletas de todo el mundo.

La delegación argentina competirá en tres disciplinas (esquí alpino, esquí de fondo y luge) y tendrá un equipo que mezcla experiencia en eventos olímpicos con algunos que debutarán en la cita olímpica por excelencia para los amantes de la nieve y el hielo. En esquí alpino, el equipo estará integrado por Tiziano Gravier -hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier-, Nicole Begue y Francesca Baruzzi.

Baruzzi, representante del Club Andino Bariloche, es la número uno del país en la disciplina, y afrontará sus segundos Juegos Olímpicos tras Beijing 2022, donde logró un doble Top 30. En la última temporada marcó un resultado histórico para la Argentina al ingresar entre las mejores 30 de una prueba técnica de Copa del Mundo, lo que reafirmó su lugar en la élite internacional. Hay que recordar que la barilochense logró un inolvidable 10° puesto en los Juegos de la Juventud Lillehammer 2016 en la prueba de slalom. Uno que tendrá su debut olímpico de mayores es Tiziano Gravier, del Club Argentino de Ski. Fue el líder del ranking sudamericano 2025 en Slalom Gigante, que desde el año pasado participa a tiempo completo en el circuito de Copa del Mundo. Con destacadas actuaciones en Mundiales de Mayores y una histórica experiencia juvenil con su 7° puesto en el Súper G en Lausanne 2020 (la mejor actuación de un argentino), Tizi llega a Milano-Cortina como uno de los nombres fuertes del ski alpino argentino. La nómina se completa con Nicole Begue (Club Andino Ushuaia), atleta juvenil de gran proyección en disciplinas de velocidad.

Tiziano Gravier (Foto REUTERS/Leonhard Foeger)

Tras realizar su pase para representar oficialmente a la Argentina, Begue, que nació en Estados Unidos pero tiene raíces en Ushuaia por su padre Gastón (participó de los Juegos Albertville 1992 y Lillehammer 1994) ya sumó experiencia en Copa de Europa, Copa del Mundo, Mundiales y viene de actuar en los JJOO de la Juventud Gangwon 2024, con resultados destacados que la posicionan como una de las promesas del esquí argentino de cara al futuro.

Gravier tendrá su debut en los JJOO de Invierno de mayores (REUTERS/Leonhard Foeger)

En esquí de fondo, el equipo argentino estará encabezado por el abanderado Franco Dal Farra, del Club Andino Bariloche. Es un referente indiscutido de la disciplina a nivel nacional y sudamericano. Afrontará sus segundos Juegos Olímpicos tras su estreno en Beijing 2022 (fue elegido para portar la insignia patria) tras una temporada histórica, con participación completa en el exigente Tour de ski, presencia en el circuito de Copa del Mundo. Además, cuenta con una extensa experiencia mundialista que lo posiciona como uno de los atletas más experimentados de la delegación. Junto a él estará Nahiara Díaz (Club Neuquino de Ski), líder del circuito de la Copa Sudamericana en los últimos años y olímpica en Beijing 2022 con apenas 18 años. La oriunda de Neuquén combina resultados en Sudamérica con experiencia en Mundiales de Mayores y Junior, consolidándose como una de las principales figuras femeninas del fondo argentino. El equipo se completa con Mateo Sauma (Club Andino Bariloche), quien está segundo en el ranking sudamericano y tiene experiencia en los Mundiales de Mayores y Junior, más la presencia de Agustina Groetzner (Club Andino Bariloche), líder del circuito sudamericano en pruebas de distancia, con presencia en los últimos dos Campeonatos Mundiales y antecedentes olímpicos juveniles en Lausanne 2020.

Por fuera de los esquiadores, hay una argentina que volverá a decir presente en el máximo evento de los deportes invernales. Ella es Verónica Ravenna, con su tercera participación consecutiva en luge y se consolida como la atleta más experimentada del equipo argentino. Ravenna, nacida en Buenos Aires y radicada en Whistler, Canadá, logró un recordado séptimo puesto en Lillehammer 2016 y volverá a competir en una disciplina donde los deportistas descienden por una pista de hielo a velocidades superiores a 150 kilómetros por hora.

La agenda de los argentinos en los Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026:

Sábado 7 de febrero

07:30 - Tiziano Gravier (esquí Alpino, descenso masculino)

Domingo 8 de febrero

07:30 - Nicole Begué (esquí alpino, descenso femenino)

08:30 - Franco dal Farra y Mateo Sauma (esquí de fondo, esquiatlón masculino)

Lunes 9 de febrero

13:00 - Verónica Ravenna (luge, Individual femenino - serie 1)

14:35 - Verónica Ravenna (luge, Individual femenino - serie 2)

Verónica Ravenna será la representante en luge (REUTERS/Edgar Su)

Martes 10 de febrero

05:15 - Nahiara Díaz y Agustina Groetzner (esquí de fondo, sprint femenino)

05:55 - Franco dal Farra y Mateo Sauma (esquí de fondo, sprint masculino)

06:30 - Nicole Begué (esquí alpino - combinada femenina, descenso)

10:00 - Francesca Baruzzi (esquí alpino - combinada femenina, slalom)

13:00 - Verónica Ravenna (luge, Individual femenino - serie 3)

14:34 - Verónica Ravenna (luge, Individual femenino - serie 4)

Miércoles 11 de febrero

7:30 - Tiziano Gravier (esquí alpino, supergigante masculino)

Jueves 12 de febrero

07:30 - Francesca Baruzzi y Nicole Begué (esquí alpino, supergigante femenino)

09:00 - Nahiara Díaz y Agustina Groetzner (esquí de fondo, 10km femeninos)

Viernes 13 de febrero

07:45 - Franco dal Farra y Mateo Sauma (esquí de fondo, 10km masculinos)

Sábado 14 de febrero

06:00-11:10 - Tiziano Gravier (esquí alpino. slalom gigante masculino)

Domingo 15 de febrero

06:00-11:10 - Francesca Baruzzi y Nicole Begué (esquí alpino, slalom gigante femenino)

Lunes 16 de febrero

06:00-11:10 - Tiziano Gravier (esquí alpino, slalom masculino)

Miércoles 18 de febrero

05:45 - Nahiara Díaz y Agustina Groetzner (esquí de fondo, sprint por equipos femeninos)

06:00-11:10 - Francesca Baruzzi (esquí alpino, slalom femenino)

06:15 - Franco dal Farra y Mateo Sauma (esquí de fondo, sprint por equipos masculinos)

Sábado 21 de febrero

07:00 - Franco dal Farra (esquí de fondo, 50 km masculinos)

*Los horarios son de Argentina

Franco Dal Farra