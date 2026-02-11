Deportes

“Habrá ocho autos que no podrán participar”: la advertencia de una figura de la F1 en medio del escándalo por los motores Mercedes

El director de Williams James Vowles reflexionó sobre el conflicto que explotó en la Máxima tras la denuncia de Ferrari, Audi y Honda sobre los impulsores de las Flechas de Plata

Guardar
Mercedes quedó en el centro
Mercedes quedó en el centro de las miradas de la F1 por sus nuevos motores (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La controversia en torno a los motores Mercedes ganó protagonismo en el paddock durante las pruebas de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin, mientras varios equipos elevaron el tono de sus reclamos ante la FIA por el innovador motor utilizado por varias escuderías. La discusión se centra en la capacidad del propulsor para alcanzar, en condiciones reales de pista, una relación de compresión superior al límite de 16:1 fijado en las pruebas estáticas, situación que, según advirtieron Audi, Ferrari y Honda en una carta conjunta al organismo, requiere clarificación y posibles ajustes del reglamento.

Frente a este escenario, James Vowles, el jefe del equipo Williams, advirtió sobre las implicancias regulatorias de una eventual revisión en pleno campeonato y señaló que dicha situación podría dejar a ocho coches fuera de la parrilla si la unidad resultara ilegal bajo nuevas reglas, dado que su equipo, como las Flechas de Plata, Alpine y los vigentes bicampeones de Constructores McLaren tienen el mismo impulsor. “Eso es lo que quise decir con que nosotros, como deporte, tenemos que pensar realmente cuál es la implicación de este cambio”, expresó el director del histórico equipo a los medios en el circuito de Sakhir, según el testimonio que recogió Motorsport.

“Estoy seguro de que pueden determinar una forma de probarlo, pero el siguiente elemento es que ahora hay dos pasos más. Uno: ¿cumplimos incluso con los futuros cambios normativos? Nadie lo sabe con certeza. Y el segundo elemento es: ¿qué se hace cuando se han cambiado efectivamente las reglas? Eso significa ahora que, si no cumplimos con la normativa, hay ocho coches que no participan en la parrilla. Y eso es lo que quería decir con que nosotros, como deporte, tenemos que pensar realmente en las implicaciones de este cambio”, analizó Vowles.

Además, sostuvo que el propulsor de Mercedes es fruto de años de desarrollo técnico y que cumple íntegramente con el reglamento actual. Bajo su óptica, modificar la normativa tras la aparición de una solución exitosa sería contrario a los principios tradicionales del deporte: “Esto es una meritocracia en la que el mejor resultado de ingeniería es efectivamente recompensado como consecuencia, no castigado como consecuencia”, enfatizó ante la prensa.

James Vowles habló de la
James Vowles habló de la situaciones de los impulsores de Mercedes (REUTERS/Ricardo Arduengo)

La postura de los rivales se intensificó tras conocerse el rendimiento en pista de la unidad alemana, aunque Vowles aseguró que hasta ahora “no creo que haya una persona en el pitlane que pueda decirte cuál es la mejor unidad de potencia”, y señaló que las críticas reflejan sobre todo la frustración por no haber podido replicar el avance de Mercedes. Según el directivo, ajustar el procedimiento de comprobación es, en la práctica, mucho más complejo de lo que parece, ya que habría que definir un método capaz de reproducir exactamente las condiciones reales durante el testeo reglamentario.

Vowles aprovechó la charla con la prensa y recordó su propio historial tras 23 años en Mercedes y defendió la decisión de renovar el acuerdo de suministro en Williams: la capacidad del fabricante para adaptarse a los cambios regulatorios y maximizar los márgenes permitidos por la norma fue el factor determinante para sellar el acuerdo: “El día que me uní, volví a firmar el acuerdo con Mercedes prácticamente por esa razón: que son increíblemente buenos ante cambios reglamentarios, leyendo las reglas exactamente como son, y asegurándose de llevar los límites de la ingeniería. Eso es exactamente lo que la unidad de potencia representa ahora mismo para Mercedes”, declaró.

Respecto al papel de la FIA, el directivo reconoció la dificultad de mantener el equilibrio en un ecosistema tan competitivo: “Para defender a la FIA, la FIA tiene un trabajo difícil. Tienes equipos con mil personas pensando en cómo podemos interpretar las reglas de una manera inteligente”, analizó. Estimó que el desequilibrio de recursos humanos entre los equipos y el órgano regulador dificulta la vigilancia exhaustiva, aunque subrayó que “hacen un trabajo realmente bueno, en términos generales, al encontrar el límite entre la interpretación inteligente y permitir que avance”.

El clima de insatisfacción frente al poderío de los motores Mercedes llevó a Audi, Ferrari y Honda a reclamar una respuesta formal de la FIA, proceso que deberá pasar, en caso de avanzar, por un Comité Asesor de Unidades de Potencia, donde para acordar cualquier modificación será indispensable una supermayoría: se requiere el respaldo de cuatro de los cinco fabricantes participantes, además de la FIA y la FOM.

Toto Wolff durante la primera
Toto Wolff durante la primera sesión de la F1 en Bahréin (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Vowles reiteró que cualquier intervención a mitad de campeonato recuerda a sistemas de compensación ajenos al deporte, como el Balance of Performance presente en el WEC, e insistió en la importancia de preservar la naturaleza de méritos de la Fórmula 1.

El que también tuvo contacto con los medios en Bahréin fue Toto Wolff, señalado por el escenario de la “guerra de motores” que se gestó en el comienzo del año y defendió la postura del desarrollo de Mercedes en los motores. “Nos han asegurado que todo lo que hemos hecho cumple con las normas. Y ni siquiera estamos hablando de una mejora significativa del rendimiento. Esa es la situación, pero creo que todos nuestros rivales se sintieron un poco ofendidos y presionaron a la FIA durante mucho tiempo”, dijo.

Acto seguido, detalló que existe un proceso en la FIA y que serán ellos los encargados de definir la resolución sobre si sus impulsores están o no dentro del reglamento. “Si esa gobernanza vota a favor de un cambio en la normativa de motores, hay que aceptarlo. Es lo que es. En un caso así, sería perjudicial para todos los equipos con motores Mercedes”, sentenció. “El beneficio para nosotros son sólo unos pocos caballos de fuerza”.

Por último, Wolff hizo hincapié en su sorpresa por el buen rendimiento que mostraron los impulsores de Red Bull, de desarrollo propio en asociación con la marca Ford, después de la primera sesión de los test de pretemporada en Medio Oriente. “Bueno, esperaba que fueran peores de lo que son, porque han hecho un muy buen trabajo”, dijo Toto después que Max Verstappen terminó con la mejor vuelta en la jornada matutina. “El coche y la unidad de potencia son la referencia en este momento, diría yo. Y obviamente, con Max al volante, esa combinación es muy buena”, agregó.

Al ser consultado si el motor de Red Bull, que también es utilizado en los coches satélites de Racing Bulls, Wolff respondió: “Miren el despliegue de energía hoy. Son capaces de desplegar mucha más energía en las rectas que todos los demás. Es decir, en vueltas consecutivas”, concluyó.

Max Verstappen fue el más
Max Verstappen fue el más rápido de la sesión matutina en Bahréin (REUTERS/Jakub Porzycki)

Temas Relacionados

deportes-internacionalMercedesAlpineToto WolffJames VowlesFórmula 1F1F1 hoyFerrariAudiMax VerstappenRed Bull

Últimas Noticias

La nueva oferta que Boca Juniors le hizo a Estudiantes de La Plata por Edwuin Cetré

El Xeneize ofreció un préstamo con opción de compra por el extremo colombiano de 28 años

La nueva oferta que Boca

La polémica frase de Ousmane Dembélé contra el argentino Leonardo Balerdi en la goleada del PSG por el clásico de la Ligue 1

Durante el triunfo 5-0 del elenco parisino, las cámaras captaron al ganador del Balón de Oro enfurecido con el capitán del Olympique Marsella

La polémica frase de Ousmane

El video del fallo en el Alpine de Franco Colapinto que desató una bandera roja en el primer día de pretemporada de la Fórmula 1

El argentino salió a pista en el primer turno de entrenamiento en Baréin, pero tuvo problemas en su monoplaza y apenas alcanzó a completar 28 giros

El video del fallo en

Terminó el día 1 de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Colapinto sufrió una falla con el Alpine y Gasly logró el 8° mejor tiempo

En la primera jornada de actividad oficial, los 11 equipos de la Máxima suman sus primeros kilómetros. El argentino sufrió un problema técnico, pero pudo volver a girar. Lando Norris fue el más rápido y Verstappen el que más giro

Terminó el día 1 de

Las fotos del aterrador accidente que sufrió una snowboarder tras caer de cabeza en los Juegos Olímpicos de Invierno

Liu Jiayu debió abandonar la competencia tras la caída. El personal médico la trasladó de inmediato al hospital para descartar graves lesiones. Imágenes sensibles

Las fotos del aterrador accidente
DEPORTES
La nueva oferta que Boca

La nueva oferta que Boca Juniors le hizo a Estudiantes de La Plata por Edwuin Cetré

La polémica frase de Ousmane Dembélé contra el argentino Leonardo Balerdi en la goleada del PSG por el clásico de la Ligue 1

El video del fallo en el Alpine de Franco Colapinto que desató una bandera roja en el primer día de pretemporada de la Fórmula 1

Terminó el día 1 de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Colapinto sufrió una falla con el Alpine y Gasly logró el 8° mejor tiempo

Las fotos del aterrador accidente que sufrió una snowboarder tras caer de cabeza en los Juegos Olímpicos de Invierno

TELESHOW
La fuerte decisión que tomó

La fuerte decisión que tomó Gianinna Maradona con el apoyo de su novio: “El culpable de mi felicidad”

Benjamín Vicuña habló de su vínculo con la China Suárez luego de festejar por separado cumpleaños de su hija

Ricky Martin mostró cómo se preparó para cantar junto a Bad Bunny en su histórico show del Super Bowl

La reacción de Martín Cirio tras el fallo favorable de la Justicia en la demanda que le había hecho su exnovio

La China Suárez deslumbró con sus looks en la presentación de En el Barro 2: corsetería, cuero y glamour

INFOBAE AMÉRICA

El peso cubano cae en

El peso cubano cae en el mercado informal hasta los 500 por dólar: se trata de un mínimo histórico

Falta de combustible en Cuba: más aerolíneas cancelan sus vuelos y evalúan medidas para repatriar a turistas varados

Un fallo de 49 años marca uno de los castigos más severos en la historia reciente de Panamá

Caso Castillo de Princesas: Organismo de Investigación Judicial desarticula organización dedicada al lavado de dinero y proxenetismo en Costa Rica

Turistas colmaron hoteles en San Salvador y se hospedaron en San Miguel ante la residencia de Shakira