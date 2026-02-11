Deportes

Así es la sorprendente tecnología detrás de la ropa que protege a los atletas olímpicos en Milán y Cortina d’Ampezzo

Prendas con calefacción, materiales que absorben la humedad y sistemas inteligentes permiten desafiar el frío extremo en los Juegos Olímpicos. Qué innovaciones ya están presentes y cómo podrían transformar la vida diaria fuera del deporte

Guardar
La fisiología del frío y
La fisiología del frío y los materiales avanzados permiten a los atletas de los Juegos Olímpicos de Invierno resistir temperaturas extremas durante la competencia (REUTERS/Claudia Greco)

Los atletas de los Juegos Olímpicos de Invierno enfrentan temperaturas extremas que desafían tanto los límites de la fisiología humana como la innovación en indumentaria deportiva. La regulación efectiva de la temperatura corporal depende de la interacción entre respuestas fisiológicas específicas y el desarrollo de materiales avanzados.

Impacto fisiológico del frío extremo

El cuerpo humano, ante el frío intenso, pone en marcha mecanismos de defensa: la vasoconstricción —estrechamiento de los vasos sanguíneos para conservar el calor— y la activación de escalofríos, que son contracciones musculares breves y repetidas cuya finalidad es generar calor adicional.

Además, el tejido adiposo marrón se activa para producir energía térmica, mientras que el metabolismo se acelera, lo que explica la sensación de hambre tras exposiciones prolongadas a bajas temperaturas.

Los mecanismos como la vasoconstricción
Los mecanismos como la vasoconstricción y el tejido adiposo marrón ayudan a generar calor corporal y combatir el frío extremo en el deporte (REUTERS/Mike Segar/Pool)

El entorno seco de ciudades como Milán y Cortina d’Ampezzo, sedes de la edición actual de los Juegos, intensifica el desafío.

El aire frío y seco obliga al organismo a emplear más agua para humidificar el aire inspirado, lo que incrementa la pérdida de líquidos y puede llevar a una deshidratación inadvertida.

Aunque los atletas sudan menos que en ambientes calurosos, la pérdida de agua persiste y se suma a la vulnerabilidad propia de la exposición al frío.

Riesgos por deshidratación y humedad en la indumentaria

El entorno frío y seco
El entorno frío y seco de las sedes como Milán y Cortina d’Ampezzo eleva el riesgo de deshidratación en atletas olímpicos de invierno (Freepik)

La deshidratación en estos escenarios responde, además, a la combinación de respiración acelerada y vasoconstricción, que dirige fluidos hacia los riñones y aumenta la producción de orina.

Este fenómeno, conocido como diuresis por frío, puede pasar desapercibido y agravar el riesgo de lesiones. La ropa deportiva, si bien es fundamental para la protección y el rendimiento, puede convertirse en un riesgo si no se maneja adecuadamente la humedad.

Vestirse en capas es esencial para protegerse, pero las pausas entre rondas presentan un peligro adicional: si la ropa permanece húmeda por el sudor, aumenta la susceptibilidad a lesiones por frío como la hipotermia o la congelación. La exposición prolongada con indumentaria húmeda incrementa dramáticamente el riesgo de daño tisular y merma la capacidad de recuperación del atleta entre competencias.

Innovación en materiales: sistemas multicapa y tecnología inteligente

El sistema multicapa en la
El sistema multicapa en la indumentaria de alto rendimiento emplea tejidos innovadores para mantener la piel seca y conservar el calor en competencias invernales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La indumentaria de alto rendimiento utiliza un sistema de tres capas. La primera, en contacto con la piel, está fabricada con tejidos que absorben la humedad, como el nylon o la lana, y mantiene la piel seca. La capa intermedia es aislante, hecha de plumón o poliéster, y retiene el calor corporal.

Finalmente, la capa externa, compuesta por materiales impermeables y transpirables como el poliéster y el acrílico, protege del viento y la nieve, pero permite la evaporación del sudor. El avance en polímeros sintéticos y naturales ha propiciado textiles más ligeros y resistentes, con recubrimientos sobre fibras como el nylon que mejoran la resistencia al agua y al viento.

En la vanguardia tecnológica destacan las prendas con calefacción eléctrica y los materiales de cambio de fase, capaces de absorber y liberar calor según las necesidades del usuario. Estas soluciones permiten mantener estable la temperatura corporal, evitando variaciones bruscas que puedan afectar el rendimiento.

Transferencia de tecnología al uso cotidiano

Las prendas con calefacción eléctrica
Las prendas con calefacción eléctrica y materiales de cambio de fase representan una nueva generación de tecnología textil para mantener la temperatura corporal estable (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Aunque no todas estas innovaciones están disponibles aún en la indumentaria de los atletas olímpicos, algunos de estos avances ya se han incorporado a productos comerciales destinados al público general.

Chaquetas, edredones y accesorios diseñados para bajas temperaturas adoptan tecnologías desarrolladas para el deporte de élite, facilitando la protección contra el frío en la vida diaria y fuera del ámbito deportivo.

Este proceso de transferencia tecnológica, está ampliando el acceso a soluciones avanzadas contra el frío, extendiendo los beneficios de la investigación en materiales y fisiología a la sociedad en general.

Sinergia entre fisiología y tecnología

Las innovaciones en indumentaria deportiva
Las innovaciones en indumentaria deportiva transferidas al uso cotidiano permiten hoy una mejor protección contra el frío para el público general gracias a avances olímpicos (REUTERS/Dylan Martinez)

La capacidad natural del cuerpo humano para adaptarse a condiciones adversas, combinada con la innovación constante en materiales, permite que los deportistas de invierno mantengan su rendimiento en el máximo nivel competitivo. Esta sinergia entre biología y tecnología constituye la base sobre la que se construye la resistencia y el éxito en los escenarios más exigentes de los deportes invernales.

Temas Relacionados

Atletas OlímpicosMilán y Cortina d’AmpezzoRopa Deportiva TérmicaMateriales AvanzadosProtección Contra el FríoSalud DeportivaNewsroom BUE

Últimas Noticias

De la frustración al ingenio: la verdadera historia detrás de las tarjetas que usan los árbitros de fútbol

Un episodio polémico, una inspiración inesperada y una colaboración familiar marcaron el nacimiento de un símbolo universal que, luego, se extendió a otros deportes. Por qué esta invención transformó para siempre el arbitraje y el espectáculo deportivo

De la frustración al ingenio:

Brilló en la Premier, fue verdugo de la Argentina de Messi y hoy se destaca como actor: “Quiero ser villano de James Bond”

El noruego John Carew anotó 150 goles en su carrera, pero tras retirarse en 2012 se volcó a una actividad muy diferente

Brilló en la Premier, fue

Malestar en los Juegos Olímpicos de Invierno por la fragilidad de las medallas: “Se parten en dos”

Al menos cinco deportistas denunciaron problemas con las preseas en menos de una semana de competencia. La respuesta de la organización

Malestar en los Juegos Olímpicos

Tom Brady y una mentalidad que le dio siete anillos de Super Bowl: “Para ser campeón hay que estar por encima del 99% del resto”

El histórico mariscal de campo reveló en una charla con Daniel Cormier, el podcast Champion Mindset, cómo la disciplina, la exigencia y el compromiso absoluto fueron claves en su carrera para alcanzar la excelencia y dejar un legado único en la NFL

Tom Brady y una mentalidad

El reclamo de una leyenda del tenis para que reconozcan a Vilas como N° 1 del mundo: “Cada día que pasa es una injusticia mayor”

Mats Wilander se sumó al pedido de revisión a la ATP: “El tenis le debe muchísimo”

El reclamo de una leyenda
DEPORTES
De la frustración al ingenio:

De la frustración al ingenio: la verdadera historia detrás de las tarjetas que usan los árbitros de fútbol

Brilló en la Premier, fue verdugo de la Argentina de Messi y hoy se destaca como actor: “Quiero ser villano de James Bond”

Malestar en los Juegos Olímpicos de Invierno por la fragilidad de las medallas: “Se parten en dos”

Tom Brady y una mentalidad que le dio siete anillos de Super Bowl: “Para ser campeón hay que estar por encima del 99% del resto”

El reclamo de una leyenda del tenis para que reconozcan a Vilas como N° 1 del mundo: “Cada día que pasa es una injusticia mayor”

TELESHOW
Ivana Figueiras defendió a la

Ivana Figueiras defendió a la China Suárez y habló de la polémica tras elegir a la modelo para la campaña de su marca

Se conoció el nombre del hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó

Tras la queja de Mirtha Legrand, el intendente de Villa Cañás contó por qué decidió dejar exhibida la polémica estatua

Moria Casán habló sobre la relación de Sofía Gala y Fito Páez y les dio un consejo: “No pretendan que la gente no se interese”

Graciela Alfano encendió las redes al mostrarse en una playa nudista: “Revoleé la bikini al agua”

INFOBAE AMÉRICA

El Parlamento de Venezuela recibió

El Parlamento de Venezuela recibió a familiares de presos políticos en medio de los cuestionamientos a la ley de amnistía

Tensión entre Estados Unidos e Irán: Washington refuerza la preparación militar en su base en Qatar

El lado desconocido de las moscas: cómo ayudan a proteger el ambiente y la salud humana

Los asaltos paramilitares a furgones blindados se multiplican en el sur de Italia y exponen el poder mafioso

Emiten dictamen favorable para la creación del Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía salvadoreña