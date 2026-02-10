El espectacular salto que realizó una snowboarder japonesa para lograr el oro en los Juegos Olímpicos de invierno: “Seguiré superándome”

Kokomo Murase le dio el oro a Japón en los JJOO de invierno

La japonesa Kokomo Murase logró la medalla de oro en la final femenina de snowboard big air en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, celebrados en el Snow Park de Livigno, Italia. La atleta, de 21 años, superó a la neozelandesa Zoi Sadowski Synnott, quien sumó la plata, y a la surcoreana Yu Seungeun, quien obtuvo el bronce y se convirtió en la primera mujer japonesa en alcanzar la cima del snowboard mundial.

Este resultado marca un giro en la carrera de Murase, quien había obtenido el bronce en los Juegos de Pekín 2022 con 17 años. Murase comenzó la competencia con un backside triple cork 1440 mute que le valió una puntuación de 89,75 y la colocó al frente desde el inicio. En la segunda ronda, la surcoreana Yu Seung-eun, de 18 años, tomó la delantera, mientras que Sadowski Synnott ejecutó un switch backside 1260 en la ronda final para colocarse en primera posición.

Murase, que había llegado segunda a la última manga, cerró su participación con un frontside triple cork 1440 que le otorgó 89,25 puntos y un puntaje total de 179,00, suficiente para quedarse con el primer puesto. Este movimiento es uno de los más difíciles y espectaculares del snowboard actual, recalcó el portal nipón Yomiuri, el cual consiste en girar tres veces sobre su eje vertical y cuatro veces de forma horizontal con una rotación lateral en el aire. Según añadió el sitio Asahi, se trata de un truco de máxima complejidad, “poco común para las mujeres en el circuito internacional”.

El desempeño de la japonesa aseguró la segunda medalla de oro para su país en la presente edición olímpica.

La japonesa Kokomo Murase, medallista de oro, sostiene una bandera de Japón tras ganar la final femenina de snowboard big air en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 (AP)

En un posteo en sus redes sociales, Kokomo Murase expresó su satisfacción tras el triunfo: “Oro olímpico. Medalla de bronce en los últimos Juegos Olímpicos de Pekín. He estado entrenando duro durante los últimos cuatro años y he venido aquí para cambiar de color. Dije desde la primaria que ganaría una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Cumplo mi palabra. Estoy muy feliz de que se haya cumplido. El snowboard es mi vida. Es la mejor vida. Muchísimas gracias a todos”.

La trayectoria de Murase ha estado marcada por hitos precoces. Nacida en Gifu en 2004, empezó a practicar snowboard a los cuatro años, pese a su aversión inicial al frío. A los 13, se convirtió en la atleta más joven en ganar una medalla en los X Games de Oslo y en la primera mujer en completar un backside double cork 1260. No pudo competir en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang por restricciones de edad, pero continuó sumando títulos en la Copa del Mundo y se proclamó campeona mundial en Suiza en 2025.

La atleta japonesa llegó a Livigno tras consagrarse en los X-Games, donde fue la primera mujer en lograr un backside triple cork 1620 en una competición oficial. Además, ostenta el oro y la plata en big air y slope del Campeonato Mundial de 2025. La victoria del lunes refuerza el dominio de Japón en los eventos de Big Air, tras el histórico 1-2 de Kimura Kira y Kimata Ryoma en la competencia masculina del sábado.

En sus declaraciones públicas, Murase también agradeció el apoyo de su equipo y de su familia, especialmente a su entrenador: “Maestro, cada vez que dices: ‘Hagamos historia una y otra vez’, vuelvo a ver esa vista. Me impulsa aún más a contemplar esa increíble vista, y cuando dices: ‘Has vuelto a hacer historia’, siento que me he quitado un peso de encima y me alegro de haber trabajado tan duro contigo durante todo este tiempo. Gracias”.

Durante la competencia, Murase ejecutó con precisión tres saltos excepcionales. La puntuación combinada de sus dos mejores mangas, 179,00 puntos, le permitió superar los 172,25 de Sadowski Synnott y los 166,00 de Yu Seungeun. El resultado de la neozelandesa la convirtió en la snowboarder más condecorada de la historia olímpica, con un palmarés que incluye una medalla de oro, dos de plata y una de bronce.

Kokomo Murase hizo historia en los JJOO de Invierno (Reuters)

La propia Murase admitió que la medalla de oro tiene un peso emocional distinto respecto al bronce de Pekín, en el que se convirtió en la japonesa más joven en ganar una medalla olímpica de invierno: “La medalla de bronce me alegró, pero la frustración fue en aumento con el paso del tiempo. La medalla de bronce se sentía pesada, pero el oro es diferente. No es solo el peso, siento que todo mi esfuerzo hasta ahora está concentrado en ella. Es increíblemente pesada en ese sentido”, afirmó la atleta en declaraciones recogidas por NHK.

Cabe destacar entre sus logros que en noviembre del año pasado, publicó en su canal de Youtube un video en el que se transformó en la primera en realizar con éxito un backside 1620, una maniobra que implica elevarse y girar cuatro vueltas y media hacia un lado. El logro recibió elogios y admiración por parte de la comunidad internacional del snowboard.

Murase proviene de una familia vinculada al snowboard. Su hermana Yura Murase, de 19 años, ganó el oro en big air femenino en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2024. En Milán Cortina, Kokomo buscará aumentar su palmarés en la modalidad de slopestyle, cuya final se celebrará la próxima semana.

Antes de la competencia, la deportista había anticipado sus intenciones: “Quiero ejecutar mis trucos a la perfección, ganar la medalla de oro y regresar a Japón”, dijo Murase al llegar a Italia. Tras cumplir su objetivo, dirigió un mensaje a sus seguidores: “No me rindo todavía. El slopestyle sigue ahí. Mantendré mi energía y les traeré a todos un snowboarding increíble. Espero seguir dando esperanza y gratitud a todos. Les deseo un futuro brillante. Seguiré superándome. Gracias. Fue un día feliz”.

Murase realizó un movimiento "poco común" entre las snowboarder a nivel mundial (Reuters)