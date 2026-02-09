Los dos gritos de Pellegrini en tres minutos que le dieron el triunfo a Vélez ante Boca: “Guillermo me dijo que iba a hacer un gol”

*El primer gol de Pellegrini

Matías Pellegrini se lució y marcó un doblete en tres minutos para Vélez en el triunfo 2-1 ante Boca Juniors en el Estadio José Amalfitani, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El delantero de 25 años abrió el marcador y luego amplió las diferencias en Villa Luro.

Tras un primer tiempo aburrido con pocas llegadas a los arcos, el Fortín logró romper el cero y la llave del gol estuvo en Pellegrini, quien fue su gran figura en la victoria ante el equipo xeneize.

El primero fue a los 63 minutos, luego de una recuperación tras un rechazo defectuoso de Juan Barinaga. Los conducidos por Guillermo Barros Schelotto armaron una linda jugada que incluyó un taco y, tras un centro perfecto de Diego Valdes desde la derecha, Pellegrini ganó de arriba y de cabeza firmó el 1-0. En su festejo se lo vio emocionado al punta, quien no marcaba desde mayo de 2024.

Boca Juniors no había podido recuperarse cuando tres minutos más tarde el propio Valdes asistió a Pellegrini, quien apareció solo dentro del área y definió cruzado para ampliar las diferencias. Incluso pudo haber marcado el tercero, pero remató desviado.

*El segundo de Pellegrini

El ex Estudiantes de La Plata dejó el campo de juego menos de un cuarto de hora más tarde y recibió una lluvia de aplausos.

Fue la primera vez que Pellegrini marcó un doblete en Primera División. Luego del encuentro contó en diálogo con TNT Sports que “es una alegría enorme por la victoria. Ojalá que se abra el arco y que empiecen a llegar más goles”.

Además, reveló que el entrenador le adelantó que iba a marcar: “Guillermo ayer y hoy al mediodía me dijo que iba a hacer un gol”.

“Boca siempre es peligroso, tiene jugadores de mucha jerarquía, pero nosotros logramos cortar su circuito de juego”, concluyó.

Cabe recordar que en la primera fecha de este certamen recibió un fuerte golpe durante la victoria por 1-0 ante Instituto, que lo obligó a recibir dos puntos de sutura al finalizar el partido.

El propio Pellegrini compartió en su cuenta de Instagram una broma acerca de su situación física y el marcador, escribiendo: "3+2: 5“, en referencia a los puntos ganados por Vélez y los que él sumó en su pierna tras la lesión.

El futbolista relató sobre la atención médica: "El médico me tuvo que hacer dos puntos por la patada, pero ya pasó. Me los hizo recién cuando terminó el partido. Me los iba a hacer en el entretiempo, pero me dijo que cuando terminaba el partido me lo hacía“.

Matías Pellegrini habló tras su doblete

En el final del partido, Boca Juniors logró el descuento con un golazo de Iker Zufiaurre con un remate de media a distancia a colocar, que hizo estéril el vuelo del arquero Álvaro Montero.

Producto de su tercera victoria en el campeonato y un empate, Vélez lidera la Zona A con 10 puntos y le lleva dos a Defensa y Justicia. Con 7 unidades quedaron Lanús (juega mañana contra Talleres de Córdoba) y Platense. Con 6 se ubican Boca Juniors, Independiente, San Lorenzo y Gimnasia de Mendoza.