La selección argentina arrolló 4-0 a Perú en el Sudamericano femenino Sub 20: todos los goles

En su segunda presentación en el torneo, el equipo de Christian Meloni dominó de principio a fin y dejó sin opciones a su rival

Argentina derrotó a Perú 4-0 con goles de Mercedes Diz, doblete de Annika Paz y el último de Denise García Rojo

La selección argentina femenina consolidó su buen momento en el Sudamericano Sub 20 al lograr su segunda victoria consecutiva con una goleada por 4 a 0 frente a Perú, en el Estadio Luis Alfonso Giagni. El equipo dirigido por Christian Meloni demostró una superioridad clara durante el encuentro, impuso su ritmo y controló el desarrollo del juego desde los primeros minutos.

El primer tanto llegó tras una acción individual de Mercedes Diz, quien cumplió un papel destacado en la zona ofensiva. En el partido anterior, la delantera de River Plate había asistido a Kishi Núñez y esta vez fue ella quien se encargó de culminar la jugada. Su capacidad para desbordar y avanzar con velocidad resultó determinante para poner en ventaja al conjunto argentino.

La selección argentina mantiene su racha positiva en el Sudamericano Sub 20 (AFA)

El protagonismo de Diz no se limitó al primer gol: la joven futbolista volvió a lucirse al generar una asistencia precisa a partir de un pase largo que habilitó a Annika Paz. La actual delantera del Inter de Milán definió con eficacia y amplió la ventaja con el 2-0 para la Albiceleste. Esta combinación ofensiva reflejó la propuesta de juego y la rapidez que distingue al equipo argentino en este torneo sudamericano.

La selección argentina mantuvo la iniciativa y el dominio territorial. Las jugadoras mostraron solidez en todas las líneas, lo que permitió que Perú tuviera dificultades para alcanzar el ritmo impuesto y no generó situaciones de peligro ante el arco protegido por Paulina Aprile.

Annika Paz y Denise García Rojo festejan luego de convertir (AFA)

La segunda mitad del encuentro continuó favorable para la Argentina. Annika Paz volvió a ser protagonista al anotar el tercer gol de la jornada. Esta vez, la jugada se gestó gracias a un centro de Denise García Rojo. La delantera de 17 años aprovechó el envío de la mediocampista del Getafe, se posicionó con comodidad dentro del área chica y definió para el 3-0 a favor de la Albiceleste.

Tras la asistencia que contribuyó al tercer gol, García Rojo dispuso de una nueva oportunidad para acrecentar la diferencia en el marcador. La delantera nacida en Córdoba ejecutó un remate potente que sorprendió por la velocidad que tomó la pelota en su trayecto hacia el arco. La arquera peruana, Kaylee Rybinski, no logró reaccionar a tiempo ante el disparo que significó el 4-0 final.

El próximo compromiso de la selección argentina será el miércoles ante Bolivia (AFA)

En la primera jornada, Argentina derrotó por 2-1 a Ecuador. Estos resultados no sólo consolidan su posición en el Grupo B -segundo por debajo de Brasil ambos con 6 puntos- sino que también alimentan las expectativas de cara a la siguiente fase. La Albiceleste demostró un juego colectivo equilibrado, con transiciones rápidas y una defensa que anuló los intentos de reacción del conjunto peruano.

La importancia del torneo juvenil crece debido a que otorga la clasificación directa a la Copa Mundial Femenina Sub 20 de Polonia 2026, destinada únicamente para las 4 naciones que se ubiquen en las primeras posiciones de la Fase Final del certamen. Así como la selección argentina alcanzó la clasificación al Mundial 2024 y avanzó por primera vez en su historia a la siguiente fase de grupos en una Copa del Mundo, busca volver a competir en la máxima competencia.

El itinerario de la selección argentina femenina Sub 20 en el Sudamericano continúa con dos compromisos clave en la fase de grupos. El próximo encuentro será frente a Bolivia el miércoles 11 de febrero a las 18:00 en el Estadio Emiliano Ghezzi. El cierre de la etapa inicial tendrá lugar el viernes 13 de febrero, también a las 18:00, cuando el conjunto dirigido por Meloni se enfrente a Brasil en el Estadio Luis Alfonso Giagni.

