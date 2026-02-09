La reacción de Colapinto al beso de Lewis Hamilton y Kim Kardashian en el Super Bowl

Las imagénes de Lewis Hamilton y Kim Kardashian que confirman el romance.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian protagonizaron una escena que atrajo la atención mundial al ser captados besándose en un palco VIP durante el Super Bowl 2026 en Estados Unidos. La imagen confirma públicamente el vínculo sentimental entre el piloto de Ferrari en la Fórmula 1 y la modelo y empresaria.

La instantánea, viralizada enseguida, significó el primer registro claro del romance entre Hamilton —siete veces campeón de F1— y Kardashian, después de semanas marcadas por rumores y apariciones conjuntas en Europa. El gesto de cercanía, sin intenciones de ocultamiento, impactó tanto en el mundo del automovilismo como en el del espectáculo.

La repercusión llegó también a personalidades cercanas al deporte motor: el piloto Franco Colapinto expresó su reacción al darle “me gusta” a la fotografía publicada en redes sociales.

La coincidencia de celebridades en encuentros como el Super Bowl 2026 no es inusual, pero la aparición pública de Kardashian y Hamilton juntos ha centrado los reflectores sobre ellos y encendido debates en las redes acerca de si existe una relación más allá de la amistad.

El piloto argentino tiene una buen vínculo con Hamilton, quien llegó a invitar al corredor de Alpine a viajar en su jet privado. “Fue el mejor vuelo que tuve en mi vida. Hubiera pagado todo lo que tenía para tener un vuelo con él. Muy buena onda, fue un vuelo único. Hablamos mucho. Él tenía su cama preparada ahí atrás”, comentó el joven de 22 años.

El beso entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian y la reacción de Franco Colapinto (captura de TV)

En tanto que, en el último Gran Premio de San Pablo de F1, en Brasil, el inglés le devolvió las gentilezas ante la consulta de Infobae. “Está haciéndolo increíble, pero, ante todo, es un chico realmente encantador".

El actual piloto de Ferrari también dio detalles del viaje que hicieron juntos: “Hicimos un vuelo juntos de regreso de, creo que fue un test, o tal vez la carrera en Barcelona. Y tuvimos una gran conversación, y es simplemente una persona genuinamente agradable, lo cual es bueno de ver, y con mucho peso sobre sus hombros”.

“No es fácil cuando llegas a la F1 y las cosas son inciertas, pero creo que ha estado haciendo un gran trabajo, y que solo necesita seguir haciendo lo que está haciendo”, añadió Lewis sobre el competidor pilarense.

No fue la primera vez que Hamilton destaca la labor de Colapinto e incluso lo hizo el día del debut del argentino en la F1, el 1 de septiembre de 2024 en Monza. Luego, ambos mostraron su química en la conferencia de prensa de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en Brasil, el año pasado.

Ambos pilotos volverán a verse este miércoles en el Circuito Internacional de Sakhir en Bahréin, que será sede de los entrenamientos de pretemporada. Las primeras tres jornadas finalizarán el viernes. La otra semana habrá otros tres días del 18 al 20 de febrero. La temporada comenzará el 8 de marzo en el circuito semipermanente del Albert Park en Melbourne, sede del Gran Premio de Australia, la primera de 24 fechas del Campeonato Mundial.