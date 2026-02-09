Deportes

La imagen que recorre el mundo: un luchador de MMA le mordió la oreja a su rival durante una pelea

Pavol Vasko, conocido como Pali Hari, fue descalificado tras el gesto antideportivo contra Václav Mikulásek

Un luchador de MMA le mordió la oreja a su rival en pleno combate

El evento principal de Clash 15, realizado en Brno, República Checa, terminó abruptamente cuando Pavol Vasko, conocido como Pali Hari, fue descalificado por morder la oreja de su rival, Václav Mikulásek, apodado Baba Jaga. La escena, que generó una reacción violenta en la multitud, marcó el desenlace de una de las veladas más polémicas del circuito de artes marciales mixtas (MMA) en Europa del Este. La pelea estaba anunciada como una competencia “sin reglas”, pero la organización aclaró que los mordiscos no estaban permitidos.

La noche prometía espectáculo bajo el lema “San Valentín sangriento”, con once combates y una cartelera que combinó enfrentamientos convencionales y variantes poco habituales en el mundo de la MMA. El combate entre Mikulásek y Vasko era el plato fuerte. La acción duró apenas unos segundos: tras el inicio, Vasko respondió a un intento de derribo de Mikulásek mordiéndole la oreja. El árbitro intervino de inmediato y declaró la descalificación automática.

Testigos presenciales y videos difundidos por redes sociales muestran el momento en que Mikulásek reacciona con visibles signos de dolor y sangre en el costado de la cabeza. El propio luchador publicó horas después en su cuenta de Instagram una imagen de su oreja, donde la herida resulta visible. En sus declaraciones, recogidas por diversos medios, Mikulásek expresó su descontento con el desenlace del combate.

La secuencia posterior superó cualquier expectativa de la organización. Según las imágenes que trascendieron a través de las redes sociales, Vasko abandonó rápidamente el octágono, pero fue interceptado por miembros de la esquina rival y aficionados que le arrojaron cerveza, sillas y objetos contundentes. Personal de seguridad intervino para intentar proteger al luchador mientras parte de la multitud intentaba alcanzarlo. Uno de los incidentes más llamativos se produjo cuando un espectador le golpeó con una silla y una luchadora le propinó una patada en el estómago antes de que pudiera salir del recinto.

El antecedente más conocido de un incidente similar en deportes de combate ocurrió en 1997, cuando Mike Tyson mordió la oreja de Evander Holyfield durante una pelea por el título mundial de boxeo en Nevada, Estados Unidos. Por esa acción, la Comisión Atlética del Estado de Nevada retiró la licencia de Tyson y le impuso una multa de tres millones de dólares, además de un año de suspensión.

La organización de Clash 15 no es ajena a los formatos poco convencionales de la MMA en Europa del Este. La cartelera incluyó peleas entre hombres y mujeres, así como combates de tres contra tres. Estas propuestas buscan diferenciarse de las competencias tradicionales de la UFC y atraer a un público ávido de espectáculos extremos.

A pesar de la descalificación, la velada continuó con el resto de los combates programados y la organización anunció la coronación del nuevo campeón René Blahovsky en otra de las categorías (93 kg). La imagen de la oreja de Mikulásek sin vendas circuló ampliamente y generó reacciones entre los seguidores del deporte.

En este contexto, las autoridades deportivas locales y los organizadores enfrentan cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad y el control de la violencia en este tipo de eventos. Hasta el momento, no se han anunciado sanciones adicionales para Vasko, aunque se mantiene la expectativa sobre las medidas disciplinarias que puedan aplicarse en futuras competiciones.

