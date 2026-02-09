Deportes

Jutta Leerdam ganó la medalla de oro con récord olímpico en los Juegos de Invierno: la reacción de su prometido Jake Paul

La neerlandesa conquistó la medalla dorada en los 1.000 metros de patinaje de velocidad ante la mirada emocionada de su pareja

Guardar
Jutta Leerdam arrasó en la
Jutta Leerdam arrasó en la prueba de 1,000 metros femeninos y se llevó el oro (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

La neerlandesa Jutta Leerdam protagonizó una jornada memorable al conquistar la medalla de oro en los 1.000 metros de patinaje de velocidad en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. Además, estableció un nuevo récord olímpico con un tiempo de 1:12.31. El Milano Speed Skating Stadium vibró con la emoción de los fanáticos neerlandeses, que celebraron el doblete conseguido por su selección: Femke Kok, también de los Países Bajos, se quedó con la medalla de plata tras alcanzar el récord olímpico justo antes, con un registro de 1:12.59.

Leerdam, siete veces campeona del mundo, no pudo contener las lágrimas tras cruzar la meta. “Sabía que iba a ser difícil, porque Femke (Kok) había hecho un tiempo excelente. Cuando vi que lo había conseguido, me sentí muy feliz, sorprendida y agradecida”, reconoció la patinadora, según CNN, y sumó así su primer oro olímpico tras la plata obtenida en Pekín 2022.

La patinadora neerlandesa posó emocionada
La patinadora neerlandesa posó emocionada con su medalla tras la victoria (REUTERS/Yves Herman)

El podio lo completó la japonesa Miho Takagi, anterior poseedora del récord olímpico y dueña de dos marcas mundiales, quien logró el bronce con un tiempo de 1:13.95. La final fue seguida con atención desde las gradas por el influencer y boxeador Jake Paul, pareja de Leerdam, quien fue captado visiblemente emocionado durante la celebración, en un gesto que no pasó desapercibido en las pantallas gigantes del estadio.

El resultado fue un golpe para la delegación estadounidense, ya que ni Erin Jackson ni Brittany Bowe lograron acceder a las medallas pese a las expectativas. Jackson, que llegó a liderar en los primeros turnos, finalizó en sexta posición, mientras que Bowe, en lo que podría ser su despedida olímpica, terminó cuarta.

La actuación de Leerdam se inscribe en una edición de los Juegos marcada por los récords: la italiana Francesca Lollobrigida ya había inaugurado el medallero con una marca histórica en los 3.000 metros, y el noruego Sander Eitrem estableció un nuevo récord en los 5.000 metros. El doblete neerlandés y la rivalidad convertida en compañerismo entre Leerdam y Kok quedaron sellados en un abrazo final, mientras el público celebraba una noche que quedará en la historia del patinaje de velocidad.

La pareja de la deportista,
La pareja de la deportista, Jake Paul celebró en la tribuna (REUTERS/Yves Herman)

La neerlandesa Jutta Leerdam, de 27 años, llegó a los Juegos Olímpicos de Invierno decidida a dejar una huella tan profunda como la que ya ostenta en el mundo digital, donde reúne a más de cinco millones de seguidores en Instagram. Su presencia en la cita olímpica trascendió lo estrictamente deportivo: los medios europeos la definieron como el “gran fenómeno mediático” de estos Juegos, y su imagen se convirtió en una de las más reproducidas por la prensa y las plataformas sociales.

Leerdam, acostumbrada a ser el centro de atención tanto en la pista como fuera de ella, fue objeto de elogios y también de críticas. Su arribo a Milán en un jet privado, separada del resto de la delegación neerlandesa, alimentó comentarios sobre posibles actitudes de “diva”, según señaló el analista y ex futbolista Johan Derksen, de acuerdo con el medio inglés Daily Mail.

Con una trayectoria forjada mucho antes de su relación con Jake Paul, la patinadora ya era una celebridad en los Países Bajos. Su forma de deslizarse sobre el hielo le permitió acumular títulos mundiales y consolidar una base de fanáticos que supera el ámbito deportivo. Sin duda, este logro de Jutta Leerdam potenció su visibilidad y confirmó su posición como referente indiscutido tanto en el hielo como en el universo digital.

Temas Relacionados

Jutta LeerdamJuegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026Patinaje de velocidadJake PaulDeportes-Argentina

Últimas Noticias

Joao Fonseca está listo para defender el título en el Argentina Open: “Quiero ser número 1 y ganar torneos de Grand Slam”

El brasileño de 19 años, campeón en la edición anterior, habló en la previa de su debut y ratificó su deseo de dejar de ser una promesa para convertirse en una realidad

Joao Fonseca está listo para

“Mentiras y traición”: el conflicto que estalló en Alpine por el cambio a los motores Mercedes para la temporada 2026 de la F1

El alcalde de Viry-Chatillon, donde se ubica la planta que fabricó los impulsores, encendió la polémica

“Mentiras y traición”: el conflicto

Raquetazos, una patada voladora y un llamativo discurso: el torbellino de Medvedev durante su caída en el Rotterdam

El favoritismo del tenista ruso se desmoronó ante Ugo Humbert y una serie de reacciones intensas y polémicas eclipsaron el desarrollo del partido

Raquetazos, una patada voladora y

El golf, una opción para transformar hábitos y mejorar la calidad de vida después de los 45

La práctica regular favorece la resistencia cardiovascular, la flexibilidad y el autocontrol emocional, según estudios recientes citados por Men’s Health. Cómo obtener todos los beneficios

El golf, una opción para

Barracas venció 1-0 a Gimnasia y logró su primer triunfo en el Torneo Apertura

La cuarta fecha del campeonato argentino continuará con los choques entre Estudiantes y Riestra, Lanús-Talleres y Estudiantes RC VS Independiente Rivadavia

Barracas venció 1-0 a Gimnasia
DEPORTES
Joao Fonseca está listo para

Joao Fonseca está listo para defender el título en el Argentina Open: “Quiero ser número 1 y ganar torneos de Grand Slam”

“Mentiras y traición”: el conflicto que estalló en Alpine por el cambio a los motores Mercedes para la temporada 2026 de la F1

Raquetazos, una patada voladora y un llamativo discurso: el torbellino de Medvedev durante su caída en el Rotterdam

El golf, una opción para transformar hábitos y mejorar la calidad de vida después de los 45

Lanús recibe al Talleres de Tevez y busca ser líder en la Zona A del Torneo Apertura

TELESHOW
Juariu, fuerte tras su ida

Juariu, fuerte tras su ida y vuelta con la China Suárez: “Ella podría decir su verdad, pero desvió el tema”

Any Ventura habló de su desilusión con Edith Hermida tras su salida de Bendita: “La relación quedó rara”

Boy Olmi habló del presente de su vínculo con Carola Reyna: “Discutimos las mismas cosas desde hace treinta años”

Maxi López habló sin filtros sobre la reconciliación con Wanda Nara: “Yo siempre estuve para escucharla”

Juliana ‘Furia’ Scaglione oficializó su romance con el arquero Nicolás Rodríguez

INFOBAE AMÉRICA

Colegios privados de El Salvador

Colegios privados de El Salvador mantienen matrícula abierta hasta febrero para facilitar inscripción de estudiantes

La SIP exigió la liberación inmediata de los fundadores de El4tico detenidos en Cuba

El ejército israelí abatió a cuatro terroristas de Hamas en Gaza

Canal de Panamá entra en fase clave para negociar compensaciones por embalse en río Indio

Andrés Malamud: “Si ganaba el candidato de extrema derecha en Portugal, era una pesadilla para Europa”