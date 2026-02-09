El escándalo que generó la presentación del nuevo equipo de la F1 durante el Super Bowl: un famoso director de Hollywood denunció plagio

Así es el Cadillac de Fórmula 1

El lanzamiento del diseño del primer monoplaza de Cadillac en la Fórmula 1 no solo marcó un movimiento estratégico de marketing durante la definición del Super Bowl LX, sino que sumergió a General Motors y a su división deportiva en una controversia legal con uno de los directores más influyentes de Hollywood. Mientras la compañía buscaba consolidar su identidad en el máximo evento del deporte en los Estados Unidos, una demanda de Michael Bay buscó frenar la presentación de la nueva escudería de la Máxima, argumentando plagio de sus técnicas visuales registradas.

En paralelo al enfrentamiento por el trofeo Vince Lombardi entre los New England Patriots y Seattle Seahawks en Santa Clara, Bay interpuso una acción legal de último momento, con la intención de detener la emisión televisiva del comercial, según indicó el sitio The Athletic. El realizador, reconocido mundialmente por la saga Transformers, acusó a Cadillac y a su agencia de producir una pieza que representaba, en sus palabras, una “copia al carbón” de su estética cinematográfica.

La respuesta institucional llegó de inmediato. Desde General Motors, se desestimó la acusación afirmando que la demanda constituía “una distracción sin fundamentos” y defendieron su trabajo como “una celebración original de la ingeniería americana”. Por su parte, tras la transmisión, un comunicado oficial de Cadillac precisó el verdadero origen creativo del spot al anunciar que la dirección recayó en Sam Piling, cineasta respetado por sus obras de alto impacto visual y emocional. Bajo su mando, el spot evitó el “caos explosivo” que identifica a Michael Bay, optando por una propuesta de artesanía cinematográfica y contención musical, resaltada por la banda sonora del compositor Max Richter.

Visualmente, el anuncio mostró un monoplaza con dos mitades diferenciadas: una negra y una blanca, recursos que simbolizan el balance entre determinación y ambición, mientras el logo de Cadillac surge en un degradado que transmite sensación de velocidad, incluso con el auto en quietud.

Así será el diseño de Cadillac en su estreno en la F1

En términos internos, la dirección de Cadillac y General Motors atribuyó al acontecimiento un valor institucional mucho mayor. Dan Towriss, CEO de Cadillac F1 Team, declaró: “Esta decoración representa mucho más que un esquema de pintura; representa quiénes somos y qué aportamos a la Fórmula 1”. Además, agregó que utilizar el Super Bowl y el entorno de Times Square para la presentación responde al deseo de situar la marca “en la intersección del rendimiento, la cultura y el entretenimiento”.

El presidente de General Motors, Mark Reuss, destacó la trascendencia de la etapa abierta rumbo al debut en Melbourne en 2026. Reuss afirmó: “Presentar nuestra decoración oficial es un hito enorme en un viaje que comenzó hace años: ganar nuestro lugar en la parrilla, armar un equipo de clase mundial y desarrollar un auto de carreras digno de la Fórmula 1”. El directivo subrayó además la función del vehículo como vitrina de la “innovación, el espíritu y el orgullo estadounidense” que aspiran a plasmar en los circuitos internacionales.

Para el director del equipo, Graeme Lowdon, la presentación ratificó el carácter distintivo de la escudería: “Somos un equipo construido sobre una ambición audaz… Exhibimos esos valores al aprovechar uno de los eventos deportivos más significativos del mundo de una manera que nunca antes había sido hecha por un equipo de Fórmula 1”.

El director de cine Michael Bay (Andina)

La marca que pertenece a General Motors publicó varias fotos en sus redes sociales y un video, en el que comparan el estreno en sociedad del aspecto del auto con un lanzamiento de la NASA, si se toma la cuenta regresiva empleada. Además, cuando el auto arranca en pleno desierto, una explosión de fuego en la parte trasera emula a un transbordador: “La misión comienza”, reza en el final del anuncio.

A lo largo de los días de pruebas en el circuito de Barcelona, Cadillac completó 164 giros, apenas por delante de lo hecho por Aston Martin. “Lo más importante es que estoy orgulloso de todos los que trabajaron tan duro y estuvieron aquí con el auto”, dijo Valtteri Bottas tras esas sesiones. El team estadounidense utilizará motores Ferrari hasta 2028, cuando prevén transformarse en fabricante de unidades de potencia.

El desembarco de Cadillac como el undécimo equipo de la Fórmula 1 no sólo trazó una nueva estrategia mediática, sino que también llevó la disputa creativa entre figuras de la industria automotriz y el cine a una escala inédita en el gran escenario del deporte en los EEUU como lo es el Super Bowl.

Otra mirada del Cadillac de F1 tras su presentación en el Super Bowl LX