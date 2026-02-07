Deportes

La declaración de Tom Brady que generó repudio previo a la final del Super Bowl: “Me da asco”

Un jugador de New England Patriots salió al cruce luego de que la ex estrella de la NFL no respaldara a su antiguo equipo

Tom Brady se mostró desinteresado
Tom Brady se mostró desinteresado en el resultado del Super Bowl del domingo (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

Las declaraciones recientes de Tom Brady, considerado por muchos el mejor jugador en la historia de la NFL, han provocado una ola de críticas de figuras históricas y presentes de los New England Patriots. Frente al esperado enfrentamiento en el Super Bowl LX entre los Patriots y los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el ex mariscal de campo manifestó que “no le interesa” quién gane el partido, desatando el rechazo de su entorno más cercano en la franquicia. La reacción de los ex compañeros y actuales integrantes del equipo evidencia la magnitud de su malestar, en un contexto donde Brady condujo a New England a nueve Super Bowls y conquistó seis títulos.

Las respuestas llegaron de inmediato desde nombres emblemáticos. Robert Spillane, actual apoyador de los Patriots, manifestó abiertamente su rechazo hacia Brady: “Personalmente me da asco que Brady diga que no tiene interés en este duelo. Sabemos que es dueño de Las Vegas Raiders. Así que tiene que hacer lo que le convenga”, declaró Spillane, en referencia al vínculo accionarial del ex mariscal con el equipo de Nevada.

El distanciamiento de Brady respecto a su antiguo equipo quedó todavía más expuesto cuando este viernes dejó de seguir a la cuenta oficial de Instagram de los New England Patriots, según destacó la información original.

Robert Spillane le salió al
Robert Spillane le salió al cruce a Tom Brady (Mandatory Credit: Darren Yamashita-Imagn Images)

La polémica se intensificó cuando Vince Wilfork, tackle defensivo que compartió vestuario con Brady entre 2004 y 2014 y fue parte de dos campeonatos del Super Bowl con New England, desestimó rotundamente las explicaciones de su ex compañero. “Son tonterías, Tom. Todas esas cosas políticas no importan, esto no es político. Si eres un ‘patriot’ de por vida sabes lo que eso significa. No me vengas con esas tonterías políticas. No crees que vamos a ganar, elige a Seattle”, expresó Wilfork de forma categórica.

En la misma línea, Asante Samuel —campeón junto a Brady en las ediciones XXXVIII y XXXIX— acusó al ex mariscal de campo de sentir envidia por la actualidad del equipo. A través de sus redes sociales, Samuel lanzó un reproche directo: “Brady, no puedes ser el único que gana Super Bowls. Si te molestan Drake Maye y Mike Vrabel, decir: ‘No tengo nada que ver en esta pelea’, no es algo que queríamos oír”.

La avalancha de reproches se consolidó a lo largo de la semana tras las declaraciones en las que Brady dejó clara su falta de interés en el desenlace de la final. El ahora analista de Fox Sports intentó justificar sus comentarios y explicó: “Estoy en una fase diferente de mi vida. Realmente quiero sentarme como un aficionado, disfrutar el juego y el momento”.

Uno de los eventos deportivos
Uno de los eventos deportivos del año: el Super Bowl LX que se disputará en California (REUTERS/Carlos Barria)

Las críticas de Vince Wilfork y Asante Samuel evidencian la importancia que tuvo Brady durante sus años en la organización y el peso que arrastran sus palabras entre quienes compartieron con él una de las eras más exitosas del fútbol americano profesional.

El próximo Super Bowl LX se jugará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en el área de la Bahía de San Francisco. El partido comenzará a las 18:30 (hora del Este de EE. UU.) / 15:30 (hora del Pacífico) / 20:30 (hora Argentina) y será transmitido en vivo por Disney+ en todo el país.

