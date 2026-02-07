El plan de Flamengo para romper el mercado y sacar a Vinicius del Real Madrid

El futuro de Vinicius pone en alerta al Real Madrid (REUTERS/Ana Beltran)

El Flamengo activó una estrategia para intentar el regreso de Vinicius Jr y desafiar el statu quo del Real Madrid en un movimiento que podría romper el mercado de fichajes y atraer al delantero brasileño al club carioca. Según develó el diario español Marca, la maniobra tuvo su primer movimiento público durante la llegada de Lucas Paquetá a Río de Janeiro. E

Durante la presentación oficial de Paquetá, el director de fútbol de Flamengo, José Boto, lanzó un mensaje directo: “La puerta siempre está abierta para él”. Luego agregó: “Su contrato está cerca de terminar, no tendríamos que pagar nada al Real Madrid”. De acuerdo con la cobertura del rotativo español, el club brasileño dejó de lado la discreción para adoptar una postura activa y pública al declarar su interés por el atacante.

El contrato de Vinicius Jr con el Real Madrid finaliza en junio de 2027. Sin embargo, la renovación aún no se ha cerrado y, en el fútbol de élite, ingresar en los dos últimos años de contrato sin acuerdo genera un cambio de poder. El diario madrileño sostiene que en Valdebebas reconocen la urgencia de llegar a un acuerdo antes de que el jugador entre en su última temporada bajo contrato. El presidente Florentino Pérez mantiene como prioridad evitar la salida gratuita de uno de los pilares del proyecto. Las negociaciones, no obstante, se encuentran estancadas debido a diferencias económicas, lo que ha generado un ambiente propicio para especulaciones y presión externa.

En este contexto, el Flamengo optó por una estrategia distinta a la de otras potencias del mercado. Mientras Arabia Saudí ofrece grandes sumas de dinero y la Premier League promete competitividad, el club carioca apuesta por la identidad y el sentido de pertenencia. Según Marca, el mensaje de la directiva brasileña no está dirigido a convencer al Real Madrid, sino a seducir directamente al propio jugador. “El movimiento solo sería posible si el jugador quiere”, expresó José Boto, dejando claro que la decisión final recae en Vinicius.

Flamengo sueña con repatriar a Vinicius

El contexto en el que se produce este movimiento no es accidental. El Real Madrid atraviesa una reconfiguración tanto en lo deportivo como en lo salarial. Según Marca, Vinicius Jr reclama un contrato acorde a su estatus global y su entorno considera que cada mes sin acuerdo refuerza su posición. El interés de Flamengo, planteado abiertamente, agrega presión y recuerda a la dirigencia española que el tiempo corre en su contra.

Los hechos centrales del caso se resumen en cinco puntos clave:

Vinicius Jr mantiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2027.

Las negociaciones para la renovación están bloqueadas por diferencias económicas.

Flamengo deslizó la posibilidad de un regreso sin necesidad de pagar traspaso.

Clubes como Arabia Saudí y la Premier League permanecen atentos a la situación.

La decisión final dependerá exclusivamente del futbolista.

El club brasileño ya no plantea el regreso de Vinicius Jr como una ilusión. José Boto subrayó que no se trata de nostalgia, sino de una estrategia deliberada para marcar territorio y abrir una nueva etapa en la relación con el delantero. El mensaje enviado desde Brasil funciona como recordatorio para el Real Madrid: “El tiempo no juega a favor del Madrid”, según recoge el diario deportivo.

Por primera vez desde su desembarco en Europa, Vinicius Jr enfrenta una disyuntiva que trasciende el dinero o los títulos. Ahora el foco está en el control de su propio destino y la posibilidad de regresar como ídolo absoluto al club donde se formó. El reloj empezó a correr y tanto la dirigencia del Real Madrid como el entorno del jugador lo tienen presente.

El extremo es una de las principales figuras del conjunto merengue y en la actual temporada ostenta ocho goles y 11 asistencias en 33 presentaciones. Desde su llegada a la Casa Blanca en 2018, el brasileño se alzó con 14 títulos: tres Supercopa de España, tres Ligas de España, una Copa del Rey, dos Mundiales de Clubes, dos Champions League, dos Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental.