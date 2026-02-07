Del gol al minuto de un ex River Plate, a la corrida de Nacho Russo: los dos tantos en 10 minutos que hizo Tigre en el Monumental

Sin dudas que el inicio del partido para River Plate estuvo muy lejos de ser el esperado ante un Tigre que golpeó en las dos veces que pudo. En tan solo 10 minutos, y apenas cruzando el cuarto de hora del primer tiempo, el Matador ya había logrado marcar dos tantos en el Estadio Monumental en el duelo correspondiente a la 4ª fecha del Torneo Apertura.

El reloj indicaba los primeros 5 minutos de actividad cuando un futbolista que salió de las inferiores y todavía pertenece al club tuvo la fortuna de su lado para abrir el marcador. Tiago Serrago, mediocampista de 22 años que estuvo cedido previamente en Defensa y Justicia y Aldosivi, recibió en el sector derecho del área grande, le pegó rasante y marcó el 1-0: el remate se desvió en Matías Viña y descolocó al arquero Santiago Beltrán.

Previamente, David Romero había recibido en la puerta del área y le había ganado en el forcejeo a Lautaro Rivero para dar un buen pase a Serrago. El futbolista nacido en las inferiores del Millonario llegó en los últimos días del 2025 a Victoria y firmó a préstamo hasta diciembre del 2026 sin cargo y con opción de compra tras haber acumulado 27 partidos (2 goles y 1 asistencia) la temporada previa en Aldosivi. En ese contexto, su festejo fue pidiendo disculpas al público.

Pero el cachetazo de Serrago (que fue titular por primera vez en el Matador este sábado) no fue todo. A los 15 minutos, una contra letal de Ignacio Russo terminó con el 2-0 en los pies de Romero.

River buscaba el empate en una posesión ofensiva sin mayores problemas hasta que Juan Fernando Quintero dio mal un pase y el propio Romero recuperó para iniciar una veloz contra. Lanzó de primera para Nacho Russo, quien le tiró un caño a Rivero en mitad de cancha y protagonizó una furiosa corrida para ceder en la puerta del área la pelota a su compañero.

El hijo de Miguelo, de 25 años, que venía de anotar un tanto y dar una asistencia en el 3-1 sobre Racing, dejó mano a mano a Romero. El delantero de 22 años, que había marcado ante Belgrano y contra la Academia de Avellaneda, no tuvo problemas para sumar su tercera anotación en el torneo ante la salida desesperada de Beltrán.

Romero se inició en Talleres de Córdoba, tuvo un paso por Unión La Calera de Chile en 2024 y desembarcó a préstamo en Tigre para el 2025. Ante su buen nivel (acumuló 5 goles y 2 asistencias en 21 partidos), el Matador le compró el 100% del pase a la T hace apenas unos días y le hizo un contrato hasta 2030.