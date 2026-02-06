El desfile de la delegación argentina en la ceremonia inaugural de los JJOO de invierno: quiénes fueron los dos abanderados

Franco Dal Farra y Francesca Baruzzi fueron los abanderados de la comitiva

La delegación de los ocho representantes argentinos que están en los Juegos Olímpicos de invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026 participaron en el tradicional desfile cuando promediaba la mitad de la ceremonia inaugural de la cita que se prolongará hasta el 22 de febrero.

Este momento del evento llevado a cabo en su mayoría en el Estadio de San Siro, tradicional casa de Inter y Milan en el fútbol italiano, contó con la particularidad de que todos los deportistas pudieron salir desde las diferentes sedes de los JJOO, debido a que algunas disciplinas, como snowboard o esquí alpino, se disputarán pocas horas después a unas cuatro horas de viaje desde el epicentro en suelo milanés.

Franco Dal Farra y Francesca Baruzzi fueron los abanderados argentinos en distintos puntos de Italia para hacer flamear la bandera argentina y comenzar a palpitar la participación Albiceleste, que tendrá acción desde este sábado.

En primer lugar, Dal Farra es uno de los cuatro integrantes del equipo de esquí de fondo y disputará sus segundos JJOO después de su debut en Beijing 2022. Heredó el legado familiar de la disciplina de su madre, Inés Alder, y su tío Guillermo, quienes fueron olímpicos en Albertville 1992, sumado a que su hermano Marco compitió en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lillehammer 2016. Lo acompañarán Mateo Sauma, Agustina Groetzner y Nahiara Díaz, quien lidera el circuito de la Copa Sudamericana en los últimos años y también fue olímpica en Beijing 2022 con apenas 18 años.

Franco Dal Farra fue uno de los abanderados de la Argentina (Crédito: Reuters/Stephanie Lecocq)

En distinta sintonía, Baruzzi es una de las participantes en esquí alpino. La mujer de 27 años es oriunda de San Carlos de Bariloche, logró un doble Top 30 en Beijing 2022 y marcó un resultado histórico para la Argentina al ingresar entre las mejores 30 de una prueba técnica de Copa del Mundo. Además, logró un destacado 10° puesto en slalom en Lillehammer 2016.

El equipo es completado por Nicole Begue, una atleta juvenil nacida en Estados Unidos en 2006 y de gran proyección en disciplinas de velocidad, y Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier que logró un séptimo puesto en super-G en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lausanne 2020 y lideró el ranking sudamericano 2025 en Slalom Gigante.

Al igual que Baruzzi y Dal Farra, Nahiara Díaz también participará de sus segundos Juegos Olímpicos, luego de su presencia en Beijing 2022, mientras que Mateo Sauma (21 años) y Agustina Groetzner (22 años) tendrán su bautismo en esta cita.

Por otro lado, Verónica Ravenna es la argentina más experimentada con su tercera presencia después de PyeongChang 2018 y Beijing 2022. Se trata de la máxima especialista nacional en luge, deporte donde los atletas se deslizan por una pista de hielo a más de 150 kilómetros por hora. Nació en Buenos Aires, pero emigró de joven a Whistler, Canadá. La atleta de 27 años logró un destacado séptimo puesto hace una década en Lillehammer 2016.

Más fotos del desfile de la delegación argentina en Italia

Iniciará su participación este sábado (Crédito: Reuters/Kai Pfaffenbach

Francesca Baruzzi fue la encargada junto a Dal Farra de hacer flamear la bandera nacional en Europa (Crédito: Reuters/Jennifer Lorenzini)

Todos los deportistas pudieron estar presentes porque el desfile se hizo desde todas las sedes de los JJOO (Crédito: Reuters/Dylan Martinez)

La agenda de los argentinos en los Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026:

Sábado 7 de febrero

07:30 - Tiziano Gravier (esquí Alpino, descenso masculino)

Domingo 8 de febrero

07:30 - Nicole Begué (esquí alpino, descenso femenino)

08:30 - Franco dal Farra y Mateo Sauma (esquí de fondo, esquiatlón masculino)

Lunes 9 de febrero

13:00 - Verónica Ravenna (luge, Individual femenino - serie 1)

14:35 - Verónica Ravenna (luge, Individual femenino - serie 2)

Verónica Ravenna será la representante en luge (REUTERS/Edgar Su)

Martes 10 de febrero

05:15 - Nahiara Díaz y Agustina Groetzner (esquí de fondo, sprint femenino)

05:55 - Franco dal Farra y Mateo Sauma (esquí de fondo, sprint masculino)

06:30 - Nicole Begué (esquí alpino - combinada femenina, descenso)

10:00 - Francesca Baruzzi (esquí alpino - combinada femenina, slalom)

13:00 - Verónica Ravenna (luge, Individual femenino - serie 3)

14:34 - Verónica Ravenna (luge, Individual femenino - serie 4)

Miércoles 11 de febrero

7:30 - Tiziano Gravier (esquí alpino, supergigante masculino)

Jueves 12 de febrero

07:30 - Francesca Baruzzi y Nicole Begué (esquí alpino, supergigante femenino)

09:00 - Nahiara Díaz y Agustina Groetzner (esquí de fondo, 10km femeninos)

Viernes 13 de febrero

07:45 - Franco dal Farra y Mateo Sauma (esquí de fondo, 10km masculinos)

Sábado 14 de febrero

06:00-11:10 - Tiziano Gravier (esquí alpino. slalom gigante masculino)

Domingo 15 de febrero

06:00-11:10 - Francesca Baruzzi y Nicole Begué (esquí alpino, slalom gigante femenino)

Lunes 16 de febrero

06:00-11:10 - Tiziano Gravier (esquí alpino, slalom masculino)

Miércoles 18 de febrero

05:45 - Nahiara Díaz y Agustina Groetzner (esquí de fondo, sprint por equipos femeninos)

06:00-11:10 - Francesca Baruzzi (esquí alpino, slalom femenino)

06:15 - Franco dal Farra y Mateo Sauma (esquí de fondo, sprint por equipos masculinos)

Sábado 21 de febrero

07:00 - Franco dal Farra (esquí de fondo, 50 km masculinos)

*Los horarios son de Argentina