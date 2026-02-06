Récords y ciencia: cómo se construyen las pistas más rápidas para el patinaje de velocidad olímpico

El patinaje de velocidad sobre hielo destaca como una de las disciplinas más rápidas y exigentes de los Juegos Olímpicos de Invierno (REUTERS/Tingshu Wang)

Hoy comenzaron los Juegos Olímpicos de Invierno y el patinaje de velocidad sobre hielo se destaca como uno de los deportes más rápidos y exigentes, en el que cada récord mundial resulta de la interacción entre el talento de los atletas y una combinación precisa de ciencia, ingeniería y técnica.

Los óvalos de Calgary, en Canadá, y Salt Lake City, en Estados Unidos, han sido escenario de numerosas marcas históricas, donde controlar factores como la resistencia del aire y la fricción del hielo se convierte en un trabajo fundamental. Según National Geographic, detrás de cada hazaña existe una preparación exhaustiva para optimizar el entorno y facilitar marcas excepcionales.

Las pistas más rápidas del mundo: presentación y récords

En la élite del patinaje de velocidad, Calgary y Salt Lake City se disputan el estatus de las pistas olímpicas más rápidas del planeta. Hasta noviembre de 2025, los patinadores en Salt Lake City han conseguido establecer 15 récords mundiales vigentes, mientras que Calgary suma 7, las cifras más altas internacionalmente, según National Geographic.

Las pistas olímpicas de Calgary y Salt Lake City compiten por el título de las más rápidas del mundo en patinaje de velocidad (Credit: Sergei Belski-Imagn Images)

Estos resultados están directamente relacionados con la altitud. Los especialistas sostienen que la ubicación de ambos óvalos ha sido crucial para que sean reconocidos por su velocidad. Calgary se sitúa a 1.045 metros sobre el nivel del mar y Salt Lake City a unos 1.425 metros.

El óvalo de Inzell, en Alemania, también destaca en el circuito internacional. Ubicado a 690 metros de altitud, el Max Aicher Arena ostenta un récord mundial vigente y consolida su presencia entre las sedes más veloces.

De acuerdo con National Geographic, la combinación de factores ambientales y el alto nivel técnico en el mantenimiento de las pistas explican el dominio de estos óvalos en los registros históricos.

La física del aire y la altitud en el patinaje de velocidad

La resistencia del aire influye tanto como el propio hielo en el desempeño de los patinadores de velocidad. Sean Maw, profesor de ingeniería en deportes de invierno, explicó a National Geographic: “En el patinaje de velocidad, hay dos cosas que te frenan: el hielo y el aire, y nada más.”

En mayores altitudes, la atmósfera se vuelve menos densa, lo que disminuye la resistencia del aire. Mark Messer, fabricante de hielo del óvalo de Calgary y responsable del hielo en 7 ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno, afirma: “Cuanto más arriba estás, más delgado es el aire.” Esta reducción facilita que los patinadores alcancen velocidades superiores.

La resistencia del aire impacta significativamente en el rendimiento de los patinadores de velocidad sobre hielo (Mandatory Credit: Sergei Belski-Imagn Images)

Aun así, la altitud solo soluciona parte del reto. La fricción del hielo sigue siendo un elemento decisivo, independientemente de dónde se ubique la pista. Edward Lozowski, físico canadiense especializado en fricción del hielo, destaca que un bajo nivel de fricción permite una mayor velocidad. Sin embargo, advierte: “Si no hubiera fricción, el patinador no podría avanzar.”

El arte y la ciencia de fabricar hielo ideal

Lograr un equilibrio entre el agarre y el deslizamiento del hielo representa un desafío esencial en la preparación de los óvalos olímpicos. Messer sostiene que buscan “un equilibrio entre agarre y deslizamiento”, priorizando un hielo más duro y frío para el patinaje de velocidad. Se ajustan normalmente temperaturas entre -8 y -9°C y se mantiene el ambiente entre 15 y 16°C.

Otro factor relevante es la composición del agua utilizada. Aunque lo ideal es emplear agua relativamente limpia, una pureza total puede perjudicar la estructura del hielo. Según Messer, las pequeñas impurezas ayudan a mantener la superficie firme.

La humedad ambiental añade otra complejidad, ya que un exceso puede provocar la formación de escarcha, generando cristales que disminuyen la velocidad. Para contrarrestar esto, los sistemas de aire acondicionado y refrigeración deben regular el ambiente de manera precisa. No obstante, alcanzar el equilibrio perfecto requiere experiencia y ajustes constantes en cada pista.

El equilibrio entre agarre y deslizamiento del hielo es fundamental en la preparación de óvalos olímpicos de patinaje de velocidad (REUTERS/Issei Kato)

Lozowski sintetiza el reto: “Es tanto un arte como una ciencia crear las condiciones ideales para el patinaje de velocidad en un óvalo olímpico”, declaró a National Geographic.

En la superficie del hielo, la física y la química interactúan continuamente. Lozowski explica que los patinadores realmente se deslizan sobre una capa microscópica de agua, de hasta tres micrómetros de grosor, generada por la combinación de la presión de la cuchilla y el calor de la fricción al contacto con el hielo. Sin esta capa líquida, patinar sobre hielo sería tan difícil como hacerlo sobre concreto.

Tecnología, material deportivo y futuro del patinaje de velocidad

La evolución técnica en el deporte va más allá de las condiciones del óvalo. Los patines de velocidad, caracterizados por cuchillas más largas y planas que las de otras disciplinas, fueron diseñados para reducir la fricción al mínimo, lo que permite mayor velocidad, pero disminuye la maniobrabilidad.

Maw explicó a National Geographic que estos patines “priorizan la velocidad sobre la capacidad de giro”, exigiendo a los atletas afinar al máximo su técnica en curvas largas.

Los patines de velocidad cuentan con cuchillas largas y planas diseñadas especialmente para reducir la fricción en la pista (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de soluciones personalizadas y nuevas tecnologías en los materiales deportivos podría definir el futuro del patinaje de velocidad. Aunque existen controles estrictos que prohíben algunos recubrimientos y aleaciones, se continúan explorando alternativas para optimizar el rendimiento sin vulnerar las normas.

Si bien las innovaciones influyen tanto en la construcción de las pistas como en el equipamiento deportivo, fabricantes de hielo como Messer coinciden en que su labor es proporcionar condiciones óptimas y neutrales para la competencia, sin incidir directamente en los resultados.

Como subraya National Geographic, la excelencia de las pistas crea el entorno adecuado, pero la diferencia real la marcan los atletas que, con su capacidad y dedicación, continúan superando los límites de la velocidad sobre hielo.