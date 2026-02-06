Alerta en la Fórmula 1: el inesperado giro en la nueva reglamentación que perjudicaría a Alpine y otras tres escuderías en la guerra de motores

Desde Italia aseguran que un cambio en la reglamentación afectará a los equipos motorizados por Mercedes: Alpine, McLaren, Williams y la escudería principal, en alerta

La Fórmula 1 salió a pista en Barcelona de manera formal por primera vez para la nueva era de la categoría, pero la divisional comenzó a competir mucho antes con el intenso debate en torno a los motores Mercedes y su “truco” para lograr mayor potencia aprovechando un gris de la reglamentación que comenzó a regir desde este 2026.

Más allá de que los primeros informes marcaban que la FIA había optado por no penalizar este enfoque, los últimos rumores encendieron las luces de alerta en Mercedes, pero también en los tres equipos que provee: Alpine, Williams y el último campeón, McLaren.

El medio especializado Autosprint, de origen italiano, aseguró que la FIA aprobará “la línea de Ferrari” en este intenso debate entre motoristas y que “tiene previsto verificar los V6 en estado estático pero en caliente”.

Si bien no se puede perder de vista que la información sobre este giro en la interpretación reglamentaria llega desde un medio italiano, el planteo está vinculado a que la modificación en la forma de medición de la compresión de los motores “se aprobaría con el voto de 4 de los 5 fabricantes”, según aseguró el cronista Di Fulvio Solms

Si bien hay once escuderías, sólo existen cinco fabricantes de unidades de potencia: Ferrari (Haas, Cadillac y la escudería de Maranello), Honda (Aston Martin), Audi (ingresó en lugar de Sauber como equipo fabricante), Mercedes (Alpine, Williams, McLaren y el equipo principal) y la sociedad Red Bull Powertrains-Ford que provee tanto al equipo principal del energizante, como el satélite Racing Bulls.

“Los motores V6 de Mercedes Benz, aunque cumplían con la letra del reglamento gracias a las mediciones en frío, eran capaces de superar, una vez en funcionamiento y en caliente, los nuevos límites impuestos a la relación de compresión (16:1)”, planteó en las últimas horas el citado medio italiano que ahora afirma que todos los motores pasarán a ser medidos en caliente, en contraposición al reglamento inicial que marcaba que lo harían en temperatura ambiente.

El Mercedes fue el coche que más giró en los tests privados de Barcelona con 500 vueltas

La información asegura que la reunión celebrada en las últimas horas entre los equipos, la Fórmula 1 y la FIA “acordó cambiar los criterios de prueba” a partir del Gran Premio de Australia que iniciará la nueva temporada en marzo. El nuevo método “consiste en la medición de las piezas del V6 debidamente calentadas, pero en forma estática”.

Si bien Toto Wolff aseguró que el motor es “legal” y lanzó una filosa frase contra los que intentan cambiar el enfoque sobre los motores, desde Autosport ahora subrayan que hubo una variante clave en el bloque de continuidad que lideraba el jefe de Mercedes: Red Bull ya no respaldaría la postura de esta escudería.

Este tema deberá someterse a una votación para modificar el Reglamento Técnico publicado, pero Mercedes corre riesgo porque no se necesita “unanimidad” para hacerlo, sino una “mayoría” calificada con la FIA, la Fórmula 1 y cuatro de los cinco fabricantes de motores apoyando esta variante.

“La única oposición vendría de Mercedes, ya que a la firme postura de Ferrari, junto con Honda y Audi, se suma ahora Red Bull Powertrains, que en un primer momento no había firmado la carta de protesta. El cambio en los criterios de medición tampoco es una buena noticia para los clientes de la marca alemana: ni para McLaren, que aspira a revalidar el título mundial, ni para Williams y Alpine”, advirtieron en el portal italiano.

Lo llamativo del caso es que falta menos de una semana para el inicio de la primera sesión de pretemporada en Baréin (del 11 al 13 de febrero; del 18 al 20 será la segunda tanda) y apenas un mes para el estreno oficial con el Gran Premio de Australia pautado del 5 al 8 de marzo. Tampoco se puede pasar por alto que Mercedes fue el equipo que más giró durante los tests privados de Barcelona con 500 vueltas contabilizadas sin mayores problemas de fiabilidad y su unidad de potencia alcanzó las 1128 vueltas sumando lo hecho por Alpine y McLaren (Williams se ausentó por problemas de desarrollo) en territorio catalán.

McLaren lució un diseño de camuflaje para los tests privados y recién el próximo lunes 9 de febrero difundirá su livery (Foto: @McLarenF1)

El medio italiano AutoRacer resumió el “posible truco” en la relación de compresión del motor en disputa: “Al parecer, los técnicos de Mercedes han encontrado la manera de acercar la capacidad de esta relación al antiguo valor de 18:1, en comparación con el 16:1 impuesto por el reglamento técnico de este año”. Sin embargo, reconocieron que algunos “expertos” en el tema plantean como “improbable” llegar a una compresión 18:1: “Alcanzar una relación de compresión más alta habría supuesto hablar de una ventaja, según algunos, de hasta 20 CV”.

Si bien coincidió que Red Bull dejó su neutralidad de lado y se metió “de forma más activa” en esta batalla, matizó el alcance de la reunión realizada en las últimas horas y planteó que “surgieron propuestas que ahora serán evaluadas”. En ese contexto, aseguró que los técnicos de Ferrari identificaron “una solución que aclara los métodos de control actuales y futuros para evitar que se repitan situaciones similares”, lo que fue “aprobado” pero todavía sin el sello de control de la FIA.

La nueva regulación técnica de la FIA para 2026, que establece una relación de compresión máxima de 16:1 en los motores de Fórmula 1, ha generado inquietud entre los fabricantes tras detectarse posibles ventajas asociadas al uso de materiales que expanden su volumen con el aumento de temperatura durante las carreras.

Según estimaciones difundidas por el portal The Race, las posibles ganancias podrían llegar a 10 kW (13 caballos de fuerza), cifra que se traduciría en hasta 0.4 segundos por vuelta dependiendo de las características de cada circuito. La diferencia surge porque, pese a los límites normativos, las mediciones oficiales continúan realizándose a temperatura ambiente, mientras que en carrera los componentes sufren el efecto del calor.

Una reunión entre los fabricantes de motores y la FIA, en la que se abordaron los cambios al artículo C5.4.3 del reglamento técnico, elevó la tensión en el sector. La modificación redujo la relación de compresión permitida de 18:1 a 16:1, pero mantuvo los mismos procedimientos de control, escenario que abre la puerta a interpretaciones regulatorias.

La polémica escaló cuando Ferrari, Audi y Honda solicitaron formalmente a la FIA aclaraciones sobre la legalidad de la estrategia mediante una carta conjunta. Argumentaron que, bajo la actual interpretación del artículo C1.5, algunos motores podrían operar fuera de los parámetros normativos mientras dura la competición, lo que pondría en cuestión la equidad en la pista.