Del Top 50 al servicio militar obligatorio: quién es Soon-Woo Kwon, la carta fuerte de Corea del Sur ante Argentina

Sonwoo Kwon enfrentará a Marco Trungelliti en el segundo partido de la serie (Fuente: REUTERS/Pablo Morano)

La Copa Davis, casi siempre impredecible, no solo permite cruces inusuales, ajenos a la rutina del circuito. No solo concede sorpresas destinadas a quedar enmarcadas: también revela historias singulares del mapa global del tenis.

Busan, para el común denominador de los fanáticos del tenis, habría sonado como un nombre lejano. En el presente inmediato es la ciudad donde la Selección Argentina de Tenis YPF afrontará el cruce frente a Corea del Sur por la primera ronda de los Qualifiers.

El conjunto local, capitaneado por Jong-Sam Chung, está integrado por Hyeon Chung (392°), Sanhui Shin (352°), Uisung Park (224° en dobles) y Jisung Nam (164° en la modalidad de duplas). Pero todas las miradas se posan sobre el singlista número 1: Soon-Woo Kwon (343°), ex Top 50 y campeón de dos títulos ATP, hoy inmerso en una realidad distante del circuito. ¿Qué fue de la vida del hombre que expuso su frustración en los Juegos Asiáticos y se volvió viral tras no poder esquivar el servicio militar obligatorio en su país?

Kwon nació el 2 de diciembre de 1997 en Sangju, una pequeña ciudad rural famosa por sus caquis secos, ubicada en el interior de la provincia de Gyeongsang del Norte, un territorio alejado del pulso cosmopolita y vinculado históricamente a la presencia de una base de las fuerzas armadas.

El Peluca -así lo apodan- Kwon creció en un entorno cercano al deporte, aunque lejos de la práctica profesional. Su padre, Younghun, es profesor de geografía en una escuela secundaria y un talentoso tenista aficionado. Su madre, Eunmi, y sus hermanas, Hakyung y Sookyung, completan el núcleo íntimo. La mayor de ellas fue coronada Miss Corea en 2015, logro que le otorgó una notoriedad significativa dentro del país.

Sonwoo Kwon en la serie frente a República Checa, en enero de 2025 (Fuente: REUTERS/David W. Cerny)

El primer sueño de Kwon fue, acaso, el de tantos niños: convertirse en futbolista. Sin embargo, en ese trayecto apareció otra pasión que terminaría por torcer el rumbo: el tenis. A los 10 años eligió la raqueta por sobre la pelota y comenzó a destacarse con rapidez, hasta convertirse en uno de los proyectos más prometedores del ámbito local.

Con 16 años se trasladó a Seúl y su paso por el circuito junior fue breve, aunque contundente: acumuló 19 victorias y apenas cuatro derrotas (83% de efectividad), conquistó cuatro títulos y, en marzo de 2015, alcanzó el puesto 46 del ranking mundial juvenil. Ese mismo año dio el salto al profesionalismo -curiosamente en el Challenger de Busan- y en noviembre celebró dos títulos Futures consecutivos en Camboya, los primeros de su recorrido en el alto nivel.

El 2016 lo confirmó como uno de los jóvenes a seguir: sumó otros tres campeonatos, debutó en el circuito ATP y cerró la temporada en el puesto 286 del escalafón. Tras dos años de aprendizaje, adaptación y vaivenes —sin grandes saltos en la clasificación, pero ya vistiendo por primera vez la camiseta de Corea del Sur—, encontró su quiebre definitivo en 2019, cuando logró irrumpir entre los cien mejores del mundo.

Desde allí consiguió sostenerse durante tres temporadas en ese selecto grupo, alcanzando su pico en noviembre de 2021, cuando trepó hasta el ranking 51 y levantó su primera corona en el circuito ATP, en el 250 de Astana. Además, sumó un tercer título del Challenger Tour en ese período.

El último festejo en la élite llegó a comienzos de 2023, en el ATP 250 de Adelaida, resultado que lo convirtió en el único jugador surcoreano con múltiples títulos ATP en la historia. Aunque parecía marcar su despegue definitivo, el destino le tenía reservado un giro abrupto: tras no conseguir una medalla en los Juegos Asiáticos -cayó de manera inesperada en su debut ante el indio Kasidit Samrej (636°)-, Kwon reaccionó con furia, destrozó su raqueta contra el suelo y se retiró sin saludar a su rival. El episodio selló su suerte: sin la presea dorada, quedó automáticamente obligado a cumplir con el servicio militar.

Soonwoo Kwon rompió la raqueta tras perder en segunda ronda de los Juegos Asiáticos: debía alistarse al servicio militar obligatorio de Corea del Sur

En Corea del Sur, esta exigencia alcanza a todos los hombres, salvo que obtengan una exención, como ocurre con quienes conquistan el oro en la competencia continental. Ese privilegio, por ejemplo, le permitió a Hyeon Chung reducir su servicio a apenas cuatro semanas. “Mi vida en el Tour se detendrá prácticamente dos años”, explicó Kwon, por entonces 112 del mundo, que inició esa etapa el 13 de enero de 2025 y aún la transita. El proceso dura unos 20 meses.

Aun así, su marcha no se detuvo por completo. Con menos tiempo disponible que antes, pero sin renunciar al ritmo competitivo, hoy, a los 28 años, ocupa el puesto 343 del ranking ATP y atraviesa un inicio de temporada alentador. Luego de disputar apenas ocho torneos durante el año pasado —con tres trofeos y una final—, abrió el 2026 de manera inmejorable al conquistar el Challenger de Phan Thiet (categoría 50). Partiendo desde la clasificación, encadenó siete victorias consecutivas sin ceder sets y levantó su primer título en ese circuito desde febrero de 2019.

Si bien luego se despidió en el debut de la segunda edición del certamen, llegará a la serie frente a la Argentina con confianza, rodaje y el peso de ser la principal raqueta local. En una competencia donde el contexto suele alterar cualquier pronóstico, Soon-Woo Kwon aparece como el obstáculo mayor que deberá sortear el conjunto albiceleste en Busan.