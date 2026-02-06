Deportes

Argentina inicia su camino en la Copa Davis ante Corea del Sur: horario, cómo ver en vivo los partidos y todo lo que hay que saber

La serie se abrirá el viernes por la noche con dos cruces individuales: primero será el turno de Thiago Tirante ante Hyeon Chung y, luego, Marco Trungelliti con Soon Woo Kwon

Selección Argentina de Copa Davis
Selección Argentina de Copa Davis vs Corera del Sur

La Selección Argentina de Tenis YPF de Copa Davis se enfrentará este viernes a Corea del Sur por la primera ronda de los Qualifiers 2026, sobre las canchas duras cubiertas del Gimnasio Gijang, ubicado en Gijang-gun, en el sector noreste de Busan. El estadio, con capacidad para 3.700 espectadores, será la sede de una serie al mejor de cinco partidos. Los encuentros serán transmitidos por TyC Sports y Dsports durante las dos jornadas de competencia.

A más de 19.000 kilómetros de distancia de la Argentina y tras una travesía aérea de 36 horas, con tres escalas en San Pablo, Addis Ababa y Seúl, el conjunto dirigido por Javier Frana, que tendrá en sus alineaciones a cinco tenistas debutantes con la camiseta nacional en este tipo de competencias, inicia un nuevo desafío con el deseo de conseguir el triunfo y avanzar a la segunda fase, escenario que lo pondría una vez más a las puertas de la clasificación al Final 8, que se disputará en Bolonia del 23 al 29 de noviembre.

Thiago Tirante, el único Top 100 de la delegación albiceleste, ocupa el puesto 95 del escalafón mundial y, junto a Marco Trungelliti (134°), será el encargado de los singles. La dupla de dobles estará conformada por Guido Andreozzi (32° en dobles) y Federico Gómez (197°). Completa el equipo Juan Pablo Ficovich (172°).

Por el lado del conjunto asiático estarán Soon Woo Kwon (343°, ex 52°), Sanhui Shin (353°), Hyeon Chung (392°, ex 19°), Ji Sung Nam (167° en dobles) y Uising Park (248° en dobles).

Las dos principales raquetas de
Las dos principales raquetas de la serie entre Argentina y Corea del Sur, Thiago Tirante y Soon Woo Kwon

La serie comenzará a jugarse el viernes a las 23:00 (hora argentina) con el duelo entre Tirante y Chung. A continuación, será el turno de Trungelliti frente a Kwon. En la madrugada del domingo, a partir de la 01:00, se iniciará la segunda jornada con el partido de dobles entre Andreozzi y Gómez ante Park y Sung Nam. Posteriormente, de ser necesario, se disputarán los singles invertidos: Tirante frente a Kwon y Trungelliti ante Chung.

Sobre el sorteo, el capitán argentino, Frana, sostuvo: “No había una expectativa en relación a cómo se iba a dar el sorteo. Simplemente es una formalidad, pero no teníamos una preferencia. Lo que salió está bien para nosotros”.

Al respecto, Tirante manifestó: “No teníamos preferencias; va más por salir a la cancha y dar lo mejor que uno tiene. Va a ser todo nuevo para nosotros, así que creo que va a ser muy lindo poder arrancar, gritar los puntos y estar unidos como equipo. El ranking a veces es solo un número. Me preparé de la mejor manera para encararlo bien. Es mi primera vez y espero hacerlo lo mejor posible. Venimos haciendo un gran trabajo en equipo y el día del partido voy a dar lo mejor de mí para ganar. Intentaré hacerlo de la mejor manera, tanto en lo táctico como en lo emocional”.

En tanto, Trungelliti dijo: “Estos días de convivencia han sido muy bonitos. La hemos pasado muy bien, con cierta tensión, obviamente, pero en su mayoría con disfrute y relax, y enfocados en lo que tenemos que hacer, que es prepararnos de la mejor manera posible para enfrentar esta situación. Todos hemos practicado dobles y singles y creo que mejor no podemos llegar”.

Y sentenció: “Si Thiago gana, buenísimo, pero es una competencia en equipo, algo que no estamos acostumbrados a jugar, y se trata un poco de eso: de que, si se gana o se pierde, no cambia mucho. En mi caso, voy a estar acompañándolo en la cancha en el primer set y después me iré, porque no quiero que me transmita tantas emociones estando yo afuera, je”.

Modalidad de la competencia:

Cuadro Qualifiers Copa Davis
Cuadro Qualifiers Copa Davis

Las 26 naciones que participan esta semana en la primera ronda de los Qualifiers van en busca de un lugar en la segunda fase, prevista para septiembre. Los 13 equipos ganadores avanzarán a esa instancia y se sumarán a España, que aguardará por el vencedor de la serie entre Chile y Serbia, para disputar siete eliminatorias bajo el formato de local y visitante. Luego, los siete países que superen esa fase accederán al Final 8 de Bolonia, donde se unirán al anfitrión Italia para la etapa de eliminación directa, programada para noviembre.

Formato de competencia y reglamento:

Las series de esta semana se desarrollarán al mejor de cinco puntos, distribuidos en dos jornadas de competencia.

En el primer día, el singlista número uno del equipo local se medirá ante el número dos del conjunto visitante, y a continuación se repetirá el cruce en sentido inverso.

La segunda jornada se abrirá con el partido de dobles. Luego se enfrentarán los jugadores número uno de cada país y, finalmente, se cerrará la serie con el duelo entre los singlistas número dos.

Todos los encuentros se disputarán al mejor de tres sets, con tie-break.

Qué les espera a los equipos eliminados:

Las 13 selecciones que no logren avanzar en esta primera ronda de los Qualifiers competirán en el Grupo Mundial I en septiembre, junto a los países que resulten vencedores de los Play-offs del Grupo Mundial I, que se juegan este mismo fin de semana.

Los cruces de la primera ronda:

  • Corea del Sur vs Argentina
  • Chile vs Serbia
  • Alemania vs Perú
  • Croacia vs Dinamarca
  • Ecuador vs Australia
  • Noruega vs Gran Bretaña
  • Bulgaria vs Bélgica
  • Japón vs Austria
  • India vs Países Bajos
  • Hungría vs Estados Unidos
  • República Checa vs Suecia
  • Francia vs Eslovaquia
  • Canadá vs Brasil

