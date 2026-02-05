Fue verdugo de Novak Djokovic en Australia y las lesiones frenaron su carrera: quién es Hyeon Chung, rival de Argentina en la Copa Davis

Las lesiones minaron la carrera de Hyeon Chung (Fuente: REUTERS/Ahmed Jadallah)

La Selección Argentina de Tenis YPF visitará a Corea del Sur, por la Copa Davis, el 6 y 8 de febrero en la ciudad de Busan. Entre las amenazas del combinado asiático aparece Hyeon Chung, un nombre que alguna vez tronó con fuerza en la élite del circuito: fue verdugo de Novak Djokovic en el Australian Open, nada menos.

Ex número 19 del mundo, Chung supo reducir su período en el servicio militar obligatorio gracias a sus resultados deportivos y protagonizó una gesta inolvidable: en 2018, cuando tenía 21 años, derrotó a la leyenda serbia en el primer Grand Slam del año. Sin embargo, una sucesión de lesiones interrumpió su ascenso y hoy se encuentra al borde de abandonar el Top 400 del ranking ATP.

Hyeon Chung nació el 19 de mayo de 1996 en Suwon, al sur de Seúl. Su vínculo con el tenis se gestó desde la infancia, aunque no únicamente por herencia familiar. El deporte formaba parte de su entorno —su padre, Seok-Ji, fue tenista y hoy es entrenador, mientras que su hermano Hong siguió el mismo camino—, pero el origen de su relación con la raqueta tuvo un motivo casi fortuito.

Durante la niñez, Chung padeció un problema de visión que derivó en miopía, y fue un médico el que le sugirió acercarse al tenis como parte del tratamiento: el contraste del color de la pelota podía resultar beneficioso, según el especialista.

Aquella recomendación terminó marcando el inicio de una carrera que dejaría una huella visible: sus característicos anteojos dentro de la cancha, convertidos en una de sus señas de identidad.

El partido de su vida. Hyeon Chung eliminó a Novak Djokovic en el Australian 2018 (Fuente: EFE/MARK CRISTINO)

El primer gran impacto llegó a los 12 años, cuando conquistó el Orange Bowl, uno de los torneos juveniles más prestigiosos del mundo. El logro despertó el interés de la IMG Academy, en Florida, una de las principales fábricas de deportistas del planeta, que decidió incorporarlo a su estructura.

En 2014, Chung comenzó a asomarse a los grandes escenarios y, curiosamente, su estreno tuvo acento argentino: en la primera ronda de la qualy del US Open derrotó a Agustín Velotti. Para entonces, su progresión ya era tangible.

Tras aparecer por primera vez en el ranking ATP en octubre de 2012, en el puesto 967°, Chung escaló hasta instalarse entre los 500 mejores en 2013, y ese mismo 2014 debutó en el equipo de Copa Davis de su país.

El tenista de Suwon transitó luego los circuitos de segundo orden, un paso necesario antes de consolidarse en el máximo nivel, proceso que terminaría de madurar a fines de 2017, con la conquista de las ATP Next Gen Finals.

Antes, en 2015, Chung había protagonizado un ascenso vertiginoso de 122 posiciones —del puesto 173° al 51°— que lo etiquetó como una de las irrupciones más prometedoras del circuito y le valió el premio ATP al Jugador con Mayor Progreso del Año, elegido por sus propios colegas. Al mismo tiempo, debió cumplir con el servicio militar obligatorio, una instancia ineludible para todo ciudadano surcoreano.

El tenista, vistiendo su uniforme de camuflaje, saluda mostrando su respeto y compromiso con la nación (Fuente: Perfil de Facebook de Hyeon Chung)

En su caso, la pausa fue de apenas cuatro semanas, muy lejos de los dos años que establece la norma general. La medalla de oro en dobles obtenida en los Juegos Asiáticos de 2014 le permitió acceder a una reducción excepcional y evitar una interrupción prolongada de su desarrollo profesional.

El Australian Open 2018, en el arranque de la temporada 2018, fue el capítulo en el que Chung dejó una marca indeleble en el circuito. Hasta entonces, el joven surcoreano nunca había superado la tercera ronda de un Grand Slam, pero en Melbourne construyó una campaña tan inesperada como memorable: venció al alemán Mischa Zverev, luego al ruso Daniil Medvedev -futuro número 1 del mundo- y más tarde a Alexander Zverev, una de las grandes esperanzas de la nueva generación.

El quiebre llegó en octavos de final. En una noche que quedó grabada en la historia reciente del tenis, derrotó a Novak Djokovic en sets corridos por 7-6 (4), 7-5 y 7-6 (3). La magnitud de aquella actuación se dimensiona aún más con el paso del tiempo: tras esa caída, el serbio no volvió a perder en el Australian Open durante seis años, hasta 2024.

Impulsado por ese golpe de autoridad, eliminó después al estadounidense Tennys Sandgren y alcanzó las semifinales de un Major por primera vez. Allí lo esperaba la leyenda suiza Roger Federer, futuro campeón. El partido, sin embargo, quedó inconcluso: unas ampollas en los pies obligaron a Chung a abandonar. El primer capítulo fuerte de un vínculo con las lesiones que minaron su carrera.

Los datos confirman lo excepcional del recorrido de Chung en Melbourne Park: se convirtió en el semifinalista más joven del torneo desde el croata Marin Cilic en 2010 y en el de ranking más bajo desde el ruso Marat Safin en 2004, ya que había iniciado el certamen como número 86 del mundo. El torneo lo despidió en el puesto 29, su primer ingreso al Top 30, y con la sensación de haber alterado el orden natural de una época.

En abril de ese mismo año, la inercia lo llevó todavía más alto: alcanzó el 19° lugar del ranking ATP, convirtiéndose en el cuarto tenista asiático de la historia en meterse entre los veinte mejores. Pero cuando el horizonte parecía despejado, el cuerpo volvió a imponer sus límites. Una lesión en el tobillo derecho lo obligó a detener la marcha y a renunciar a Roland Garros y Wimbledon.

Por las ampollas, Hyeon Chung debió abandonar su partido ante Roger Federer por las semis del Australian Open 2018 (Fuente: REUTERS/Thomas Peter)

Desde entonces, los intentos de regreso fueron constantes, pero la continuidad nunca apareció. Los problemas físicos vallaron su camino y lo alejaron del primer plano. Recién en 2025 Chung logró cortar una extensa sequía de títulos al consagrarse en un M25 y dos M15, festejos modestos en el mapa global, aunque relevantes en términos simbólicos.

Hoy, instalado en el puesto 392 del ranking ATP, Chung continúa en lucha. A los 29 años, lejos de renunciar, persiste en su intento de reconstrucción y volverá a escena en un contexto impensado: será uno de los singlistas de Corea del Sur y buscará amargar a la Argentina. El 2026 lo encuentra activo, con un balance de cinco victorias y cuatro derrotas.