Comienzan los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: sedes, icónica apertura y todo lo que hay que saber

Desde este viernes hasta el 22 de febrero, 2.900 atletas serán parte del máximo evento para los deportes invernales, que por primera vez en la historia se realizará en dos ciudades

Los Juegos Olímpicos de Invierno
Los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano-Cortina 2026 (REUTERS/Peter Jebautzke)

La cuenta regresiva llegó a su fin. Desde hoy, 6 de febrero, al domingo 22, 2.900 atletas de todo el mundo buscarán la gloria en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. El evento se desarrollará principalmente en Milán, Cortina d’Ampezzo y otras sedes, con 114 juegos de medallas en disputa en ocho deportes, y una esperada ceremonia de apertura en el histórico estadio San Siro, que comenzará a las 20 hora local (16 de Argentina).

En Latinoamérica, el evento se podrá seguir por el canal Claro Sports en YouTube. Esta será la tercera ocasión que Italia recibe el evento multidisciplinario más grande del mundo para deportes de invierno tras Cortina 1956 y Turín 2006. La cita reunirá a los deportistas en 16 disciplinas diferentes y aspira a proyectar una imagen de sostenibilidad, equidad de género y legado cultural.

La competencia se distribuirá en siete sedes olímpicas, que abarcan un área de 22.000 kilómetros cuadrados, con Milán y Cortina d’Ampezzo como centros neurálgicos. En la ciudad conocida por ser el epicentro de la moda en Italia, se celebrarán todas las pruebas de hielo, exceptuando el curling y el bobsleigh, y San Siro recibirá la apertura oficial. El Milano Ice Skating Arena será escenario del patinaje artístico, mientras que el Milano Ice Park servirá como estructura temporal para el patinaje de velocidad y parte del hockey sobre hielo. Un nuevo recinto albergará el resto de los partidos de hockey.

En Cortina d’Ampezzo se disputarán las pruebas de esquí alpino femenino, en la pista Olimpia delle Tofane, y los torneos de curling. Aquí también tendrán lugar las emocionantes pruebas de bobsleigh, luge y skeleton, para las que se construyó una pista tras intensos debates y demoras en su armado.

Bormio acogerá el debut olímpico del esquí de montaña. En Anterselva, el biatlón se organizará en un estadio a más de 1.600 metros de altitud, mientras que Livigno será la sede de las pruebas de snowboarding y esquí freestyle. Val di Fiemme, con Tesero y Predazzo, alistará las competencias de esquí de fondo, combinada nórdica y saltos de esquí. Finalmente, Verona prestará su anfiteatro romano para la ceremonia de clausura.

Una postal del Cortina Curling
Una postal del Cortina Curling Olympic Stadium y la montaña Cristallo, una de las sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno (REUTERS/Claudia Greco)

El alojamiento para los casi tres mil atletas se realizará en seis distintas Villas Olímpicas adaptadas en cada sede. En Milán, el lugar recibirá a 1.400 deportistas y entrenadores y después se transformará en una residencia estudiantil. Anterselva contará con hoteles adaptados, Predazzo con un cuartel militar renovado, y Cortina dispondrá de módulos temporales. Este esquema responde al objetivo de sostenibilidad y reutilización de infraestructuras que eligió la organización del evento.

En el programa deportivo, el esquí de montaña debuta con pruebas de sprint masculino, femenino y relevo mixto. Los moguls duales también aparecen por primera vez en el esquí acrobático, junto a una inédita prueba femenina de salto de esquí en trampolín largo individual, consolidando la apuesta por la innovación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Uno de los momentos más atractivos, más allá la competencia en sí, será la ceremonia de apertura. El espectáculo girará en torno al concepto de “Armonía” y contará con las actuaciones de Laura Pausini y Andrea Bocelli, emblemas de la cultura italiana, y de la artista internacional Mariah Carey. El actor Pierfrancesco Favino y el violinista Giovanni Zano completarán el cartel, brindando un homenaje a la integración entre deporte y arte.

Otro de los temas que atrapan a los fanáticos de los Juegos Olímpicos son las medallas, diseñadas y producidas por el State Mint and Polygraphic Institute (IPZS) de Italia. En línea con la sostenibilidad, cada pieza se fabrica con metal reciclado procedente de residuos de producción y se utiliza energía renovable en el proceso. Los estuches también son ecológicos, confeccionados con materiales certificados.

Las medallas de Milano-Cortina 2026
Las medallas de Milano-Cortina 2026 (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El diseño de las medallas simboliza la unión entre Milán y Cortina así como el esfuerzo colectivo, al estar formadas por dos mitades enlazadas. “Las medallas que hemos creado para celebrar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno representan la maestría y excelencia del diseño italiano. Cada una es una pieza única y el resultado de una mezcla de artesanía e innovación”, afirmó Paolo Perrone, presidente del IPZS. Para los atletas, el valor de la medalla reside en la historia de sacrificio y emociones vividas: “Recuerdo el diseño de cada medalla. Me encantan las que gané durante mi carrera”, dijo el biatleta Martin Fourcade.

Milano Cortina 2026 impondrá además un récord de participación femenina en la continua búsqueda de igualdad de género que pregona el COI, con una cuota del 47%, 1.362 cupos y 50 pruebas exclusivamente para mujeres. Esta cifra refleja el esfuerzo por avanzar hacia la equidad y reforzar el reconocimiento de las deportistas en el escenario internacional.

Otra situación para destacar es que esta será la primera edición de unos JJOO invernales con dos pebeteros simultáneos, en Milán y Cortina D’Ampezzo. Su diseño, ya revelado, hace referencia a los “Nudos” de Leonardo da Vinci.

Las mascotas de los Juegos Olímpicos son la armiño hembra Tina, mientras que su hermano menor, Milo, estará presente en los Paralímpicos, que se realizará del 6 y el 15 de marzo en la misma sede adaptada para lo que será otra fiesta del deporte mundial.

Tina, la mascota oficial de
Tina, la mascota oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 (REUTERS/Leonhard Foeger)

