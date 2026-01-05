Deportes

Con un ex Top 20 que brilló ante Djokovic en un Grand Slam, Corea del Sur definió a sus convocados para recibir a Argentina

Hyeon Chung, semifinalista del Abierto de Australia en 2018, integra la nómina del equipo asiático. También está Soon Woo Kwon, quien fue 52° del mundo

Guardar
Hyeon Chung tenía una gran
Hyeon Chung tenía una gran proyección y las lesiones minaron su carrera (Fuente: REUTERS/Ahmed Jadallah)

La serie de Copa Davis entre Corea del Sur y Argentina, que se disputará el 7 y 8 de febrero en Busan, ya tiene definidos a sus protagonistas del lado asiático, con una nómina que combina juventud, experiencia y la presencia de un jugador que supo codearse con la élite del tenis mundial.

Sanhui Shin (357° del ranking ATP), Hyeon Chung (361° y ex número 19 del mundo), Soon Woo Kwon (481° y ex número 52), Ji Sung Nam (170° en dobles) y Uising Park (242° en dobles) son los nombres elegidos.

La inclusión de Chung es, sin dudas, el dato más resonante. El tenista nacido en Suwon, que supo ocupar el 19° puesto en el escalafón mundial, firmó la actuación más memorable de su carrera ante Novak Djokovic en un Grand Slam, consolidándose como una de las figuras más destacadas del tenis coreano de todos los tiempos.

Chung alcanzó las semifinales del Abierto de Australia 2018, cuando derrotó al serbio en un partido que quedó grabado en la memoria del tenis por la intensidad y combatividad del surcoreano.

De lentes y un mes después de su título en la primera edición de la Next Gen Finals, Chung no solo eliminó en octavos de final a Djokovic, sino que además se dio el gusto de hacerlo en sets corridos: fue triunfo por 7-6, 7-5 y 7-6 para el asiático, y una de las derrotas más inesperadas para Nole en su carrera.

Esa y otras actuaciones catapultaron Chung a lo más alto del circuito y lo convirtieron en un referente de su país, aunque las lesiones y los altibajos lo relegaron en los últimos años y lo llevaron a recomenzar su carrera desde posiciones más rezagadas en el ranking.

Aun así, su presencia en la lista para enfrentar a Argentina le da un peso específico enorme a la serie: Corea del Sur confía en que su experiencia y jerarquía internacional puedan marcar la diferencia en condición de local, frente a un equipo argentino que no tendrá a ningún jugador Top 100.

El capitán coreano apostó por un plantel equilibrado. Shin, con más presencia reciente en el circuito futuro, aporta dinamismo y frescura. Kwon, que supo competir en torneos ATP y exhibir un tenis sólido desde la base, aporta consistencia. En dobles, Ji Sung Nam y Uising Park completan una dupla con oficio y capacidad de adaptación sobre distintas superficies, una pieza clave en el formato de Copa Davis, donde los puntos ganados en dobles pueden ser decisivos.

Soon Woo Kwon fue 52°
Soon Woo Kwon fue 52° del mundo (Fuente: REUTERS/Eva Manez)

La serie será especialmente exigente, dado que Argentina presentará su propio equipo con novedades y varios debutantes, como anunció Javier Frana.

El capitán de la Selección explicó que el armado de la nómina surgió de un contexto exigente de calendario y prioridades individuales, aunque expresó su confianza en que sus elegidos puedan competir de igual a igual.

En la nómina argentina para esta serie se destacan algunas figuras consolidadas y otras que buscarán su primera experiencia en la competencia por equipos más prestigiosa del tenis mundial.

Thiago Tirante (103), Marco Trungelliti (130), Federico Gómez (190 en singles y 136 en dobles), Guido Andreozzi (32 en dobles) y Andrés Molteni (26 en dobles) son los elegidos.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoTenisArgentinaCopa DavisCorea del Surdeportes-argentina

Últimas Noticias

La reacción de Fran Cerúndolo, Etcheverry y el resto de los ausentes tras conocerse el equipo para enfrentar a Corea del Sur en la Davis

La Selección tendrá cuatro debutantes en la serie que se jugará el 7 y 8 de febrero en Busan

La reacción de Fran Cerúndolo,

Quién es el argentino que pisará fuerte en la NASCAR en 2026

Baltazar Leguizamón, quien en 2025 ya hizo su desembarco en la Fórmula 2 de la categoría, se aseguró varias carreras con el equipo Barrett-Cope Racing

Quién es el argentino que

Los cambios en las sesiones de clasificación que tendrá la Fórmula 1 con 22 autos en pista

La temporada 2026 de la Máxima contará con Cadillac como nueva escudería en la grilla, por lo que la cantidad de monoplazas ascenderá. Cómo será el nuevo formato de la Qualy

Los cambios en las sesiones

Fue una figura del deporte, sufrió por sus adicciones y ahora sorprendió al mundo al subastar varias de sus medallas

Ryan Lochte, estrella de la natación en la época de la leyenda Michael Phelps, sumó más de 500 mil dólares tras vender sus preseas olímpicas par causas benéficas

Fue una figura del deporte,

Enorme reconocimiento para Faustino Oro: fue elegido como el mejor ajedrecista juvenil del mundo

El argentino de 12 años se consolidó como uno de los mayores prodigios de la disciplina en todo el planeta

Enorme reconocimiento para Faustino Oro:
DEPORTES
La reacción de Fran Cerúndolo,

La reacción de Fran Cerúndolo, Etcheverry y el resto de los ausentes tras conocerse el equipo para enfrentar a Corea del Sur en la Davis

Quién es el argentino que pisará fuerte en la NASCAR en 2026

Los cambios en las sesiones de clasificación que tendrá la Fórmula 1 con 22 autos en pista

Fue una figura del deporte, sufrió por sus adicciones y ahora sorprendió al mundo al subastar varias de sus medallas

Enorme reconocimiento para Faustino Oro: fue elegido como el mejor ajedrecista juvenil del mundo

TELESHOW
Amor, risas y reflexión: Gianinna

Amor, risas y reflexión: Gianinna Maradona cerró sus vacaciones en Pinamar con un mensaje para atesorar

Gonzalo Aziz desembarca en Infobae en vivo: cómo será la nueva programación

Las sentidas palabras de Andrés Nara a Wanda en medio de un presente turbulento: “Sos excelente hija y madre”

La emoción de José Luis Rodríguez tras la caída de Maduro: “Si todo se normaliza, volveré a cantar en Venezuela”

Daniela Christiansson habló de su vínculo con Wanda Nara: “No la conozco”

INFOBAE AMÉRICA

Las canciones prohibidas que salvaron

Las canciones prohibidas que salvaron a las prisioneras españolas de un campo nazi

El Parlamento de Venezuela reeligió como presidente a Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, la nueva jefa de Estado

Siete de cada 10 venezolanos en Ecuador dicen que regresarían a su país si se consolida una transición política

Rusia condenó a 19 años de prisión a una campeona ucraniana de levantamiento de pesas por sabotaje

Wall Street registra fuertes alzas impulsadas por las petroleras tras la captura de Maduro en Venezuela