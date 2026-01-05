Con un ex Top 20 que brilló ante Djokovic en un Grand Slam, Corea del Sur definió a sus convocados para recibir a Argentina

Hyeon Chung tenía una gran proyección y las lesiones minaron su carrera (Fuente: REUTERS/Ahmed Jadallah)

La serie de Copa Davis entre Corea del Sur y Argentina, que se disputará el 7 y 8 de febrero en Busan, ya tiene definidos a sus protagonistas del lado asiático, con una nómina que combina juventud, experiencia y la presencia de un jugador que supo codearse con la élite del tenis mundial.

Sanhui Shin (357° del ranking ATP), Hyeon Chung (361° y ex número 19 del mundo), Soon Woo Kwon (481° y ex número 52), Ji Sung Nam (170° en dobles) y Uising Park (242° en dobles) son los nombres elegidos.

La inclusión de Chung es, sin dudas, el dato más resonante. El tenista nacido en Suwon, que supo ocupar el 19° puesto en el escalafón mundial, firmó la actuación más memorable de su carrera ante Novak Djokovic en un Grand Slam, consolidándose como una de las figuras más destacadas del tenis coreano de todos los tiempos.

Chung alcanzó las semifinales del Abierto de Australia 2018, cuando derrotó al serbio en un partido que quedó grabado en la memoria del tenis por la intensidad y combatividad del surcoreano.

De lentes y un mes después de su título en la primera edición de la Next Gen Finals, Chung no solo eliminó en octavos de final a Djokovic, sino que además se dio el gusto de hacerlo en sets corridos: fue triunfo por 7-6, 7-5 y 7-6 para el asiático, y una de las derrotas más inesperadas para Nole en su carrera.

Esa y otras actuaciones catapultaron Chung a lo más alto del circuito y lo convirtieron en un referente de su país, aunque las lesiones y los altibajos lo relegaron en los últimos años y lo llevaron a recomenzar su carrera desde posiciones más rezagadas en el ranking.

Aun así, su presencia en la lista para enfrentar a Argentina le da un peso específico enorme a la serie: Corea del Sur confía en que su experiencia y jerarquía internacional puedan marcar la diferencia en condición de local, frente a un equipo argentino que no tendrá a ningún jugador Top 100.

El capitán coreano apostó por un plantel equilibrado. Shin, con más presencia reciente en el circuito futuro, aporta dinamismo y frescura. Kwon, que supo competir en torneos ATP y exhibir un tenis sólido desde la base, aporta consistencia. En dobles, Ji Sung Nam y Uising Park completan una dupla con oficio y capacidad de adaptación sobre distintas superficies, una pieza clave en el formato de Copa Davis, donde los puntos ganados en dobles pueden ser decisivos.

Soon Woo Kwon fue 52° del mundo (Fuente: REUTERS/Eva Manez)

La serie será especialmente exigente, dado que Argentina presentará su propio equipo con novedades y varios debutantes, como anunció Javier Frana.

El capitán de la Selección explicó que el armado de la nómina surgió de un contexto exigente de calendario y prioridades individuales, aunque expresó su confianza en que sus elegidos puedan competir de igual a igual.

En la nómina argentina para esta serie se destacan algunas figuras consolidadas y otras que buscarán su primera experiencia en la competencia por equipos más prestigiosa del tenis mundial.

Thiago Tirante (103), Marco Trungelliti (130), Federico Gómez (190 en singles y 136 en dobles), Guido Andreozzi (32 en dobles) y Andrés Molteni (26 en dobles) son los elegidos.