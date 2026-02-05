Copa Davis: Javier Frana definió el equipo argentino para la serie frente a Corea del Sur

La Selección Argentina de Tenis ya tiene definidos a sus protagonistas para la serie de Copa Davis ante Corea del Sur en Busan (Crédito: Prensa AAT)

La Selección Argentina de Tenis YPF ya tiene definidos a sus protagonistas para el estreno en la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis, serie que se disputará del 6 al 8 de febrero ante Corea del Sur en el Gimnasio Gijang de Busan: el capitán albiceleste, Javier Frana, designó a Thiago Tirante y Marco Trungelliti para los compromisos de singles, mientras que Guido Andreozzi y Federico Gómez serán los encargados de disputar el punto de dobles en la segunda jornada de competencia.

En relación con el trabajo realizado durante la preparación en Busan, el capitán valoró la respuesta del plantel y la evolución mostrada en los entrenamientos: “La verdad es que el crecimiento que han tenido con relación a los primeros días fue muy satisfactorio en todos”, señaló Frana, y reconoció haber probado distintas variantes para encontrar el dobles, considerando que la baja de Andrés Molteni a último momento, por problemas físicos, modificó el escenario de tener una dupla definida antes de viajar.

Respecto del equipo surcoreano, el entrenador nacional explicó que durante los entrenamientos pudo observarlos apenas “lo justo y necesario”, aunque puso el foco en el nivel que supieron exhibir en el pasado sus principales referentes. En ese sentido, recordó que “ellos han tenido algunas vicisitudes, lesiones en el caso de (Hyeon) Chung (actual 392° ATP, ex 19°); y en el caso de (Soon Woo) Kwon (actual 343° ATP, ex 52°) está cumpliendo el ejército y ha salido de competencia todo el año pasado”, pero aclaró que el análisis del conjunto albiceleste parte de la premisa de que “nos basamos en que vamos a encontrar las mejores versiones que ellos han sabido tener en los años anteriores”.

Por el lado del conjunto anfitrión, el capitán de Corea del Sur, Jong-sam Chung, aseguró que su equipo llega enfocado y con un alto nivel de motivación para el cruce ante Argentina. En ese sentido, remarcó que “independientemente de la alineación del rival, Corea se ha preparado con seriedad y está decidida a demostrar de qué es capaz”.

El capitán argentino, Javier Frana, durante la conferencia de prensa previa a la serie de Copa Davis en Busan (Crédito: Prensa AAT)

El entrenador coreano destacó además el impacto positivo que tuvieron los recientes resultados obtenidos en el circuito Challenger durante enero, entre ellos el título individual de Soonwoo Kwon en Vietnam y las consagraciones en dobles de Jisung Nam y Uisung Park, logros que, según explicó, reforzaron el rendimiento y el ánimo del plantel. “Tras su victoria en Vietnam, Kwon ha asumido el rol de número uno de Corea y tengo gran confianza en él”, subrayó.

En esa línea, Chung también se refirió a un posible cruce entre Hyeon Chung y Thiago Tirante, primera raqueta argentina, al que señaló como uno de los puntos que podrían resultar determinantes dentro de la serie, y anticipó un desarrollo “muy competitivo” en términos generales. Además, resaltó el respaldo del público local: “El fuerte apoyo de los aficionados ha creado una atmósfera positiva y ha dado a los jugadores energía adicional de cara a los partidos”, cerró.

Para este jueves a las 23:00 (hora argentina), ya viernes en Corea del Sur, se llevará a cabo el sorteo que definirá el orden de los partidos del primer día de competencia. En esa instancia quedarán establecidos los cruces de la serie, aunque luego los capitanes podrán realizar modificaciones para la segunda jornada.

La serie, que pone en juego el pase a la segunda ronda de los Qualifiers 2026, se iniciará el viernes 6 (a partir de las 23:00 de nuestro país) y culminará en la madrugada del domingo 8 (a partir de la 1:00). Los partidos serán transmitidos por TyC Sports y DSports.