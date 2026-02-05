Deportes

El video que abrió el debate en el mundo del tenis: miró su celular en pleno partido y luego perdió todos los puntos

Ugo Humbert estaba 4-3 en el tie-break del tercer set ante Adrian Mannarino, chequeó su celular y no volvió a ganar un tanto: fue derrota por 6-7 (4), 6-3, 7-6 (4) en Montpellier

*El momento en el que Humbert miró su celular

El tenista francés Adrian Mannarino (70º del Ranking ATP) avanzó a los cuartos de final del ATP 250 de Montpellier tras superar a su compatriota Ugo Humbert (38º) por 6-7 (4), 6-3, 7-6 (4). Aunque hubo un punto de quiebre en el partido que pareció una anécdota, pero generó especulaciones y comentarios.

Humbert estaba 3-4 en el tie-break del tercer set, pero en un momento, se acercó a su silla, chequeó su celular y volvió a la cancha. Pidió disculpas, aunque luego no volvió a ganar un punto. La pregunta del millón fue “¿qué vio el tenista de 27 años?“.

Los internautas en las redes sociales hicieron de las suyas y hubo todo tipo de comentarios sobre lo que habría leído Humbert. Entre los divertidos, en la cuenta de Instagram de VTC Tenis se leyeron “tengo la casa sola” o “¿a qué hora llegás?”.

Después de ese particular episodio, Mannarino salvó tres puntos de partido y remontó en el tie-break del último set, en el que Humbert nunca más tuvo reacción y quedó eliminado.

Con esta victoria, Mannarino, de 37 años, regresó a una instancia de cuartos de final que no alcanzaba desde septiembre, cuando llegó a los octavos de final en Pekín. El galo venía de sumar además un éxito previo ante Pedro Martínez, al que venció por 7-6 (3), 6-1 en una hora y 36 minutos, en una llave que se definió en un primer set ajustado y un segundo muy desfavorable para el español.

Adrian Mannarino mantiene su vigencia
Adrian Mannarino mantiene su vigencia a sus 37 años (Mike Frey-Imagn Images)

El francés vencedor en esta jornada ocupó el puesto número 17 del ranking ATP individual, el más alto de su carrera, alcanzado el 29 de enero de 2024, convirtiéndose en el número 1 de Francia a los 35 años. Ganó cinco títulos individuales del ATP Tour, tres en pista dura y dos en hierba.

Mannarino jugará este viernes por los cuartos de final ante otro compatriota suyo, Arthur Gea, que aprovechó el abandono del checo Tomas Machac por problemas físicos. Gea ganó el primer set por 6-3 y tenía desventaja de 4-5 en el segundo, cuando el tercer cabeza de serie dejó la cancha.

Este certamen tuvo otro episodio anecdótico cuando Giovanni Mpetshi Perricard quedó eliminado tras recibir un pelotazo en el ojo izquierdo durante su partido de primera ronda ante Arthur Gea. El incidente ocurrió en la sesión nocturna del lunes, con ambos tenistas franceses en el court central Patrice Dominguez y el marcador en 5-3 y 30-0 a favor de Gea en el primer set.

El ATP Montpellier otorga premios por 612.000 euros. Albergó su primer ATP 250 a finales de octubre de 2010. Dos años después, el torneo bajo techo fue trasladado a un pabellón multiusos llamado Sud de France Arena, con capacidad para 14.000 espectadores y un total de 7.500 localidades durante el torneo. El evento ha coronado a ocho campeones franceses en sus primeros 10 años de historia, incluyendo a los tres veces campeones Gael Monfils (2010, ’14, ’20) y Richard Gasquet (2013, ’15-’16). El Open Occitanie 2026 tendrá lugar del 2 al 8 de febrero.

